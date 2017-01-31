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 До 4 утра боевики выпустили по Авдеевке более 80 ракет из "Градов" и 30 152-мм артснарядов, среди местного населения есть раненые, - штаб

Сегодня ночью российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном во вторник к утром.

"В настоящее время есть информация о разрушениях и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Авдеевка остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения.

"До четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и тридцать артиллерийских снарядов калибром 152-мм. Также по украинцам били из 120- и 82-мм минометов, танков и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП, - штаб

Кроме того, ночью боевики совершили очередную попытку штурма украинских позиций, однако атака была отбита.

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.



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що з відповіддю по обдроченцям, їх позиціям, з Українського боку?!
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съезди узнай, а не задавай тупых вопросов
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Чому немає евакуації? В нас є Президент та Прем'єр чи немає? Місто під ударами артилерії та ракетних систем залпового вогню Град, інфраструктура виведена з ладу, температура -18!!!! Чого чекаємо? Влада в коматозі? Може нам обрати волонтерського Президента, щоб він приймав рішення замість всенароднообраного нікчеми?
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А ничего, они грады прямо у жилых домов ставят, что бы ответки не было.
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Координаты определить не так уж и сложно.И АГОНЬ! Нефиг месных орков жалеть.Каждый погибший боец украинский целого дома утырков стоит. А после трактора подровняют.
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Так это нужно прямо по Донецку стрелять, смотри видео выше.
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а чем интересно донецк лучше авдеевки.,80 градов по авдеевке - 80 в ответку по донецку.
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лучше спроси чем армия отличается от наемников.
найдешь ответ, тогда и поймешь почему наши никогда не обстреливали гражданских.
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Ochevidno, chto reshenie nastupat na avdeevskuyu promzonu bylo oshibkoy. Separy ne stoyat molcha, a lupyat iz gradov. Skolko tam voinov pogiblo uzhe?- nam ne skazhut. Zato shokoladny korol schitaet baryshi...
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тышо!!
тамженашилюди)
которые поддерживают орков и разрешают пулять градами из своего двора.))
такие вот "нашилюди".
давно пора сравнять накуй донецк как аэропорт. с орками и не до жителями
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Вот вам результат разговора хуйла и трампа...
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Где обещанное тяжелое вооружение на передовой в случае эскалации? 30км. марши уже состоялись?
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Ребята,будьте там все живы,преклоняю колено перед вашим подвигом,спасибо вам.
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Кремлівський карлик промацує Трампа. Це в кращому випадку.
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Для роSSиян Донбасс - чужая земля. И на жизни людей им наср.... наплевать. Они будут обстреливать Авдеевку и дальше. Местные жители убегут, спасаясь. Там останутся только ВСУ. Тогда роSSияне превратят город в руины. И украинцы уйдут оттуда. Как ушли из Донецкого аэропорта.
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стопудово
так со всеми уничт нас пунктами и было
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видать трамп дав " добро".
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Ні. Тимошенко зараз у Вашингтоні. Представляє свій план.
Так що обстріли- я вважаю, для того щоб підштовхнути США підти на пропозиції які привезла Тимошенко. Хто їй писав ті пропозиції- не важко здогадатися.
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путлер и написав. И может даже порекомендовал по своим каналам присмотреться к Тимошенко. Которая кстати еще в мирное время Крым продать хотела, вопрос только в цене был. И эта фурия все идет к тому что может заменить Порошенко.
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Ні для кого не секрет що пропозиції від Кремля давно надходили. Щоб припинити війну, вони вимагають визнати Крим кацапським, надати сухопутний коридор на Придністров'я і гарантії невступу України до НАТО та Євросоюзу.
От, схоже і дотискають зараз Трампа.
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да пусть хоть войну прекратят. У нас из класса есть погибшие, и не один. А я русская, очень страшно все это видеть и слышать.
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Типичная русская натура - развязать войну, перебить кучу народа, захватить землю и города, а потом говорить "давайте войну прекратим". И при этом никто даже не думает, что надо земли вернуть, города отстроить и до конца жизни выплачивать компенсации родственникам погибших. А чем думали, когда орали "путен введи войска" и "дамбасс - расия"?
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c этим нам жить и с этим умирать. Хочется порезче написать, вернуть все к истокам, вспомнить кое-чего. Лично мне, этнической русской, не хочется захватывать украинские земли и убивать мирных украинцев. И не только мне русской украинке.
Вы понимаете о чем я? Не надо весь народ под одну гребенку, есть политики, а есть люди.
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Сочувствуем раненным мирным.Если честно,то больше интересует,чтобы наши солдаты были живы и не ранены....
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мирные жители как всегда крайние и самые пострадавшие.
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Если по их домам стреляют орки-уголовники и чужестранные российские войска,то почему они не организовываются на защиту родного города,а за спинами наших солдат ходят работают на их сепарата-олигарха?
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люди устали от войны и обстрелов. Кто там будет самоорганизовываться, если остались одни старики? День прожили и ладно.
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Эти "мирные" переполнены ядом к Украине, всем рассказывают, что это укропы их обстреливают.
Сейчас все дружно поднимают рюмку за "лишь бы не стреляли и мир".
А в 2014 приезжали автобусами в Донецк и орали как скаженые "путен введи войска".
Дождались чего хотели, мечта сбылась. Чего теперь скулить. Живите, радуйтесь своему "рюському миру"!!
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знаете, я тоже пример могу привести моих знакомых из Лутугино, Луганской области. Как они месяцами были под бомбежками, в подвале жили и квартиру разбомбили в доме наши войска. А потом эти же ребята из ВСУ и Нацгвардии, которые их бомбили, им и помогали и едой и материалами. И балкон помогли сделать и соседям помогали русскоязычным. Нет там русского мира сейчас, нищета и голод. И ненависть друг к другу.
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хочу интервью пострадавшей авдеевской свиноматки, муж и дети которой воюют в жопочлении.
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Тут сфотографували звідкіля били. Це Донецк Ленінський р-н.


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Цензор, какие к черту боевики, руская армия лупит из градов !!!
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Та попередьте місцевих,шоб знали,шо якщо буде з жилих кварталів вестись обстріл,то буде адекватна відповідь....і нехай тоді вже міс2еві орки думають,гарно чи ні зловити пістюлену,чи може краще зарізати отих вояк ,які гупають з їх кварталів !!!!
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Та то фигня! Главное - ВА-ГО-НЫ! Террористы должны быть сытыми и укомплектованными.
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Порошенко - "а мы в ответ минскими договорняками, хуле"
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Ну так отвечайте,бл*дь, Ураганами и Смерчами по городам сепаров, там живут их семьи и кацапские личинки, которых успели навезти из омсков, казаней и всяких рязаней! Хватит сопли,с*ка, жевать!!!!!!!!!
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Авдеевку сдают....готовся Украина принимать беженцев...
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Не мечтай. Если будет эвакуация - закрепятся в городе в 10 раз сильнее. А из Авдоса практически весь Донецк под прицелом. Поэтому кацапня так и беснуется.
Им промка как кость в горле уже 2 года, а целый город под контролем ВСУ - это просто смерть.
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ЖЕБРИВСКИЙ ГОВОРИТ ЧТО ВЫВЕЗУТ ВСЕХ МИРНЫХ,транспорт уже в пути на Авдеевку
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Твари кацапские палят градами из Донецка!!!!
Рано утром стреляли с этой точки, спрятались за терриконом, он как раз центр города загораживает. Все как Хуйло учило - позади женщин и детей...

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Для особо одаренных нулевок:
В поиск карты - Украина Донецк Кубинская 27
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Ну да, а Макеевка в 50 км от Донецка.....
Или ты хотел сказать, что макеевцы этого заслуживают?
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Я что-то там не каких жилых домов не вижу,только хаты какие-то,там явно не кто не живёт,конечно если мозги есть.Стрелять можно свободно,только вот кто-то не даёт такого приказа,как всегда.
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Адрес написал выше. Найди по карте, уменьш масштаб. Тогда может все и увидишь и поймешь.
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Надеюсь, шоколадно-ахметовские эшелоны для террористов не пострадали?
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с 10 утра КацаПсины согласились прекратить огонь и дали письменную гарантию..
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Так похуячили орков столько, шо в калининский морг не влазят.
Надо свеже мороженные туши пособирать.
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Нужно давить огневые точки кацапов, независимо от того где они, в жилых районах или в лесу, а местному населению, которое так хочет мира, автомат в руки и вперед освобождать свою замлю, а то привыкли к халяве "кормильцы" всей страны. Нехер их жалеть, они имеют то что заслужили своим многолентим трудом вместе со "своим парнем", только ему в Москве на голову снаряды не падают.
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Только есть одно не большое НО, Наше руководство сцыт! А то хуйло нападёт.И европа сцит,не даром Петька и Меркель как-то солидарны по Минску.Им лучше наших солдат в топку подкидывать чем решать проблему под названием"хуйло"
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Ну и где заявление от "верховного" порошенко, что в связи с обострением обстановки по вине "руссо-туристо" на фронте борьбы с кацапскими агрессорами на Донбассе Украина оставляет за собой право на применение всего имеющегося вооружения с целью восстановления спокойствия и наказания "плохишей"? И нах@я вам американцы кучу контрбатарейных радаров дали? Наверно, чтобы были... Навыки у наших хлопцев - "пушкарей" отличные: вот и используйте эти навыки "по полной", - тогда и факты того, что рашисты ведут огонь из жилых кварталов не будут помехой! Еще вопрос: ССО зачем создали, - чтобы они тоже "были" и до конца войны "учились"? Тогда нах@я им, этим "школярам", надбавка "грошового забезпечення", раз они не выполняют боевые задачи, связанные с риском для жизни? Или что, порох, не твоего же сынулю кацапские твари "кошмарят", потому можно и пи@еть, что "минские соглашения" мы не нарушим, потому требуем "созыва трехсторонней контактной группы" и "письмо в ООН" напишем... Правда? Ты что, петро, совсем страх потерял?!! Ничего, скоро люди тебе и Ко напомнят, кто в "доме" хозяин!!! Готовьтесь... "Неприкасаемые", говоришь? Ну, ну...
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Я вот не пойму зачем там наши гибнут в той Авдеевке,всё равно русская армия возьмёт её,так как писал чел выше,постепенно.Надо вывести наших из зоны обстрела.На удобную позицию что бы можно было давать ответку.(это если уж у нас такой сранно гуманный план)
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И не поймешь никогда потому, что лишнехромосомным понимать такие вещи не дано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДо 4 утра боевики выпустили по Авдеевке более 80 ракет из "Градов" и 30 152-мм артснарядов, среди местного населения есть раненые, - штаб
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