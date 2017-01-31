 За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, на донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли 152- и 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также из этих же видов вооруженя российско-оккупационные войска многократно обстреляли Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.
На мариупольском направлении из 152- и 122-мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.
На луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную и Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.
"В общем бзафиксирован 71 обстрел", - сказано в сообщении.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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Бла-бла-бла (ООН, ОБСЄ, Мінськ) - то для світу.
Як діятиме наше командування ?
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Що це дасть путі ?
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Почитав вчера, что на их страницах в ВК пишет бесноватые ватные чудовища, понимаю, что при встрече с ними рука бы не дрогнула - удавил бы медленно с наслаждением рашистких мразей. Кто то хочет жить с Лугандоном? Я лично нет. Отгородитесь от этого исчадия ада.
А Гавнокомандующий пусть дальше подлизывает попец Хуйлу.
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внутренние враги страны отреагировали дружным воем про незаменимость ахметовского угля и прочими баснями, а внешние, вот таким кровавым замесом..
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А типа организаторы кто? Гришин, который во время Дебальцевского кризиса прямым текстом выдавал маршруты передвижения наших воинов, а при обострении стабильно получал ранения в "мягкие ткани" задницы и сваливал из опасных районов. И полудурок Парасюк, попавший в плен к кацапам, а затем типа сбежавший из России. А теперь вот поступило от от мордвы задание - и вперед! Добъем на хер Украину под радостные вопли здешний хотетелей простых и быстрых решений с помощью волшебной блокадной палочки.
Кто-то реально верит, что путину есть дело до судьбы зарплат луганских шахтеров? И что завтра орки начнут дружно сдаваться? Или ЭТО хоть как-то отразится на обстановке на донецком/мариупольском направлении.
Хочется что-то сделать? Помогите больнице Мечникова, волонтерам вон денег дайте. Хватит х-ней страдать.
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