 Для начала ремонтных работ в Авдеевке необходимо разрешение СЦКК и мощное давление на его российскую часть, - замглавы Донецкой ОВГА (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе обеспечивается.
"Поставщики газа имеют возможность обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время (при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение)", - написал Вилинский.
Также он отметил, что руководитель областного штаба П. Жебривский находится на постоянной связи с руководством правительства, в частности Г.Зубко и специалистами Минрегиона.
"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", - написал Вилинский.
В то же время, народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил в Facebook, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации огня на Донбассе блокирует начало восстановительных работ в Авдеевке: "Жизнь, тепло, водо- и электроснабжение более двадцати тысяч жителей Авдеевки прямо сейчас находятся в руках российских органов власти. А если быть точнее, представителей Российской Федерации в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и перемирия на линии соприкосновения (СЦКК)".
Он отметил, что вся военно-гражданская администрация Донецкой области, руководители всех коммунальных служб и предприятий-поставщиков электроэнергии, газа и воды выехали на место и ждут, когда руководство СЦКК даст добро на начало восстановительных работ в городе.
"Сигнала нет. Город замерзает, в домах нет воды и тепла, руководство области всеми возможными и невозможными способами пытается удержать жителей от паники, а представители российской стороны СЦКК утверждают, что у них нет полномочий и возможности повлиять на руководство "ДНР" по прекращению огня. То есть, говорить от имени "ДНР" в Нормандском формате и торговаться с Трампом - полномочия есть. А приостановить огонь, чтобы восстановить в домах тепло и воду в самый разгар зимы - нет", - добавил Найем.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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Колись журналісти репортаж робили про них, я мало комп не побила.
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