 В течение двух дней боевики осуществили 1200 обстрелов по Авдеевке, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.
"Самое главное сейчас - обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. В настоящее время сформировано 6 пиротехнических расчетов ГСЧС и саперов Минобороны. По данным военнослужащих в течение 29 января террористическими группировками осуществлено 400 обстрелов по городу, а 30 января - 800", - отметил Геннадий Зубко заседании оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевка Донецкой области, состоявшемся 31 января в ГСЧС Украины.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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