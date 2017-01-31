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 Сотрудника крымского сафари-парка избили российские силовики: "Били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Казалось, что я в застенках гестапо"

В оккупированном Крыму сотрудник парка львов "Тайган" Виктор Парфененко рассказал, что в ночь на 28 января российские силовики его избили, требуя дать показания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам мужчины, он "до сих пор не может прийти в себя от испытанного шока".

"Меня били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Грозили, что порвут мои документы, мое удостоверение личности, а потом закроют на трое суток в камере и будут там со мной разбираться. Требовали, чтобы я дал показания, что умершего волонтера парка львов "Тайган" погрызли тигры. Это был просто кошмар наяву. Мне казалось, что я не в кабинете правоохранителей, а в застенках гестапо. Это была и физическая и психологическая пытка", - прокомментировал ситуацию Виктор Парфененко.

Кроме этого, по словам мужчины, полицейские, устроившие ему пытки, были пьяны.

"Такого, что случилось со мной, не может быть в правовом государстве. Это просто беспредел", - отметил он.

Парфененко не уверен, что его семье теперь безопасно оставаться на территории Крыма, несмотря на то, что "они были на хорошем счету у Зубкова".

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Ранее сообщалось, что супруги Парфененко являются гражданами Казахстана.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке "Тайган". От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка "Тайган", при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

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Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев "Тайгана".

Работник сафари-парка "Тайган" Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.
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да не, все врут биндеры, врут не краснея.
Крым как мацква живет, зарплаты у всех в тищах болларов, курортники даже на зиму не уезжают, мост керченский построен, ху ты !!!
Зажили, спасибо блядимиру блядимировичу, И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ КРЫСЧАНЕ !!!
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*хуйло введи* он представлял совсем по другому.
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оно же тельняшку на себе рвало, камни с неба призывало, мечтало умереть на пидорасии. А тут вроде как обижается, может из-за того, что мало били
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А вы думали как? Поорали Рассея, предали Родину и вам рай будет? Еще вы кровью и горькой слезой всю жизнь будете умываться.
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Э-м-м-м... А что, "боевые львы" защитившие крымских ватников от злых правосеков не помогли??? Пичалька...
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небось тоже радовался в 14-м приходу сруцке
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Ну, чувак жжжееет! Рашка и правовое государство!? Хотел туда - поличутие и распишитесь!
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МАЛО били. Расеюшку поди звал? Умереть в Расеюшке мечтал? Вот так бить и надо было. Что бы мечты его сбылись.
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Самое интересное, что владелец этого парка ватник высшей пробы, в 2014-м снимал постановочные сюжеты о кровожадных правосеках в Крыму. А сейчас, вкусив реального русского мира, пытается со своим парком львов свалить в Турцию, и уже подал документы на турецкое гражданство
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До этого Зубков хотел в Китай свалить, даже документы подготовил, инвесторов в КНР нашел. Не сложилось... Походу, сказали "сибирь наш", в Читу не захотел...
А вообще, пид@р еще тот. Это он ж Юле тигрюлю подарил, потом под Яныка лег, ну а пришла русня - за них подписался...
Теперь - турецкоподданный, итить
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Пусть радуется, что еще бутылку в жопу не вставили. А ведь могли....
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еще бы этому моречку яйца в дверь зажать нужно .
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Так енто ещо тебе камни на голову не падали,так шо пах получил -это так для разминки !
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Мало бьют!!! Надо так, чтобы вата из башки вывалилась...
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а с другой стороны-Правого Сектора нет..на мове никто не заставляет гаварить..Так что радуйтесь уебаны.)))
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«Аннексией Крыма Россия отнюдь не имела цели осчастливить население Крыма. Аннексией Крыма Россия решала СВОИ геополитические задачи и отстаивала СВОИ национальные интересы. В таких темах интересы жителей спорных регионов учитываются геополитическими игроками в самую последнюю очередь...Присоединение Крыма к России совершенно не зависело от желания жителей Крыма, а выход Крыма из состава России невозможен в принципе, ни при каких условиях, никогда. Желания-хотелки жителей Крыма никого особенно не интересовали накануне присоединения, а сейчас на них вообще насрать. Точка." (sntdpni.livejournal, Что нам нужно знать о крымчанах).
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гггаССиЯЯ ... гггаССиЯЯ... кричи падло голосніше ...
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Кацап есть кацап - время над уродами не властно...
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"Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель
Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновались бы и наверняка убили бы …
Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных.
В Московии всегда и везде можно за небольшие деньги найти лживых свидетелей, которые поклянутся на кресте и Евангелии в церкви. Даже у турок нет такого гадкого лакейства перед высшими и такого жестокого издевательства над низшими, беззащитными" -
Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549
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«Раб, особенно в России, низведен до состояния столь скотского, что не смеет противиться угнетателям; обычное его свойство есть леность; стремясь забыть о своих бедах, он напивается и засыпает… Рабы не владеют ничем, все принадлежит их хозяевам. Станут ли защищать свое счастье? Но возможно ли счастье при тирании? Будут ли вдохновляться любовью к славе? Но ведь они не ведают стыда, откуда же им знать, что такое честь? Возьмутся ли они за оружие для защиты своей свободы и безопасности? Но ведь ни той, ни другой у них нет».
- Николя-Габриель Леклерк был личным врачом последнего украинского гетмана графа К. Г. Разумовского
Суждение Леклерка шло ещё дальше: русский народ «издревле был в невольничестве и признавал рабство за естественное своё состояние».
"История древней и нынешней России" 1783 г. - Николя-Габриель Леклерк .
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"Такого, что случилось со мной, не может быть в правовом государстве. Это просто беспредел" - это просто рассея. и камни с неба
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Бреше мабуть. Не можуть так росіянє робити. Хоч можливо то брати були, а там сімейні розборки.... Ги-ги-ги.)))
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А так как один раз в год можно, то ничего и не было. Профит!
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Эт случаем не тот кадр который собирался на дандеривцив львов натравливать, адепт секты рьюзьскай мир?

Да и вообще - не может быть такого в скрепной помойке та там ведь все братья и праваславие еще тама есть.

Так что врет - не били его, он на лесенке подскользнулся или обезяны побили одно из двух.
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Там кадр еще тот! В 2009 дарил Тигрюлю Юльке, в 2010 уже стал за Яныка, в 2014 - за кацапов, теперь вот прозрел по поводу кацапов...
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Значит очень жаль что эти обезяны ему глаз на сраку не натянули - высмотрело бы очень даже скрепно,такое всевидящее око.
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Ну а что вы хотели русский мир - путин царь гундяев "бог"
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Джоан Роулинг и обнаглевшие Гоблины

В последней книге о Гарри Поттере писательница рассказывает устами одного из своих героев, что Гоблины отличаются от людей тем, что считают своим все, сделанное их руками. Когда Гоблин продает человеку, эльфу или великану выкованный им меч, он берет деньги за товар, рассчитывая в будущем вернуть его себе любым способом. Покупатель, естественно, о замыслах продавца не знает - Гоблин ему о том, что считает проданную вещь своей, не сообщает.
Гоблины нашего времени пошли дальше - они считают своим все, чем когда-либо владели. Например :ну и что с того, что Крым полсотни лет, как украинский? Мы владели им, значит, он наш! И Киев наш! Недаром мы на танках "на Киев" пишем! И Прибалтика наша - мы нею владели! Сначала нам Нарву отдайте - потом всю заберем! Львов отдадим Польше, чтобы в нужное время вспомнить: и Варшава была наша!
То, что Крымом Россия владела 200 лет, а крымские татары и турки - тысячу, естественно, не учитывается. Они ведь Люди, а не Гоблины, у них права считать своим все, побывавшее в руках, нет!
Наглость Гоблинов волшебного мира заставила Людей отнять у них право на ношение волшебных палочек. Против Гоблинов нашего мира Люди вводят санкции.
Ох, недаром правитель Крыма в девяностые годы имел у братков погоняло Гоблин!
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судя по крымским форумам сейчас идет интенсивное заселение Крыма людьми из районов крайнего Севера. так что этих стонов еще на лет 10, потом тех кто помнит что Крым с большой буквы просто не станет.и нам нужно будет проводить зачистку Крыма от завезенной биомассы.
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.....это пример , как НАМ надо будет делать с крысчанами когда войдем в КРЫМ !!!
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Как же! Помню.
Когда в Симферополе заваруха была в самом разгаре, появилось фото, где молодые тренированные люди с автоматическим стрелковым оружием (не армейское) весьма грамотно передвигаются по улице. На заднем плане был виден автобус, то-ли Богдан, то-ли ПАЗик, с надписью "ПАРК ЛЬВОВ". Ватные выродки аж подпрыгивали и орали, мол биндеровцы из Львова.
А теперь вот как все обернулось. Ватная морда гундосит "Такого, что случилось со мной, не может быть в правовом государстве." А мозгов сделать простой вывод, что государство не правовое, ему не хватает.
Мне его совершенно не жаль.
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Парфененко гражданин Казахстана и заметьте били всех сотрудников,а решился заяву на ментов накатать только казахстанец
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За что боролись, на то и напоролись по самое не балуйся. Эти монгольские высерки-сосунки ничего делать не умеют, кроме насиловать, грабить, убивать, пытать. При этом у них самомнение увеличивается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудника крымского сафари-парка избили российские силовики: "Били по голове, в грудь, в пах. Били дверью. Казалось, что я в застенках гестапо"
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