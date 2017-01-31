 С 1 февраля мы добьемся снижения цен на лекарства: в Польше одни и те же препараты дешевле, чем в Украине, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Я убежден в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на эти категории лекарств", - заявил он.
Комментируя заявления о якобы невозможности обеспечения снижения цены на лекарства с 1 февраля, глава правительства отметил, что предусматривал образование дефицита лекарств, как только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.
"Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Как только к этому парадоксу приблизился сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трем категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма", - подчеркнул премьер-министр.
Правительство определило действующие вещества в препаратах по выше названным трем нозологиям, взял аналоги препаратов в пяти соседних странах и определил такую же цену в Украине, отметил премьер-министр. "Сказали спекулянтам, условно говоря: "Вы больше не будете зарабатывать только на том, что вы монополисты на этом рынке, и поставили точку, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Почему украинцы, зарабатывая меньше, должны платить больше за лекарства, которые им жизненно необходимы?".
Правительство отслеживает выполнение решения по снижению цен на лекарства, работает специальная группа, отметил Премьер-министр.
Он отметил, что обсуждал это решение на встрече с фармацевтическими производителями, и будет еще проводить такие встречи.
"Решение принято, его надо выполнять, - подчеркнул глава правительства. - Наша задача - добиться исполнения решения, и мы этого добьемся".
С 1 апреля также начнет работу программа по возмещению стоимости на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, добавил Гройсман.
По расчетам, эти шаги правительства, направленные на своевременное обеспечение лекарствами хронически больных, позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии на около 18%.
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За сутки !!
Могут, если захотят.
Пора зажимать им яйца в тиски, что-бы выполнили ВСЕ предвыборные обещания !
.
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яйца уже поздно...
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или я не прав?!
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Я хочу, чтобы их слова подкреплялись действиями...
А пока больше болтовни...
Конечно, вы, можете парировать, что и достижения есть, но...
Если рыбак хвастается уловом трёх тюлек размером спичечного коробка, то это как-то "странно".
Думаю, мысль мою поняли...
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http://antikor.com.ua/articles/149363-eks-mer_uhgoroda_ratushnjak_zaklikav_vidokremiti_zakarpattja_stinoju_vid_banderivtsiv_cherez_derhavn
...
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Цены, дешевле..... это пистец, господа. Уже пойму, или гнойсман или журнализд не понимает, что цена это оценочная категория, цена не может быть ни дешевле ни дороже, она может быть или высокой или низкой
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Хорошо, но на другие тоже нужно.
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Закрылись те кто торговал, при этом показывал НОЛЬ оборота. Не веришь?
Закрылись те кто нанимал "работнегов", а сам сидело дома.
Закрылись те кто не хотел работать или выбрал не свое направление, по моде, по советам и т.д.
В 90% закрылись нулевки.
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Украина проиграла конкуренцию за Новый шелковый путь
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Жида нужно повесить!
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Если к нему обращались западные инвесторы (и не один), то почему не построили? кто мешал? Документы покажите. Неужели 5-10 клерков затормозили инвестицию?
Зачем людям втирать дичь про "сложности". У них была 1 задача - выделить землю.
Но вывоз мусора - бабло. Вот и подвинули инвестора.
Это как украинский газ. Никто не знает цену добычи (подробно, в деталях, отчетах, ценах, договорах) - таэмниця. Вот и платим мы уродцу фирташу долю. Между тем его надра-банк не постеснялся кинуть людей. Так и живем
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Если-бы Украину избавить от судейской и аптечно-медицинской мафии, то лет через 10 наши дети и внуки жили-бы не хуже, чем в Германии. Но для этого нам в Украине нужен украинский Пиночет, а у нас, в Украине к сожалению такой человек еще не родился.
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Если кто ЗАБЫЛ в Украине остались еще государственные аптеки. Только вот ведь беда, управляющие этими аптеками, сами имеют частные аптеки. Они первые засунут палки в колеса телеги с дешевыми лекарствами.
Почему ТАК трудно, безумно невозможно сделать сайт с ценами в государственных аптеках, сделать карту этих аптек. Завозить туда эти самые дешевые лекарства. На лекарствах можно написать - без права продажи в частных аптеках. И все. Скупили - продали в частных аптеках - трахайте их.
Если производители не хотят отпускать оптом по такой же цене как в Польше - поедьте в Польшу и купите ТАМ эти лекарства. Продайте их в Украине. А бегать по десятках тысяч аптек - сложно, долго и трудно контролируемо. Нужно СНАЧАЛА механизм.
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