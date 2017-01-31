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 Для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть, - замглавы Донецкой ОВГА (обновлено)

Российская сторона СЦКК блокирует начало восстановительных работ в Авдеевке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе обеспечивается.

"Поставщики газа имеют возможность обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время (при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение)", - написал Вилинский.

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Также он отметил, что руководитель областного штаба П. Жебривский находится на постоянной связи с руководством правительства, в частности Г.Зубко и специалистами Минрегиона.

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"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", - написал Вилинский.

В то же время, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил в Facebook, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации огня на Донбассе блокирует начало восстановительных работ в Авдеевке: "Жизнь, тепло, водо- и электроснабжение более двадцати тысяч жителей Авдеевки прямо сейчас находятся в руках российских органов власти. А если быть точнее, представителей Российской Федерации в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и перемирия на линии соприкосновения (СЦКК)".

Он отметил, что вся военно-гражданская администрация Донецкой области, руководители всех коммунальных служб и предприятий-поставщиков электроэнергии, газа и воды выехали на место и ждут, когда руководство СЦКК даст добро на начало восстановительных работ в городе.

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"Сигнала нет. Город замерзает, в домах нет воды и тепла, руководство области всеми возможными и невозможными способами пытается удержать жителей от паники, а представители российской стороны СЦКК утверждают, что у них нет полномочий и возможности повлиять на руководство "ДНР" по прекращению огня. То есть, говорить от имени "ДНР" в Нормандском формате и торговаться с Трампом - полномочия есть. А приостановить огонь, чтобы восстановить в домах тепло и воду в самый разгар зимы - нет", - добавил Найем.

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.


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Созывайте экстренную сессию ООН, делайте шум на весь мир а не жуйте сопли
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Треба розігнати цей ідіотський спільний центр контролю (з окупантами)! Це ж якийсь дебілізм - разом з окупантами припиняти вогонь ЗСУ!
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а может деньги если они были выделены на восстановительные работы уже оприходованы на счетах рукамеводителей
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А по принципу - ложечки нашлись, но осадок остался! Вот есть же люди, которым абы ляпнуть. Есть у тебя факты - сообщай.
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надо отключить захваченные территории от всего чтоб за шевелились!
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Та що Авдіївка! Головне, щоб торгові партнери ""нашого" блл...ського уряду, в Дауннєцку не замерзли. Ось цього "ніззя" ніяк допустити.
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Донецк, 7.00 еще один залп рсзо путенских, ушло по Авдеевке.


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рашка сама с кален не может подняться и других хочет рядом поставить

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Дай пан Боже нашім воякам сил та побільше гармат.
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А что это такое значит "российская сторона СЦКК" ? Вы хотя-бы обьясняйте корреспонденты и журналисты, что это такое эсцэкака. Или вы сами не знаете, что это за кацапский зверь такой СЦКК который всё в Украине запрещает ? Та йух на них нужно ложить, если это кацапская йухня.
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Спільний центр контролю та координації по припиненні вогню.
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Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, він ще 2014-го, після Мінська створений.
Колись журналісти репортаж робили про них, я мало комп не побила.
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Спільний центр з кацапами, які на нас війной пішли ? Оце так, курви. Це теж саме, як би з Гітлєром коаліція спільний центр зробила зі штабом у Мюнхені.
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Так тепло в Авдеевке всё-таки есть? (О наших солдатах,конечно, вопрос теплоносителей не корректен)...
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А зачем та Россия, договоритесь напрямую с противоборствующей стороной и все. Зачем все время на Россию оглядываться?
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так рашка и есть противоборствующая сторона или ты тупой?
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На другой стороне сепаратисты при поддержке России. С ними договоритесь а не Россией.
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Сепаратисти люди підневільні, як російські командири скажуть, так вони і роблять.
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Привет, рагуль. А сколько же там тех шахтеров, что они за три года никак не закончатся?
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Он не тупой, он все прекрасно понимает єтот прокацап из Беларуси, или гондон под беларуским прокси.
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11.80 убогому на "Боярышник". как там у вас в урюпинске, холодно?
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У нас другие расценки, но все равно благодарю, за то что ты от себя оторвал.
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Нет, серьезно, что за муть вы здесь пишете? Может вы не в курсе за что Россия все санкции получила? Даже в Википедии об этом сказано. Почитайте.
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Так Россия и есть противоборствующая сторона.
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Так расстреляйте их. Хоть какое то действие будет. А то только нюни лить способны. Тут пуйло город не жалеет, не говоря о нашей армии. А наш гарант балабольством занимается. Петя балабол. Всё равно на рашен тиви во всём Украину обвиняют и обаму. Так покажите им грозный. Хоть не так обидно будет слушать о карателя и жидобандерофашистской хунте.
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Тополєв...Є таке українське прислів'я - Високий як тополя, дурний як квасоля...А ще краще, йди в спам, кацапська троляка...😕😕😕
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Спасибо (спаси тебя бог) за спам.
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А вы другое можете предложить? Там не чистое поле, а тысячи людей, дети! Эвакуацию проводить - крайний случай, да и что с системами жизнеобеспечения будет, при таком-то морозе.
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С какого перепугу отдавать террористам украинские земли? Надо брать пример с России - Чечню же не отпустили. И еще. Почему весь Донбасс? ДЛНРы - это всего лишь несколько районов двух областей Донбасса.
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О, доктор вылез из спама. Надолго ли? Хорошо, что предупредил, что это ты - я даже время на твой навоз тратить не буду.
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А вариант пизд@нуть по какой либо ТЭС в Даунецке не рассматривали ? С отмороженными задницами и без света пусть козломордые повоюют. Сами перемирия запросят !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть, - замглавы Донецкой ОВГА (обновлено)
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