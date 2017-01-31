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 За прошедшие сутки в зоне АТО 3 украинских воинов погибли, 20 ранены, 4 травмированы, - штаб

В результате обстрелов 30 января 3 украинских военнослужащих погибло, 20 получили ранения, 4 - травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО,опубликованном в Facebook.

"К сожалению, 3 наших военнослужащих погибли, 20 - ранены и 4 травмированы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Авдеевки ситуация не изменилась, вечером начались обстрелы на Луганском направлении, - Матюхин

Как сообщалось ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала более 2,3 тысячи взрывов, большинство из которых произошли в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО 3 украинских воинов погибли, 20 ранены, 4 травмированы, - штаб
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