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 Подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление: сейчас бой продолжается, - Жебривский

Боевики продолжают активные боевые действия в районе Авдеевки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - рассказал он о ситуации в районе Авдеевки по состоянию на 9.30 утра 31 января.

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Старый историк ‏@OldHistoric 24 мин.24 минуты назад
Донецк 9-40 и 9-45 ушло 2 пакета града легло где-то по направлению Киевский-Гвардейка и дальше
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Igor_1941 ‏@igor_1941 11 мин.11 минут назад
Звонил знакомый из Донецка - вчера у соседа (любитель руЗЗке мира) сдохли брат и дядя. Как-то так
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причина смерти избыток украинского металла в организме ?
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Ну вот и все письменные гарантии россии. Я так понимаю, что их написали на обратной стороне Будапештского меморандума?

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Мужики Украину защищают , а кто-то в Минске сопли жуёт три года .
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Пока пэтя был в Германии, наши успели 'случайно' вычистить от мразоты пару рубежей. Пэтя немедленно закончил визит, а то ж пока приедет, ВСУ может и границу перекрыть , на что они с путей и Меркель не договаривались.
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порошенко договорился о активизации бандитов в связи с блокадой
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Если нет работы дома,
Денег нет на пенный квас,
От еды за грош оскома -
Собирайся на Донбасс!

Если по уши в кредитах,
Задолжал за свет и газ,
Бьет коллектор окна битой -
Собирайся на Донбасс!

Спросят там :чего, мол, в гости?
Отвечай, подняв чело:
- Чтоб крошить фашистам кости
И штыком косить бабло.

Только скажешь - все проблемы,
Беды сгинут в никуда.
Бей укропов пулей в темя
И твоя взойдет звезда!

Ротный даст бабло на месте:
Он на твой пробитый шлем
Ярлычок приклеит "200",
С ним - решенье всех проблем!
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Хлопці,вимагайте підігнати арту та нормальне підкріплення. Бережи Вас Боже!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление: сейчас бой продолжается, - Жебривский
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