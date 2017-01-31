 Бригады электромонтажников готовы приступить к восстановительным работам в Авдеевке, - Жебривский

Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Бригады электромонтажников готовы с 10:00 выйти на осмотр линии электропередач и приступить к восстановительным работам", - написал Жебривский.
Ранее в Донецкой ОВГА заявляли, что для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть. Позже Жебривский отметил, что от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Бои в районе Авдеевки продолжаются и в данное время.
344 12
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Возле Авдеевки ситуация не изменилась, вечером начались обстрелы на Луганском направлении, - Матюхин(55)
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано более 2,3 тыс. взрывов, - ОБСЕ(15)
Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке(206)
За два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада(302)
1,5 года войны, а мы не можем телевизор победить и вернуть украинские телеканалы - блогер(6)
Обстрел боевиками жилых кварталов Авдеевки квалифицирован как теракт, - прокуратура(22)
Глава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А смысл?
Ответить
набагато краще звучало б - арта видвинута на позиції і ГОТОВА МОМЕНТОМ подавить любий ОБСТРІЛ. Повірте авдіївка б більше не обстрілювалась.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить