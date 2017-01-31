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 Бригады электромонтажников готовы приступить к восстановительным работам в Авдеевке, - Жебривский

Ремонтные бригады готовы с 10:00 приступить к восстановительным работам в Авдеевке.

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Бригады электромонтажников готовы с 10:00 выйти на осмотр линии электропередач и приступить к восстановительным работам", - написал Жебривский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление: сейчас бой продолжается, - Жебривский

Ранее в Донецкой ОВГА заявляли, что для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть. Позже Жебривский отметил, что от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Бои в районе Авдеевки продолжаются и в данное время.

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это не маразм, это русский мир во всей красе...
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Ніяких відновлювальних робіт поки фронт не відійшов на 20км від Авдіївки! Це буде лише зайвий ризик життям ремонтників! Тільки коли терористів відженуть подалі від Авдіївки, і не буде ризику нанесення ударів артилерією чи Градами, тільки тоді можна починати ремонтувати!
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Та да. Какой смысл восстанавливать, если к вечеру расхерачат.
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Икону путина святоликого не забудьте поставить...
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Бригады электромонтажников готовы приступить к восстановительным работам в Авдеевке - Жебривский

А смысл?
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таки маразм.
набагато краще звучало б - арта видвинута на позиції і ГОТОВА МОМЕНТОМ подавить любий ОБСТРІЛ. Повірте авдіївка б більше не обстрілювалась.
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Побыстрей бы заводик Рената снова запустить? А то ж убытки какие - ай-ай-ай....
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А, вот почему петя досрочно вернулся от фрау, что бы подписать их прошение о перемирии с 10 до 17. Необходимо успеть всё восстановить до 17.
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Да пусть не восстанавливают...вот когда мертвечук договорится с ахтиметом о разделении ОППортблока, тогда и семен блокаду угля прекратит и орки перестанут Авдеевку с коксохимом долбить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБригады электромонтажников готовы приступить к восстановительным работам в Авдеевке, - Жебривский
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