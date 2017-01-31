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Все про:обстрел (5251) ГРАД (207) Авдеевка (754) Матюхин Леонид (80)

 Боевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин

За минувшие сутки противник выпустил по Авдеевке около ста снарядов из установки БМ-21 "Град".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Наиболее жарко было на донецком направлении, в районе Авдеевки. Там они выпустили около 100 снарядов БМ-21 "Град". Также десятки снарядов 152-мм артиллерии, огонь вели танки. Буквально недавно танк вел огонь по нашим позициям в районе Авдеевки", - прокомментировал ситуацию Леонид Матюхин.

Он также отметил, что обстрелу из тяжелых видов вооружения, запрещенных минскими соглашениями, подверглись позиции сил АТО и на других участках фронта. Использовали 122-мм минометы, обстреливая Водяное, Новогригорьевку, Новотроицкое. По Красногоровке вели огонь из 82-мм минометов. Сейчас известно, что ночью боевики обстреливали наши позиции из "Градов", есть попадания и по окраинам города. Я знаю, что есть разрушения некоторых домов и есть раненые. Информация по ним уточняется", - отметил спикер пресс-центра штаба АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин

Как отметил Леонид Матюхин, жители Донецка выкладывают видео в котором запечатлен момент обстрела из БМ-21 "Град", который ведется из самого Донецка.

"Даже люди, которые живут на этой территории, устали от того, что там находятся оккупанты", - считает он.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП.
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Вчора мало бути рішення про евакуацію і ще вчора половину мешканців мали вивезти! Така кволість та повільність влади під час війни просто засмучує! порошенко, який поїхав в Німеччину під час активізації бойових дій, Гройсман який за вчора не прийняв ніяких рішень по евакуації Авдіївки - це просто жах!
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Они не думают о людях, поймите. Все их действия говорят об этом. Если бы они думали по- государственному или хотя бы так, как обещали в своих предвыборных компаниях, то война бы уже давно закончилась! А что мы слышим по истечении трех лет войны- что альтернатив дынырыевскому углю нет? Что некуда эвакуировать своих же людей? А сами себе по несколько квартир нахапали на шару. Где государственные общежития? Их тоже уже все расхватали и приватизировали за бесценок.
А по авдеевке я думаю они ждут, что все само собой рассосется. Им легче договариваться с русней, чем действовать, не они ж сидят под обстрелами, не их дети.
16000 в таком большом государстве - это капля в море.
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а каким обрзом война бы закончилась?по заветам йули,что ни один танк не должен выйти из казармы?и ты веришь че5ловеку,который даже не в курсе,что танки не в казармах ночуют?
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Господин Гыг, что- то вы или не выспались, или переспали. При чем здесь Юля вообще. Или по вашей методичке нужно перевести стрелки за обстрел Авдеевки тоже на нее?
Как в том анекдоте про блох. Когда ученик в школе выучил тему только про блох и все вопросы переводил только на то, что знал.
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ты ж писал провойнузакончить...так чо за невыспавшиеся вопросы?
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Сепары пишут: в морги Украины поступили: в Селидово - 29 тел, Красноармейск - 41 тело, Новый Труд - 8 тел погибших и 14 раненых, Часов Яр - 62 раненых бойца
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Це ж не обов'язково солдати, в містах люди помирають десятками на день і від природніх причин!
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прочитав що вже більше 100 свиномосковітів зажмурилось. місцевих 200-х орків ніхто нерахує
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Интересно кто им с этих моргов докладывает?
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И чем эта потешная (для кацапни) блокада мешает оркам вагонами выпускать снаряды и ракеты? Даешь блэкаут в середине зимы! Месть карлика за крымское отключение. Только энергомост нам никто не протянет...
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Почему не докладывают, сколько было выпущено в ответ?
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Почему нет ответки? А помнится порох в грудь себя бил что обьявит военное положение если орки полезут на наши позиции.
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Это тебе с дивана видно, что нет ответки?

Ярослав Бондаренко

· 31 хв ·

#Авдеевка "Чорна" бригада 72я #ОМБР
Только что отправили в мир иной зама "гиви" - террориста по кличке "консул", еще один его помощник тяжело ранен.
"Группу, что вышла на нас - кончаем" - XXX

#АТО #ВСУ
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Зачем перепостите здесь агитационные опусы сепаратистов?
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МАКС РЕПОСТ ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!!! По Авдеевку едут 20 КАМАЗОВ с российским спецназом!
Січень 30, 2017 admin 0 Comment
В район военных действий под Авдеевку на помощь боевикам отправили более 20 КамАЗов с российскими спецназовцами.
Об этом в Facebook сообщили волонтёры центра «Вернись живым» сообщает
«Из радиоперехвата стало известно, что на помощь террористам едут более двух десятков КамАЗов с российским спецназом. Но украинские военные полностью контролируют ситуацию», - сообщили волонтёры.
Кроме того, отмечается, что боевики уменьшили количество обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, хотя миномёты калибра 82 мм и 120 мм стреляют по-прежнему.
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А в ответ сепарам гум помощь от Ахметки, новые рации, Гнойсман даст сепарам бабосики за уголек, все хорошо прекрасная Маркиза....
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ты я вижу референт захараста? или ахметова? собака ольгинская...
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Дима, когда новые лекции путлерюгенду на Селигере читать будешь?
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Така хня, малята!(((
Держись, Авдеевка, украинцы с тобой!

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Донецк, 7:00, 31.01.2017, Ленинский район. Рашисты ВС РФ ведут огонь из РСЗО БМ-21 ГРАД прям из дворов


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да перестаньте постить это - это фото 2016 года...\гуглить нужно...\
есть уже вчерашнее видео стрельбы с жилых районов...
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100 снарядов это выжжены 10 гектаров Земли!!!!
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Читай кацаПсинские сайты сынок...Бог в помощь...
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Учитесь у Израиля.! Там сразу,почти мгновенно,прилетает ответка туда,откуда стреляли.
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Щоб приймати такі рішення, треба мати залізну волю. Таких людей при владі наразі нема.
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Враг повторяет историю Углегорска и тогда никто не помог и сейчас помощь не следует ждать, а просто идти вперед до самой границы. А просить тишины у русских, простите, но это абсурд и будет длиться нескончаемо.
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Та ответка потрібна!! Де ті ракети,пан Турчинов,шо ви так вихваляли своєю точністю...?? Вже пора випробувати її,орки поручь і все лізуть....!!!!
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Вчера ТСН показывали репортаж с Авдеевки, на заднем плане спокойно дымили трубы ахметовского коксохима, хоть бы одна сука туда стрельнула? за все заплачено включая жизни наших солдат...
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Калининская больница забита трупами и 300-ми кацаПсинов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики за прошедшие сутки выпустили по Авдеевке около ста снарядов из "Града", - Матюхин
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