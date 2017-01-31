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 За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП, - штаб

Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на донецком направлении незаконные вооруженные формирования применяли 152- и 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружия. Также из этих же видов вооруженя российско-оккупационные войска многократно обстреляли Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152- и 122-мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в зоне АТО 3 украинских воинов погибли, 20 ранены, 4 травмированы, - штаб

На луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную и Новоалександровку. Из гранатометов - Новозвановку и Станицу Луганскую.

"В общем бзафиксирован 71 обстрел", - сказано в сообщении.

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.



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Треба йти у наступ, досить вже дрочити з цими припиненнями вогню!
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А Тимонешко сейчас в Вашингтоне, представляет свой мирный план... непонятно только кому и как, и что это за план...
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Знову буде обійматися з Герман і кричати що тепер вони посестри і в них один ворог і одна мета?
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Колись Петро Олексійович обіцяв блискавично повернути на передову всю відведену техніку у випадку порушення орками перемир'я.. Можливо настав час Петрові Олексійовичу виконати хоч цю обіцянку?
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Важко.
Бла-бла-бла (ООН, ОБСЄ, Мінськ) - то для світу.
Як діятиме наше командування ?
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Путин начинает горячую фазу войны и щупает Трампа, будет ли реакция от него
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щупає Трампа, чи можна творити воєнний беспредєл на Донбасі, буде продовжувати тоді можливо і нарощувати обороти війни, щоб ситуація на Донбасі перетворилась на Сурію, якщо Трамп не помічатиме нічого
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Та ні, Сирію йому зробити в нас не дадуть.
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сподіваюся на це, але плани в Кремля, які були нікуди не ділися "воєнним шляхом вирішити питання з Україною і поставити тут проросійську владу".. а зараз важко зрозуміти їх поточний план, що намагаються зробити кацапські командири, може відірвати Авдіївку від України, як Дебальцеве... чи просто терор наводять, залякують, тиснуть, наносять рани
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Поклон Вам, защитники. Земля пухом.
Почитав вчера, что на их страницах в ВК пишет бесноватые ватные чудовища, понимаю, что при встрече с ними рука бы не дрогнула - удавил бы медленно с наслаждением рашистких мразей. Кто то хочет жить с Лугандоном? Я лично нет. Отгородитесь от этого исчадия ада.

А Гавнокомандующий пусть дальше подлизывает попец Хуйлу.
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блокирование торговли с врагом говорите..?
внутренние враги страны отреагировали дружным воем про незаменимость ахметовского угля и прочими баснями, а внешние, вот таким кровавым замесом..
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Ага орки целые вагоны боеприпасов расходуют при этих обстрелах. Не хватит - подвезут новые. Все пути целые, станции, в т.ч. Дебальцева и Илловайск - в норме. Но наши "ветераны" АТО геройски перекрыли спокойный участок, по которому снабжались наши электростанции. А хули - опасности никакой, пиара - куча, а там и бабло от заказчиков подойдет. Пойдите диверсии на той стороне сделайте, эшелон с боеприпасами под откос пустите. Так сцыкотно.И заказа не було.
А типа организаторы кто? Гришин, который во время Дебальцевского кризиса прямым текстом выдавал маршруты передвижения наших воинов, а при обострении стабильно получал ранения в "мягкие ткани" задницы и сваливал из опасных районов. И полудурок Парасюк, попавший в плен к кацапам, а затем типа сбежавший из России. А теперь вот поступило от от мордвы задание - и вперед! Добъем на хер Украину под радостные вопли здешний хотетелей простых и быстрых решений с помощью волшебной блокадной палочки.
Кто-то реально верит, что путину есть дело до судьбы зарплат луганских шахтеров? И что завтра орки начнут дружно сдаваться? Или ЭТО хоть как-то отразится на обстановке на донецком/мариупольском направлении.
Хочется что-то сделать? Помогите больнице Мечникова, волонтерам вон денег дайте. Хватит х-ней страдать.
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ну вот пару недель назад вырубывали лесопосадки приказами кремялдей, вот оно уже тогда лезло гадина братоубийца
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Ну,а шо ще нам чекати....расіянськіе фашисти назбирали зброї,якої її підкинув хуйло путін,зараз ті падли розпочинають дуже ризиковану як для нас,України,так і для себе, расіянських під.даров, військове загостренне,нападницькі дії.....наше керевництво,поки що жує гумку.....можливо ...саме прийшов час,відправити расіянсько-педафільну гидоту у потайбіччя......смерть ворогам України !!!!! Мочкуйте їх,ворогів України,Браття Українці,нашу землю прийшов час звільняти !!!!!
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Може дійсно требапопередити місцевих,як тут вже народ висловлювався,шок щоорки расіянскі будутьвести вогонь з жилих кварталів,то вже Українське військо буде давати адекватну відповідь....а у місцевихє вибір,чи звільнити свою землю,від расіян,чи загинути як воша.....
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Не треба нічого відвойовувати !!! НЕ треба гинути нашим хлопцям і чоловікам !!! Треба віддати їм паскудам , весь Донбас і нічого в них не купувати ! Тварюки , котрі , як вони говорять , БІГЛИ на референдум , через рік виздихають від голоду , або втечуть звідти ! Путіну вони не потрібні ! А наші кроваві правителі , вдаючи із себе державників , на ліво і направо торгують українськими землями , життями і кров,ю українських синів , та добряче заробляють на нашому сліпому патріотизмї ! Треба з цим закінчувати !
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коли влада захоплена іншою "нацією" ,котра проводячи геноцид заборонила навіть визволяти українцям свою землю- то української нації вже не існує..ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки и БМП, - штаб
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