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 Снаряд боевиков попал в 5-этажный жилой дом в Авдеевке: от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский

Боевики ночью не прекращали обстреливать Авдеевку. Утром снаряд террористов попал в 5-этажный жилой дом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь авдеевскую промзону активно обстреливали рашисты. По срочному прибытию из Берлина, Президент снова позвонил в Авдеевку для получения актуальной информации о ситуации в городе. Президент поставил дополнительные задание перед Координационным центром. В 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуты 7 пунктов обогрева населения. С 7 утра началась выдача горячего завтрака. Запасом питьевой воды город обеспечен. Благодаря Коксохиму, в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - рассказал глава ОВГА об обстановке в городе.

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"По оперативной информации снаряд попал в пятиэтажный жилой дом. На место выехали подразделения спасателей и все необходимые службы", - сообщил он позже.

"Распорядился срочно выделить дополнительные средства из областного бюджета для Авдеевки в рамках чрезвычайного положения в городе. Организовали четкое взаимодействие Координационного штаба с главами городов и райгосадминистраций области. В случае необходимости, отработали алгоритм доставки больных в смежные населенные пункты. А также алгоритм оказания скорой помощи и автотранспорта, в случае эвакуации населения. В городах области разворачиваются места приема жителей Авдеевки а также детей в детских учреждениях области. По состоянию на сейчас, единовременно можем вывозить из города до 2 тысяч человек", - добавил Жебривский.

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"Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе. Ожидаем прибытия в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме", - добавил он.

"На 8:00 в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты для выдачи горячего питания и горячей воды жителям города", - отметил глава ОВГА.

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"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8000 человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей.
На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - рассказал Жебривский.
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Да я бы с удовольствием хуйло придушил одной левой,а после вашего совета вышел на улицу,всё таки рискнул,а мне какие-то отщепенцы посоветовали придушить украинское хуйло для начала,а кто это не объяснили.Помогите разобраться.
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Из ваших комментариев я знаю, что вы очень взрослый человек, а комменты выглядят, мягко говоря, не очень по-взрослому.
Не знаю стоит ли продолжать общение в том же духе, тем более, что я реагировала на комментарий Tritey.
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А сколько их, в процентном отношении, 1-2%?
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Обратитесь в МО россии. Они вам обязательно сообщат сколько Козловых, Ерофеевых и Александровых были командированы в Украину.
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Млятб,які ще расіяне,ці тварюки хлопців перемелили на ДАПі,там теж були гарантії,потім то того іловайськ...гарантії млять....ви шо там по дуріли ,чи вже теж , як у кацапів місків нема????ще дебальцеве....млять,не вірте!!!!!кацапам,бо то є виродки !!!!
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Улыбка Чиччолины ‏@zhopa_v 2 ч.2 часа назад
Читая про грады в Авдеевке напрашивается вывод что Украине дают повод послать нах Минск...
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По раша тв сказали что Россия не участник конфликта в соседней стране О как! Поэтому все эти новости про то что раша пообещала не стрелять до пяти вечера по Авдеевке это фейк. Россия это подонки и фашисты это неоспоримый факт но не дураки что бы признать что они стреляют по Авдеевке. Три года гибридная война и всё пытаются выявить участие России. Это гибридная война с Украиной к которой Россия готовилась 20 лет. И никто в кремле не заявит ничего другого как только "Нас там нет мы не участвуем в конфликте с соседней страной"
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Коли ці бариги при владі зрозуміють, що сьогодні не якесь сране АТО, а йде війна з дикою ордою не на життя, а на смерть. Скіль можна надавати свої примітивні висери.
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Непонятно, кто кому подыгрывает, путин нашему правительству или наше правительство путину. Потому, что со стороны путина это выглядит, как насмешка. Со стороны нашего правительства - как беспомощность. Выглядит так, как будто Украина ничего с этим поделать не может. А это совсем не так. И если правительство не примет решительных мер - значит, они не просто неудачники. Значит, все намного хуже.
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Путин очень сильно патологически ненавидит Украину. Об этом в Питере можно было услышать во времена когда он и его банда устроили маленькое ЛДНР на выборгской припортовой зоне. Когда Путин пришёл к власти что в Питере многие сказали что будет пистец Украине и тех регионов России которые Путину не нравятся хоть он и не может объяснить почему ему не нравятся регионы его страны. Скорее всего вождь России был давно болен. Но клану был он выгоден.
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Да мне лично наплевать, кого там любит путин. Я говорю о том, что от наших инвалидов декларационного труда пора избавляться.
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Наши инвалиды декларационного труда тоже многие любят Путина. Ну вот нравится он им. И он это знает. От сюда очень много бед да и сама возможность гибридной войны тоже в этом.
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Вчора вночі по усіх європейських новинах передавали, що внаслідку обстрілів "проросійських бойовиків" загинуло 7 вояк ВСУ і три цивільні особи" - а прес-центр штабу АТО каже, що загиблих від ВСУ було 3. То де правда, і хто принижує кількість загиблих?
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поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе..........
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и вот теперь этой "письменной(!) гарантией" макать ценичные морды: чуркина, )(уйла, захеровой, "буцефала" и всякую рАссийскую звездоту, которая с пеной у рта рвет тельняшки верещит "рАссия - не сторона конфликта"
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Согласен, да вот печалька: у надлежащих "мокателей" руки заняты: бабулясы пилят!
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Ещё один интересный факт. Пленные российские военные рассказывают байку слух что Пут ненавидит Украину потому что наш проффесор его один раз круто обломал когда сдал пост Ющенко. Второй раз пытался выманить 15 000 000 000 долларов и что кто то из политиков Украины запустил что у Пути маленький писюн и детские комплексы маленького роста. Вот про писюн и комплексы это могла придумать только женщина которая сами понимаете кое что видела. И эта женщина не гимнастка с России а политик Украины. Неужели ... вона ?
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Очень смишно - не стреляют з 10 до 17, в это время всё ремонтируем, а потом что? Опять разбомбят и опять ремонтировать?
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Чому не кажуть, що вимагають за " прекращение обстрелов с 10:00 до 17:00" ? Источник: http://censor.net.ua/n425644
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Оце так досягнення - тепер буде чим підтертися...
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разве сынулька порошенка не победил террористов ?
или ему на шару кресло депутата досталось ?
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смешно читать: = от российской стороны поступила письменная гарантия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнаряд боевиков попал в 5-этажный жилой дом в Авдеевке: от российской стороны поступила письменная гарантия о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, - Жебривский
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