 Боевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Наиболее жарко было на донецком направлении, в районе Авдеевки. Там они выпустили около 100 снарядов БМ-21 "Град". Также десятки снарядов 152-мм артиллерии, огонь вели танки. Буквально недавно танк вел огонь по нашим позициям в районе Авдеевки", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.
Он также отметил, что обстрелу из тяжелых видов вооружения, запрещенных минскими соглашениями, подверглись позиции сил АТО и на других участках фронта. Использовали 122-мм минометы, обстреливая Водяное, Новогригорьевку, Новотроицкое. По Красногоровке вели огонь из 82-мм минометов. Сейчас известно, что ночью боевики обстреливали наши позиции из "Градов", есть попадания и по окраинам города. Я знаю, что есть разрушения некоторых домов и есть раненые. Информация по ним уточняется", - отметил спикер пресс-центра штаба АТО.
Как отметил Леонид Матюхин, жители Донецка выкладывают видео в котором запечатлен момент обстрела из БМ-21 "Град", который ведется из самого Донецка.
"Даже люди, которые живут на этой территории, устали от того, что там находятся оккупанты", - считает он.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП.
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А по авдеевке я думаю они ждут, что все само собой рассосется. Им легче договариваться с русней, чем действовать, не они ж сидят под обстрелами, не их дети.
16000 в таком большом государстве - это капля в море.
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Как в том анекдоте про блох. Когда ученик в школе выучил тему только про блох и все вопросы переводил только на то, что знал.
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Ярослав Бондаренко
· 31 хв ·
#Авдеевка "Чорна" бригада 72я #ОМБР
Только что отправили в мир иной зама "гиви" - террориста по кличке "консул", еще один его помощник тяжело ранен.
"Группу, что вышла на нас - кончаем" - XXX
#АТО #ВСУ
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Січень 30, 2017 admin 0 Comment
В район военных действий под Авдеевку на помощь боевикам отправили более 20 КамАЗов с российскими спецназовцами.
Об этом в Facebook сообщили волонтёры центра «Вернись живым» сообщает
«Из радиоперехвата стало известно, что на помощь террористам едут более двух десятков КамАЗов с российским спецназом. Но украинские военные полностью контролируют ситуацию», - сообщили волонтёры.
Кроме того, отмечается, что боевики уменьшили количество обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, хотя миномёты калибра 82 мм и 120 мм стреляют по-прежнему.
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Держись, Авдеевка, украинцы с тобой!
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есть уже вчерашнее видео стрельбы с жилых районов...
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