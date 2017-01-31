 Снаряд боевиков попал в 5-этажный жилой дом в Авдеевке: от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь авдеевскую промзону активно обстреливали рашисты. По срочному прибытию из Берлина, Президент снова позвонил в Авдеевку для получения актуальной информации о ситуации в городе. Президент поставил дополнительные задание перед Координационным центром. В 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуты 7 пунктов обогрева населения. С 7 утра началась выдача горячего завтрака. Запасом питьевой воды город обеспечен. Благодаря Коксохиму, в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - рассказал глава ОВГА об обстановке в городе.
"По оперативной информации снаряд попал в пятиэтажный жилой дом. На место выехали подразделения спасателей и все необходимые службы", - сообщил он позже.
"Распорядился срочно выделить дополнительные средства из областного бюджета для Авдеевки в рамках чрезвычайного положения в городе. Организовали четкое взаимодействие Координационного штаба с главами городов и райгосадминистраций области. В случае необходимости, отработали алгоритм доставки больных в смежные населенные пункты. А также алгоритм оказания скорой помощи и автотранспорта, в случае эвакуации населения. В городах области разворачиваются места приема жителей Авдеевки а также детей в детских учреждениях области. По состоянию на сейчас, единовременно можем вывозить из города до 2 тысяч человек", - добавил Жебривский.
"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе. Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - добавил он.
"На 8:00 в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты для выдачи горячего питания и горячей воды жителям города", - отметил глава ОВГА.
"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8000 человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей.
На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - рассказал Жебривский.
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Не знаю стоит ли продолжать общение в том же духе, тем более, что я реагировала на комментарий Tritey.
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Читая про грады в Авдеевке напрашивается вывод что Украине дают повод послать нах Минск...
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Коли пригадав смак борщику із пампушками
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и вот теперь этой "письменной(!) гарантией" макать ценичные морды: чуркина, )(уйла, захеровой, "буцефала" и всякую рАссийскую звездоту, которая с пеной у рта рвет тельняшки верещит "рАссия - не сторона конфликта"
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В двух селах в Дагестане введен режим КТО
http://www.kommersant.ru/doc/3206287
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или ему на шару кресло депутата досталось ?
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