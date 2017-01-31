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 Под Авдеевкой продолжается бой: уничтожено несколько боевиков, - Жебривский

Боевики продолжают активные боевые действия в районе Авдеевки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - рассказал он о ситуации в районе Авдеевки по состоянию на 9.30 утра 31 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин
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хорошие новости:
СМИ: Башар Асад находится в критическом состоянии

Вторник, 31 января 2017, 06:30



По данным СМИ, президент Сирии Башар Асад находится в больнице в критическом состоянии.
Об этом пишет издание The Daily Sabah.
Журналист телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем сообщил в twitter, что Асад прикован к кровати, но не в коме.
Касем отметил, что Асад должен принять это как "божественное послание", чтобы прекратить убийство сирийского народа.
В то же время ливанская газета al-Mustaqbal сообщила, что у Асада случился инсульт, а другое издание написало, что Асад госпитализирован с церебральным инфарктом.
Режим Асада опроверг эту информацию в сообщении, опубликованном на Facebook, заявив, что здоровье Асада в хорошем состоянии.
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в связи с этим в России срочно проходит кастинг на роль двойника Асада
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вся эта кутерьма будет продолжаться до потепления, когда снег начнёт интенсивно таять
ориентировочно - середина февраля
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Gelsomino ‏@Vsrakutartaluy 31 мин.31 минуту назад
Георгий Тука настаивает : " ..это не война, а россия производит эффективный контроль по Авдеевке из жилого сектора Донецка.


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ДНРовцы плакали и кололись но все равно пытались грызть кактус
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А нашу артиллерию всю вернули за 15 мин на передовую, как неоднократно хвасталось командование?
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Попалась интересная статья на эту тему.
Я не знаю, как правильно или как должно быть в идеале, и ни в коей мере не пытаюсь предложить Вам дискуссию о зраде или перемоге, но, как мне кажется, она заслуживает внимания.

Горячая зима.

Летом, когда жара выдавливала людей в тень, часть публики, разморенной июльским солнышком, бодро медитировала над тем, что война выгодна верховной власти и что войска рвутся в бой, но их не пускают.

Отсюда делались выводы о том, что кому-то выгодно поддержание вялотекущего противостояния. Удивительно, но примерно в это же время, с той стороны тоже пошел поток информации о том, что Киев отвергает любые предложения по прекращению военных действий.

Чуть позже стало известно, от каких именно предложений отказался Киев.

Ими оказались: амнистия всем головорезам лугандона, проведение выборов в мятежном анклаве и внесение в законодательство Украины изменений, позволяющих создание подобных территорий, фактически управляемых Кремлем. Ну и конечно же - отказ от евроинтеграции и евроатлантических перспектив. Чуть позже, с вариациями, эти вещи стал петь оппоблок, медведчуки-пинчуки, Гадя и прочая дрянь.

Собственно говоря, на предолжили капитулировать и принять условия Кремля, а взамен, Кремль решил перестать стрелять, но решать все вопросы по звонку Путина, примерно так, как он их решает в самой России, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Карабахе и Сирии. И вот когда они получили ответ: «спасибо, не надо», эта часть публика затянула унылую песню о «зраде».

Причем, тут были некие вариации. Диапазон был очень широким, от медведчуковского «Украины вообще нет» и пинчуковского «а давайте сдадимся», до псевдо-патриотического: «а давайте сейчас ринемся и все решим одним рывком». Постепенно, стало формироваться мнение о том, что армию специально не пускают в бой, ибо уже обо всем договорились и все порешали.

И вот прошла серия боев на Светлодарском направлении. Насколько можно судить, тактика руководства ВСУ, сводилась к двум основным моментом. Первое, проводилась фиксация того, кто, когда и откуда начинает военные действия.

Думаю, что имеются специальные архивы, где все это задокументировано и обвязано объективными доказательствами. То есть, ВСУ дожидались, когда боевикам приспичит продемонстрировать Москве свою активность и тогда - потихоньку идти в контратаку.

Таким образом, определялся зачинщик каждого конкретного обострения, и раз оно уже произошло, ВСУ наносили ответный удар, а когда позволяли обстоятельства, проводили контр-наступление коротким и неглубоким наступлением. При этом, либо занимались новые выгодные позиции, либо уничтожались, либо занимались позиции противника. То есть, противник начинал обострение, и мы уже не только отвечали, но и шли вперед.

Второй момент - тоже очень важен и выверен. Продвиэение вперед происходит (пока) на участках, которые по Минску, закреплены за нашими войсками.

Де-юре, мы не нарушаем Минска, а силой исправляем нарушения договора противником. С любой точки зрения это - выгодная и обоснованная тактика. Все, что делает противник - нарушения Минска. Даже когда он спокойно стоял на старых позициях, он и тогда нарушал Минск.

Но когда все тихо, это никого из «гарантов» особо не волновало. Другое дело, когда начинаются активные боевые действия, все берут карты и внимательно смотрят, где именно идут бои. В результате выясняется, что бои идут на отведенной ВСУ территории.

Это вызывает серию вопросов о том, что там делают российские оккупанты и почему они сами не освободили территории, как это предусмотрено Минском.

И вот теперь, когда войска пришли в движение и началось наступление малыми силами, те же самые люди, которые летом изнывали от бездеятельности ВСУ, теперь - воют о потерях. Да, парней не вернешь и каждая жизнь - рана в теле Украины. Но наступление без потерь не обойдется, это скажет любой курсант военного училища.

Наступательный бой, несет большие потери, чем оборонительный. А теперь представим, что летом мы пошли крушить врага всеми силами, а не теми малыми горстками, которые мы видим сейчас. Потери будут несравненно большими.

Тем не менее, как это не цинично звучит, наши потери имеют соотношение оборонительного боя. То есть, даже неся потери, ВСУ воюют на порядок более успешно. И еще один важный момент. Контратака обеспечивается силами тех же подразделений, которые стоят в обороне. То есть, новые позиции захватываются силами взвода или роты.

Еще раз, в наступление идет пехота, которая врылась в окопы. Ударные группировки ВСУ даже не намекают на свое присутствие. Если пойдет большая драка, лугандонцы увидят совсем другую армию и другую картину. Пока это лишь легкий намек.

Что из этого следует?

Надо не мешать военным ни паникой, ни шапкозакидательскими призывами. Им виднее, как, где и что делать в каждый конкретный момент.

Мы можем лишь помогать им, передавая на передовую то, что можем передать или собирая деньги на особо нужные вещи, типа тепловизоров и прочих ништяков.

Мы можем отнести в госпиталь фрукты или просто испеченный дома пирог. Блин, мы можем просто заплатить в кафе или в харчевне за наших бойцов. А верующие - пускай поставят свечку, знают за что. Вот это мы можем сделать.

Остальное, они делают и сделают лучше, чем кто бы то ни был.

И главное, они сами вычислят момент, когда надо будет бить так, чтобы в Россию вернулись все «отпускники», путь даже мелкими частями!
Линия обороны.
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Спасибо, ничего нового и нечервивого.

Опубликованное вами мнение неинтересно и никакой дискуссии не предполагает. Даже без указания авторства могу предположить - Медведев, Березовец, Нусс, СержМарко етс. Очень далеко от общественных настроений. Очередная методичка Минстецька.
При желании, сами можете сравнить с текстом Минских угод и проверить:
"Чуть позже стало известно, от каких именно предложений отказался Киев.
Ими оказались: амнистия всем головорезам лугандона, проведение выборов в мятежном анклаве и внесение в законодательство Украины изменений, позволяющих создание подобных территорий, фактически управляемых Кремлем."
Ни от чего вышеуказанного Порошенко не отказался.
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Старый историк ‏@OldHistoric 24 мин.24 минуты назад
Донецк 9-40 и 9-45 ушло 2 пакета града легло где-то по направлению Киевский-Гвардейка и дальше
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Igor_1941 ‏@igor_1941 11 мин.11 минут назад
Звонил знакомый из Донецка - вчера у соседа (любитель руЗЗке мира) сдохли брат и дядя. Как-то так
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причина смерти избыток украинского металла в организме ?
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свинец и все такое дальше по таблице Менделеева)
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Ну вот и все письменные гарантии россии. Я так понимаю, что их написали на обратной стороне Будапештского меморандума?

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Ихтамнет, но гарантируют прекращение обстрелов. Железная логика!
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Мужики Украину защищают , а кто-то в Минске сопли жуёт три года .
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Пока пэтя был в Германии, наши успели 'случайно' вычистить от мразоты пару рубежей. Пэтя немедленно закончил визит, а то ж пока приедет, ВСУ может и границу перекрыть , на что они с путей и Меркель не договаривались.
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Если нет работы дома,
Денег нет на пенный квас,
От еды за грош оскома -
Собирайся на Донбасс!

Если по уши в кредитах,
Задолжал за свет и газ,
Бьет коллектор окна битой -
Собирайся на Донбасс!

Спросят там :чего, мол, в гости?
Отвечай, подняв чело:
- Чтоб крошить фашистам кости
И штыком косить бабло.

Только скажешь - все проблемы,
Беды сгинут в никуда.
Бей укропов пулей в темя
И твоя взойдет звезда!

Ротный даст бабло на месте:
Он на твой пробитый шлем
Ярлычок приклеит "200",
С ним - решенье всех проблем!
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Гиббон гиви допер. что место с мотороллером ему обеспечено, видать прощения таким образом просит у ВСУ. Почетно быть героем новососии, только ее герои почему-то долго не живут, да и не в бою дохнут.
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с 10 до 17 часов, что бы могли побольше территорию заминировать, и садики и дома.
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Хлопці,вимагайте підігнати арту та нормальне підкріплення. Бережи Вас Боже!
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По-моему кремляди ввели в действие секретный план "Утилизация отребья силами ВСУ".
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Террористы из-за начала блокады давят на ахметку т.к. в Авдеевке его коксохим, они периодически накидывают и туда огурцов, тот в свою очередь давит на барыгу (оно даже визит в Германию прервало, никогда не волновался, а тут так обеспокоился активизацией боевых действий) чтоб решил проблему с поставкой угля, вот только нашим парням глубоко насрать на этих мудаков, дают козлявым пиз-ды несмотря на то что враг не только впереди но и за спиной, держитесь парни, вы герои, вечная память погибшим...
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Странно лупашат градами по населённому пункту где живёт население в том числе дети.
Либо должны накрыть сепарню и контрударом откинуть на 20-30 км для безопасности населения
либо если ВСУ ни на хер не способны эвакуировать население.
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Представляю какого людям тем более в морозы
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скажу тебе честно вот в Торецке людишки скрипят зубами на украинских солдат
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Позавчера зашкварили " Грека" , сегодня якогось " Консула" , гивно був.
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Ukrainci, pozhaluijsta podskazhitje gdje mozhno poluchitj dostovernuju informaciju pro tjekushchih potjerjah okkupantov?
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попробуй в процентах посчитать вот пгт пантелеймоновка было 12000 населения уже закопано 19 попочленов . горловка 160 170 тыщ было вот будут теже проценты.... а так никак
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мало,такими темпами они никогда не кончатся
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Повертайтеся всі живі!Я за тебе молюсь,український солдат!Я за тебе боюсь,хоч не я твоя мати! І благання я шлю до високого неба,ТИ залишся живим -більш ничого не треба! Пресвята Діво захисти и збережи Воїнів вид куль і снарядів! москалів у пекло!
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Нужно срочно скидывать эту поганую власть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Авдеевкой продолжается бой: уничтожено несколько боевиков, - Жебривский
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