 За прошедшие сутки в зоне АТО 3 украинских воинов погибли, 20 ранены, 4 травмированы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО,опубликованном в Facebook.
"К сожалению, 3 наших военнослужащих погибли, 20 - ранены и 4 травмированы", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала более 2,3 тысячи взрывов, большинство из которых произошли в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.
1077 0
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Стрелков-Гиркин назвал российских военных "головожопами": "Боеспособность - низкая, мобильность - никакая, боевой дух - паршивый"(117)
Режима прекращения огня на Донбассе фактически не существует: снова гибнут воины, - Меркель. ВИДЕО(65)
Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО(156)
"Нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис", - Песков заявляет о сходстве позиций Трампа и Путина(106)
В штабе АТО заявили о готовности вернуть вооружение на передовую(7)
Сбитый Ил-76: прокуратура направила в суд дело против главаря "ЛНР" Плотницкого и еще двух командиров боевиков(36)
""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО(55)