 До 4 утра боевики выпустили по Авдеевке более 80 ракет из "Градов" и 30 152-мм артснарядов, среди местного населения есть раненые, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном во вторник к утром.
"В настоящее время есть информация о разрушениях и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что Авдеевка остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения.
"До четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и тридцать артиллерийских снарядов калибром 152-мм. Также по украинцам били из 120- и 82-мм минометов, танков и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре АТО.
Кроме того, ночью боевики совершили очередную попытку штурма украинских позиций, однако атака была отбита.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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найдешь ответ, тогда и поймешь почему наши никогда не обстреливали гражданских.
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тамженашилюди)
которые поддерживают орков и разрешают пулять градами из своего двора.))
такие вот "нашилюди".
давно пора сравнять накуй донецк как аэропорт. с орками и не до жителями
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так со всеми уничт нас пунктами и было
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Так що обстріли- я вважаю, для того щоб підштовхнути США підти на пропозиції які привезла Тимошенко. Хто їй писав ті пропозиції- не важко здогадатися.
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От, схоже і дотискають зараз Трампа.
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Вы понимаете о чем я? Не надо весь народ под одну гребенку, есть политики, а есть люди.
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Сейчас все дружно поднимают рюмку за "лишь бы не стреляли и мир".
А в 2014 приезжали автобусами в Донецк и орали как скаженые "путен введи войска".
Дождались чего хотели, мечта сбылась. Чего теперь скулить. Живите, радуйтесь своему "рюському миру"!!
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Им промка как кость в горле уже 2 года, а целый город под контролем ВСУ - это просто смерть.
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Рано утром стреляли с этой точки, спрятались за терриконом, он как раз центр города загораживает. Все как Хуйло учило - позади женщин и детей...
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Или ты хотел сказать, что макеевцы этого заслуживают?
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Надо свеже мороженные туши пособирать.
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