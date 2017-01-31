 В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Боевики "ДНР" не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - написал он.
Также Аброськин отметил, что номер "102" в Авдеевке работает: "В 01.50 лично позвонил из Авдеевки в колл-центр и услышал в ответ "Полиция Донетчины!" Звоните "102", если вам или тем, кто рядом, нужна помощь".
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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«Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецка (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)», - отметили в 72-й ОМБР.
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