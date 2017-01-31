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 Политика Украины
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Все про:бизнес (999) зарплата (1651) налоги (2319) пенсия (1519) Гройсман (2418) минимальная зарплата (90)

 Никаких негативных тенденций, которые привели бы к массовому закрытию малого бизнеса из-за повышения минимальной зарплаты, просто нет, - Гройсман

Повышение минимальной заработной платы вдвое не привело к массовому закрытию предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Глава Правительства отметил, что уже за первый месяц 2017 года количество вновь созданных предприятий почти на 7 тыс. превысило количество закрытых.

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"Каждый год какие-то предприятия закрываются, а некоторые открываются, и это естественно. Из реально работающих предпринимателей закрыты 16,8 тыс. Зато за тот же период созданы 23,5 тыс. предпринимателей. То есть почти на 7 тыс предпринимателей открылось больше. Это означает, что никаких негативных тенденций, которые глобально имели бы значение, просто нет", - подчеркнул премьер-министр, отрицая обвинения о якобы массовом закрытии малого бизнеса после повышения минимальной заработной платы.

Глава правительства сообщил, что по состоянию на январь в Украине закрыты 129 200 предприятий-ФОПов. Это лишь около 6% по отношению к общему количеству зарегистрированных предприятий, которых насчитывается в стране более 2 млн.

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Среди закрытых предприятий 87% - 112 400 - не совершали никакой хозяйственной деятельности, "лежали просто на бумаге".

"Кто-то когда-то себя зарегистрировал, ничего не делал, бумажки лежали. Законодательство предусмотрело, если ты предприниматель, то хотя бы уплаты за себя минимальный вклад в Пенсионный фонд. Потому что, когда ты закончишь свою деятельность, ты как будущий пенсионер придешь за пенсией. Почему же ты должен забирать пенсию работающего сегодня человека, а сам ничего не платишь? Это и есть социальная справедливость. Никаких налогов больше никто не просил никого платить", - отметил Гройсман.

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Ну вот эти "спящие ФОПы" хоть иногда, как проснутся но платили налоги государству.. а теперь зыкрылись, встанут на биржу труда и государство будет платить им.. так где здесь выгода государству ?
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Та да.... их просыпают...отмывают через них деньги...максимально возможные для ЕН...платят копейки....и опять отправляют спать....
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ума не хватает понять, что далеко не все так делают?
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т.е. теперь отмывать будут по новому, без посредников всяких ФОПов ))
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а ещё были такие, которые хоть и не вели деятельности, но всё равно платили налоги, что б пенсия потом была... а теперь вынуждены закрыться были, потому что такие суммы платить не смогут, следовательно государство лишило их пенсии.
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Может намного логичней закрыть спящие заводы и фабрики?
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Ну, чтото ж ему говорить надо. Порошенков цы говорят как женщины, не для того, чтобы донести информацию, а ради того, чтобы быть увидеными. Ну, или как гудит пожарная машина, информации ноль но, зато все заметили.
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Этот жидовский щенок, по-моему, по цинизму превзошел самого вальцмана. Достойный ученичек!
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Малый и средний бизнес просто душат. Им увеличили налоги в связи с повышением мин. ЗП. Или с чего бы директор базара вёл об этом разговор.
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любая самая большая негативная тенденция не в состоянии сама себья увидеть....но ее как и положительную тенденцию намного быстрее замечает народ...
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Дебил Гройсман и понятия не имеет что такое малый бизнес,если опторые закупки выросли в два раза то как розничной торговле не поднимать цены а народ и тех цен что сейчас не выдерживает тогда кто будет покупать товар?А ведь налоги, пенсионный и разные государственные поборы только увеличились вот и пиздец малому бизнесу.А средний в такой же ситуации только по хуже так как средний бизнес в основном на кредит так что им грозит не только банкротство но и конфискация всего и даже цугундер.
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Однозначно , негативних тенденцій немає, позаяк підвищення мінімальних зарплат у бізнесі і не в бізнесі - практично немає. Якщо пан Гройсман уміє читати (можливо він навчався у школі ) , нехай відкриє сайт пошуку роботи WORK. ua , і подивиться , які зарплати пропонують ! Як можна бути таким лицемірним і брехливим ! Це ж просто аморально !
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А снизить налоги и максимально благоприятствовать любому бизнесу чтобы страна быстро развивалась - ума не хватает? Или боитесь конкуренции для ваших более крупных компаний, которые сами развились не платя вообще ничего? А потом мычите - ой, а чего это в той же Польше миллионы предпринимателей? А потому что там не жлобы правят, а думающие о стране
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Из реально работающих предпринимателей закрыты 16,8 тыс

Т.е. работавщих с прибылью ! Если нет прибыли, в отчетах заставляют ставить Ноль, как и неработающие.
Вновь созданный мелкий бизнес начинает давать прибыль: торговля - через 9 мес., производство - через 2 года. 60% знакомых мне закрывшихся - производственные.
Торговые, из-за поднятия минималки - постепенно начали поднимать цены.
.
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Трагические и поучительные истрии среднего бизнеса, который не хочет расставаться с сверхприбылями в г. Харькове, - моей маме отдали трудовуи и сказали ходи на работу так и зарплата наличкой в немного большем размере.
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"Никаких негативных тенденций, которые привели бы к массовому закрытию малого бизнеса из-за повышения минимальной зарплаты, просто нет, - Гройсман"
Он,что издевается!! Приезжай или пришли доверенное(не брихуна) лицо в Новую Каховку. Загляни в налоговую инспекцию и увидишь очередь(большую).....на сдачу лицензий(закрывают бизнес)... Оптимист ты вова.
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Грося, ты идиотина базарная!
Я лично УЖЕ знаю человека, которого увольняют из предприятия малого и бизнеса и одного бизнесмена, который УЖЕ ВЫНУЖДЕН увольнять часть работников
Теперь, вышивата, поняли, почему Батькивщина и Самопомич за эту хрень не голосовали?
Так КТО ***дь популист?
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Нет негативных нет и позитивных, нет никаких. Потому что уже нет малого бизнеса...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких негативных тенденций, которые привели бы к массовому закрытию малого бизнеса из-за повышения минимальной зарплаты, просто нет, - Гройсман
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