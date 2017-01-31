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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (9887) лекарства (636) медицина (1397) цены (2059) Гройсман (2418)

 С 1 февраля мы добьемся снижения цен на лекарства: в Польше одни и те же препараты дешевле, чем в Украине, - Гройсман

Правительство добьется выполнения решения о снижение цен на лекарства против гипертонии,сахарного диабета и бронхиальной астмы в Украине с 1 февраля.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Я убежден в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на эти категории лекарств", - заявил он.

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Комментируя заявления о якобы невозможности обеспечения снижения цены на лекарства с 1 февраля, глава правительства отметил, что предусматривал образование дефицита лекарств, как только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.

"Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Как только к этому парадоксу приблизился сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трем категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма", - подчеркнул премьер-министр.

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Правительство определило действующие вещества в препаратах по выше названным трем нозологиям, взял аналоги препаратов в пяти соседних странах и определил такую же цену в Украине, отметил премьер-министр. "Сказали спекулянтам, условно говоря: "Вы больше не будете зарабатывать только на том, что вы монополисты на этом рынке, и поставили точку, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Почему украинцы, зарабатывая меньше, должны платить больше за лекарства, которые им жизненно необходимы?".

Правительство отслеживает выполнение решения по снижению цен на лекарства, работает специальная группа, отметил Премьер-министр.

Он отметил, что обсуждал это решение на встрече с фармацевтическими производителями, и будет еще проводить такие встречи.

"Решение принято, его надо выполнять, - подчеркнул глава правительства. - Наша задача - добиться исполнения решения, и мы этого добьемся".

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С 1 апреля также начнет работу программа по возмещению стоимости на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, добавил Гройсман.

По расчетам, эти шаги правительства, направленные на своевременное обеспечение лекарствами хронически больных, позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии на около 18%.
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Во сколько вагонов угля и фур с едой власть оценивает жизнь наших солдат!
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Гройсман, в тебе зараз одне питання - евакуація Авдіївки! Інакше це злочинна бездіяльність та трибунал!
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Сатане Гройсману не до людей. Его народ под обстрелами на нашей территории не волнует,а пенсионеров он убивает уже давно голодной смертью - пенсии на грани вымирания.-пенсии преступно не пересчитывают уже 3 года- минималку сравняли со средними,а средние опустили до минималки. Бунт пенсионеров скоро сметет этих жирных бандитов-убийц-геноцидников украинского народа во власти и их депутатов -ублюдков.В тюрьме им почетное место.
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ти дурак ?...у пейсатих бариг зараз тільки одна задача як встигнути продати самим собі землю ...ну а потім по "сходній" ціні перепродати ...тому хто запропонує більше...пляді ...вони хочуть "ринок землі" перетворивши все населення на жебраків...
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Gulfiliz Zorlu - питання про евакуацію , мабуть більше підійде до Муженка, "роль" якого "надважлива" серед військових задач.
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как ловко "порох" повысил тарифы, блея про независимость от раиси в энергоресурсах, а на самом деле уголек покупал в ордило. остап бендер отдыхает.
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неплохо, что бы и чеколад подешевел с бензином, а то нефть упала на два куша, а у 3,14дрил так ручёнки и чешутся, что бы литр стоил 1эвро
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все от курса зависит ну и АМК должно контролировать
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С 1 февраля

За сутки !!
Могут, если захотят.
Пора зажимать им яйца в тиски, что-бы выполнили ВСЕ предвыборные обещания !
.
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шею им пора зажимать в тиски) Шею!
яйца уже поздно...
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Да же при нынешнем обвале гривны, с Польши все еще дешевле привозить бытовую технику и продукты, чем покупать их в Украине. Но власти уже борются с этим перекосом - закрывают границы)))
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зная вас,это будет типа такого: стоило 500грн. - будет 495 грн.
или я не прав?!
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...но поставки лекарств уже будут контролировать совсем другие особи
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Гыг, вы же меня знаете, я "нейтральный" человек...
Я хочу, чтобы их слова подкреплялись действиями...
А пока больше болтовни...
Конечно, вы, можете парировать, что и достижения есть, но...
Если рыбак хвастается уловом трёх тюлек размером спичечного коробка, то это как-то "странно".
Думаю, мысль мою поняли...
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А я очень хочу, господин Гройсман,чтобыу тебя с твоей шайкой это случилось сразу.И сердечно сосудистое и сахарный диабет и бронхиальная астма и долгий непрекращающийся понос.За лекарствами можете поехать в оккупированный Донецк.И ничего личного,ты сказал,что это наша земля и там наши предприятия.Вот пусть они и выпускают лекарства лично для вас.
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...Екс-мер Ужгорода Ратушняк закликав відокремити Закарпаття стіною від "бандерівців" через державну мовуСБУ, яка зобов'язана відстежувати заклики до сепаратизму та порушення територіальної цілісності України, наразі на заяву С.Ратушняка не відреагувала.У грудні 2015 року політик знову оскандалився, покривши матом поліцейських і втікши від них на своєму Mercedes. За це правопорушення Ратушняка досі не покарано.
http://antikor.com.ua/articles/149363-eks-mer_uhgoroda_ratushnjak_zaklikav_vidokremiti_zakarpattja_stinoju_vid_banderivtsiv_cherez_derhavn
...
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цены на одни и те же лекарства дешевле

Цены, дешевле..... это пистец, господа. Уже пойму, или гнойсман или журнализд не понимает, что цена это оценочная категория, цена не может быть ни дешевле ни дороже, она может быть или высокой или низкой
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винница, базар, тяжелое детство, мауп.... что вы хотели от этого бабуина...
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с вами трудно поспорить..... даже усиленное потребление шоколада (ведь говорят, что потребление оного полезно для мозга) не помогло этому индивидууму
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Правительство добьется выполнения решения о снижение цен на лекарства против гипертонии,сахарного диабета и бронхиальной астмы в Украине с 1 февраля.
Хорошо, но на другие тоже нужно.
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ну я так бы не плакал, если эти 185 тысяч фопов не вели никакой деятельности, не сдавали отчеты, не платили налоги, то смысл этих "мертвых" было держать?
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Хорош ссать людям в уши. Если ты так считаешь что эти ФОПы - ангелы - огласи список.
Закрылись те кто торговал, при этом показывал НОЛЬ оборота. Не веришь?
Закрылись те кто нанимал "работнегов", а сам сидело дома.
Закрылись те кто не хотел работать или выбрал не свое направление, по моде, по советам и т.д.

В 90% закрылись нулевки.
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Это рыговский сайт. Пишет по указке Бойко, Шуфрича и Пу
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щЕ ДО ЦІХ цін на ліки зроби людям нормальні пенсії та зарплати - СКОТИНЯКА
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Спасибо Гройсману...подсказал, где дешевле купить
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типа покупайте сладости рошен,ешьте до сахарного диабета,я лекарства недорогие порешал)
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Вовочка Хройсман,а когда перекроют воду,газ и липистричество в лугандон?
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Сейчас Гнойсман подкрутит цены на лекарства, для нищих стариков, что б содрать с них последнею рубаху.
Жида нужно повесить!
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Да это же новый мессия. Порядок только там где он появляется. Даже во Львове без его высочайшего соизволения нельзя было трогать даже мусор.
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Да ладно. А как же Свобода, Садовий? Что они землю за годы не могли выделить?
Если к нему обращались западные инвесторы (и не один), то почему не построили? кто мешал? Документы покажите. Неужели 5-10 клерков затормозили инвестицию?
Зачем людям втирать дичь про "сложности". У них была 1 задача - выделить землю.
Но вывоз мусора - бабло. Вот и подвинули инвестора.
Это как украинский газ. Никто не знает цену добычи (подробно, в деталях, отчетах, ценах, договорах) - таэмниця. Вот и платим мы уродцу фирташу долю. Между тем его надра-банк не постеснялся кинуть людей. Так и живем
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В Германии эссенциале стоит 1 (один) евро, меньше, чем пиво, а в Украине аптечно-медицинская мафия продает его в пять раз дороже.
Если-бы Украину избавить от судейской и аптечно-медицинской мафии, то лет через 10 наши дети и внуки жили-бы не хуже, чем в Германии. Но для этого нам в Украине нужен украинский Пиночет, а у нас, в Украине к сожалению такой человек еще не родился.
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Я и говорю, что нам в Украине нужен пан Пиночет лет на 5-7, что-бы раз и навсегда избавиться от этой мафийозной чумы из 90-х, которая сжирает в Украине все, что еще осталось живого.
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Это неразумно. Наоборот - нужен еще один виток роста цен на все - и большинство разойдется по могилам... Наконец-то передохнут эти пенсионеры и часть бюджетников, а уж с оставшимися (депутатами, чиновниками, их родственниками и прочей оффшорной мразью) они построят рай на земле...
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Этого Гройсмана, за ухом никто не ведет, как у Верховной Рады, при его спикерстве.
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Напомните пейсатому его кваканье - Если будут разные цены на один и тот же товар, то будет коррупция, поэтому всем изгоям надо в шесть раз поднять цены на газ. Подарите жирному склеротичку, хай записывает свои "мысли", шоб не запутался этот рыночный любитель совковых методов с первого числа
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шел второй год обещаний Гройсмана о снижении цен на лекарства
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гладенький ты урод! Три года прошло, "с 1февраля мы, мы, мы. Одно рычание и лозунги.
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Нет такого термина - спекулянты. У нас не савицький саюз. Но это так - мелочь.
Если кто ЗАБЫЛ в Украине остались еще государственные аптеки. Только вот ведь беда, управляющие этими аптеками, сами имеют частные аптеки. Они первые засунут палки в колеса телеги с дешевыми лекарствами.
Почему ТАК трудно, безумно невозможно сделать сайт с ценами в государственных аптеках, сделать карту этих аптек. Завозить туда эти самые дешевые лекарства. На лекарствах можно написать - без права продажи в частных аптеках. И все. Скупили - продали в частных аптеках - трахайте их.
Если производители не хотят отпускать оптом по такой же цене как в Польше - поедьте в Польшу и купите ТАМ эти лекарства. Продайте их в Украине. А бегать по десятках тысяч аптек - сложно, долго и трудно контролируемо. Нужно СНАЧАЛА механизм.
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ціни...до рівня "польських" ...аць ...два...аць...два
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Это что, какое-то масштабное событие или глобальное изменение, что его нужно анонсировать??? Очередная брошенная народу кость.
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В декабре обещал снижение в январе.Посмотрим в каком году.
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что он хочет снизить? сначала надо в мозг вложить чуть-чуть совести! глазные капли - флакончик воды под названием ВИАЛЬ 10 мм стоит- 59 грн, то есть 2 бакса при пенсии в 55 бакса, спасибо тебе благодетель еврейский((((
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добавлю уже была показуха по этому поводу и что опять- В ГЛАЗА СМОТРИ! - помните!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 февраля мы добьемся снижения цен на лекарства: в Польше одни и те же препараты дешевле, чем в Украине, - Гройсман
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