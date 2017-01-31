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 Еще двое мужчин, пострадавших в результате взрыва баллона на Харьковщине, скончались в больнице

Двое мужчин 1973 и 1993 г.р., пострадавшие в результате взрыва с последующим пожаром, который произошел в субботу в пгт Слобожанское Змиевского района Харьковской области, скончались в ночь на вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи.

"Умерли второй рабочий и хозяин квартиры. В больнице остаются двое - девушка и парень. Оба в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в пятиэтажке на Харьковщине: женщину выбросило из окна, 4 человека получили ожоги. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в субботу днем в квартире пятиэтажного жилого дома в пгт Слобожанское произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали 5 человек. Женщина 1993 г.р. с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова. Позднее туда же доставили четверых мужчин 1965, 1973 г.р. и двоих 1993 г.р. в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина скончался днем 30 января.
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