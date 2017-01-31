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Все про:наблюдательный совет (21) Гройсман (2416) Укроборонпром (398)

 Правительство работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома", - премьер Гройсман

Правительство работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы над этим вопросом работаем сегодня (формированием наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".). Но я считаю, что только наличие наблюдательного совета из 2 человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота" - это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили. Я считаю, что это вопрос необходимо решить более системно, мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных человек, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, которые имеют безупречную репутацию", - сказал премьер.

Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.

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А не будет так, что эти 12 человек будут слушать приказа сверху? Я вот подобное видел и пока четко не прописаны права этого наблюдательного совета, то не вижу от такого решения пользы.
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Ну как же. А трудоустроить 12 бездельников и на потоки присесть/перераспределить?
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Правительство работает над формированием новой схемы распила бюджетных денег Укроборонпрома.

Так будет правильней.
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Танки ОПЛОТ и всякую новую военную технику за границу продают и карманы набивают.А ребяты воюют чем попало и волонтерами обеспечаются. Да когда же эти жирные твари рошеноские нажрутся? Неужели думают на тот свет ворованное и набарыженное забрать.Скоро как египетские фараоны будут себе пирамиды строить , что-бы на тот свет с добром уйти.
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Действительно зачем два человека? 12 нормально..а 20 еще лучше.. И зарплату положить по ляму в месяц..не меньше. Чтоб наблюдалось комфортней..
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Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.
Парламентский контроль и государственная тайна вещи несовместимые, у нас уже есть комитет занимающийся безопасностью, превратившийся в цирк, в нем есть рыги ездящие в Москву и поддерживающие оккупанта, а Савченко чего только стоит бегающая к боевикам.
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И это они называют работой.Закрывайте кабмин и всем составом на фронт на передовую.
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Три роки війна , а вони падли тільки работают над созданием !!!!!!! Щоб ви вже повиздихали всі мразі !!!!
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что бы вы там уже не делали - вам никто не верит - обосрались по полной! все только и ждут от властей подляны!
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Да,ладно,Гройсман,потрясите свои оффшоры.Ну например,те куда заплывают деньги с Роттердамских портов.И можно спокойно покупать современное оружие на мировых рынках.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома", - премьер Гройсман
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