 Правительство работает над формированием наблюдательного совета "Укроборонпрома", - премьер Гройсман

Об этом сегодня в эфире программы "Свобода слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Мы над этим вопросом работаем сегодня (формированием наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".). Но я считаю, что только наличие наблюдательного совета из 2 человек для целого концерна "Укроборонпром" - это будет просто "филькина грамота" - это будет означать, что просто для отвода глаз вроде кого-то назначили, а результаты не получили. Я считаю, что это вопрос необходимо решить более системно, мы говорили, что это может быть 10-12 сертифицированных человек, которые будут иметь доступ к государственным тайнам, которые имеют безупречную репутацию", - сказал премьер.
Он отметил, что также обсуждается необходимость усиления парламентского контроля за оборонной сферой при условии сохранения государственной тайны.
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Так будет правильней.
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У Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"Источник:
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Парламентский контроль и государственная тайна вещи несовместимые, у нас уже есть комитет занимающийся безопасностью, превратившийся в цирк, в нем есть рыги ездящие в Москву и поддерживающие оккупанта, а Савченко чего только стоит бегающая к боевикам.
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Смотрящие"Наблюдательный совет"
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