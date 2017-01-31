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 Пограничники задержали двух иностранцев и гражданина Украины, находившихся в розыске

Пограничники задержали двух иностранцев и гражданина Украины, находившихся в розыске по подозрению в совершении различных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в аэропорту "Борисполь" во время пограничного контроля пассажиров рейса Франкфурт - Киев пограничники остановили гражданина Румынии. Относительно 29-летнего мужчины сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за изнасилование на территории Молдовы.

Еще одного иностранца задержали в пункте пропуска "Тиса" (Закарпатская область). Во время проверки документов на гражданина Молдовы, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Мужчина числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции во Францию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за кражу.

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Кроме того, в железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" (Сумская область) пограничники задержали гражданина Украины, которого с декабря разыскивала Национальная полиция за кражу.
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