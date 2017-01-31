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 В течение двух дней боевики осуществили 1200 обстрелов по Авдеевке, - Зубко

За двое суток (29 и 30 января) боевики осуществили 1200 обстрелов Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, опубликованном в Facebook.

"Самое главное сейчас - обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. В настоящее время сформировано 6 пиротехнических расчетов ГСЧС и саперов Минобороны. По данным военнослужащих в течение 29 января террористическими группировками осуществлено 400 обстрелов по городу, а 30 января - 800", - отметил Геннадий Зубко заседании оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевка Донецкой области, состоявшемся 31 января в ГСЧС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 4 утра боевики выпустили по Авдеевке более 80 ракет из "Градов" и 30 152-мм артснарядов, среди местного населения есть раненые, - штаб

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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Должно быть продолжение, этой фразы все огневые точки уничтожены
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Для цього Президентом має бути патріот а не сцикливий крадій!
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Как сказал Матюхин, что если бы ВСУ по Донецку выпустили 1000 снарядов, то там бы было ровное поле. По Авдеевке выпустили 1200 и вроде как не поле. Одно попадание в черте города.А остальное где?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение двух дней боевики осуществили 1200 обстрелов по Авдеевке, - Зубко
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