 Неизвестные напали и избили главу фракции "Самопомичи" в горсовете Днепра Хмельникова: "Ждали у подъезда моего дома. Ценные вещи их не интересовали"

Об этом говорится в заявлении "Самопомочи", обнародованном на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью, 31 января, на лидера фракции "Объединение "Самопомич" в горсовете Днепра Артема Хмельникова совершено нападение. Преступники избили Артема Александровича под его подъездом. Как сообщил сам Артем Хмельников, нападавших не интересовали его личные вещи. Поэтому наиболее вероятной версией нападения является политическая деятельность лидера днепровской "Самопомочи", - сказано в заявлении.
"Сегодня ночью на меня было совершено физическое нападение. Трое неизвестных, ждали у подъезда моего дома. Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забрать что-то ценное. Связываю нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было. Связываю это с той позицией, которую держу и выражаю", - сообщил Хмельников.
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.
"Вам всем не всегда видно, какой серпентарий наша местная и общенациональная политика и все что около них. Но, я думаю вы это всегда знали или догадывались. К сожалению, твердость моей позиции вызывает у некоторых лиц желание физической расправы. Твердость позиции всегда состояла и будет состоять в том, что я не буду идти на "сделку" против интересов людей и своей совести. Жив, здоров. Берегите себя", - написал Хмельников в Фейсбуке.
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собаковские менты другими "делами" заняты.
собаков сук@ займи делом своих шакалов.
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