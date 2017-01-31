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 В 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин

Боевики "ДНР" не прекращают обстреливать Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики "ДНР" не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - написал он.

Также Аброськин отметил, что номер "102" в Авдеевке работает: "В 01.50 лично позвонил из Авдеевки в колл-центр и услышал в ответ "Полиция Донетчины!" Звоните "102", если вам или тем, кто рядом, нужна помощь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снаряд боевиков попал в 5-этажный жилой дом в Авдеевке: от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 4 утра боевики выпустили по Авдеевке более 80 ракет из "Градов" и 30 152-мм артснарядов, среди местного населения есть раненые, - штаб

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.



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Кожна влада розуміє, що людей можна контролювати лише страхом перед бідністю, війною,тощо. Не бійтеся, а бийтеся!
Ми всі народжені вільними!
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Альтернативы лунандонскому углю нет - заявление гройсмана

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«Надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10:00 до 17:00. Ремонтні бригади приступають до роботи. Очікуємо на прибуття до Авдіївки представників місії ОБСЄ для роботи в дзеркальному режимі», - повідомив Жебрівський.
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Потери боевков за два дня интенсивных боев под Авдеевкой Донецкой области составили более сотни человек, сообщает пресс-служба 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады (ОМБР) Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецка (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил источник, здесь никто не считает)», - отметили в 72-й ОМБР.
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Тільки швайнехунде дивуються новинам з Facebook. Для свинособак правильним є той текст, який затверджується сцарьом і передається повітряно-крапельним шляхом через всєрасєйскія гасударствєнния унітази.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 5 утра в результате обстрела боевиками жилого дома в Авдеевке ранен мужчина, - Аброськин
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