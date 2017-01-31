"Никаких негативных тенденций, которые привели бы к массовому закрытию малого бизнеса из-за повышения минимальной зарплаты, просто нет, - Гройсман"

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Глава Правительства отметил, что уже за первый месяц 2017 года количество вновь созданных предприятий почти на 7 тыс. превысило количество закрытых.
"Каждый год какие-то предприятия закрываются, а некоторые открываются, и это естественно. Из реально работающих предпринимателей закрыты 16,8 тыс. Зато за тот же период созданы 23,5 тыс. предпринимателей. То есть почти на 7 тыс предпринимателей открылось больше. Это означает, что никаких негативных тенденций, которые глобально имели бы значение, просто нет", - подчеркнул премьер-министр, отрицая обвинения о якобы массовом закрытии малого бизнеса после повышения минимальной заработной платы.
Глава правительства сообщил, что по состоянию на январь в Украине закрыты 129 200 предприятий-ФОПов. Это лишь около 6% по отношению к общему количеству зарегистрированных предприятий, которых насчитывается в стране более 2 млн.
Среди закрытых предприятий 87% - 112 400 - не совершали никакой хозяйственной деятельности, "лежали просто на бумаге".
"Кто-то когда-то себя зарегистрировал, ничего не делал, бумажки лежали. Законодательство предусмотрело, если ты предприниматель, то хотя бы уплаты за себя минимальный вклад в Пенсионный фонд. Потому что, когда ты закончишь свою деятельность, ты как будущий пенсионер придешь за пенсией. Почему же ты должен забирать пенсию работающего сегодня человека, а сам ничего не платишь? Это и есть социальная справедливость. Никаких налогов больше никто не просил никого платить", - отметил Гройсман.
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Т.е. работавщих с прибылью ! Если нет прибыли, в отчетах заставляют ставить Ноль, как и неработающие.
Вновь созданный мелкий бизнес начинает давать прибыль: торговля - через 9 мес., производство - через 2 года. 60% знакомых мне закрывшихся - производственные.
Торговые, из-за поднятия минималки - постепенно начали поднимать цены.
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Он,что издевается!! Приезжай или пришли доверенное(не брихуна) лицо в Новую Каховку. Загляни в налоговую инспекцию и увидишь очередь(большую).....на сдачу лицензий(закрывают бизнес)... Оптимист ты вова.
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Я лично УЖЕ знаю человека, которого увольняют из предприятия малого и бизнеса и одного бизнесмена, который УЖЕ ВЫНУЖДЕН увольнять часть работников
Теперь, вышивата, поняли, почему Батькивщина и Самопомич за эту хрень не голосовали?
Так КТО ***дь популист?
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