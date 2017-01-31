 Подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление: сейчас бой продолжается, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - рассказал он о ситуации в районе Авдеевки по состоянию на 9.30 утра 31 января.
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Донецк 9-40 и 9-45 ушло 2 пакета града легло где-то по направлению Киевский-Гвардейка и дальше
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Звонил знакомый из Донецка - вчера у соседа (любитель руЗЗке мира) сдохли брат и дядя. Как-то так
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Денег нет на пенный квас,
От еды за грош оскома -
Собирайся на Донбасс!
Если по уши в кредитах,
Задолжал за свет и газ,
Бьет коллектор окна битой -
Собирайся на Донбасс!
Спросят там :чего, мол, в гости?
Отвечай, подняв чело:
- Чтоб крошить фашистам кости
И штыком косить бабло.
Только скажешь - все проблемы,
Беды сгинут в никуда.
Бей укропов пулей в темя
И твоя взойдет звезда!
Ротный даст бабло на месте:
Он на твой пробитый шлем
Ярлычок приклеит "200",
С ним - решенье всех проблем!
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