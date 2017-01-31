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Все про:чрезвычайное положение (88) Авдеевка (744)

 Ситуация в Авдеевке: Коксохим пытается удержать генерацию электричества. Все ремонтные бригады готовы к работе

Руководство Донецкой области и Авдеевского коксохимического комбината прилагает все усилия для недопущения экологической и гуманитарной катастрофы в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов отметил в Фейсбуке:

"Пытаемся в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ.

Много природного газа.

По аналогии с февралем 2014 года- примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы".

Заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский подчеркнул: "1. Циркуляция теплоносителя в системе обеспечивается;

2. Поставщики газа имеют возможность обеспечить поставки природного газа на время, достаточное для проведения ремонтных работ ( при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение);

3. Руководитель областного штаба П. Жебривский на постоянной связи с руководством правительства, в частности с вице-премьером Г. Зубко и специалистами Минрегиона.

Если кратко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть.

Надеюсь, что все же удастся реализовать базовый вариант - проведение ремонтных работ с запуском завода и всех инженерных коммуникаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОВГА Жебривский: "Сейчас в Авдеевке проживает 16 тыс. человек. Из них 2 тысячи - дети"

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.


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Сообщает ТАСС А мы сообщаем, что ты тролль российский пишешь не по теме.
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Не валяйте дурака.Подайте в город электроэнергию.Хватит играть на публику в мире.Хватит выпрашивать милостыню.Власть,которая постоянно хнычет,НАРОДУ не нужна.
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м-да, уж. Может тебе и не нужна, по "крепкой руке" или как там соскучился? в московии есть, езжай, милАй. Заодно по дороге заскочи в Авдеевку и подай электричество. Подумаешь, обстреливают и ремонтные бригады не могут доехать, но ты справишься. Мы в тебя верим! Дерзай!
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і саме цікаве і огидне, що запитай тих що кричали "роісія пріді" і які бачать , що і хто обстілює Авдієвку, всеодно будуть талдичити.. "хунта вінавата"
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такой вот экшен, война цивилизаций бля...
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долбассу полную блокаду...пущать сруцкие кормят-поють их боярышником от всей души....
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Aliev Eldar ‏@aliev_aliev 3 ч.3 часа назад

Марьинка, вслед за Авдеевкой, тоже без электричества - после сильного обстрела, а газа уже нет 2 года.
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треть их любимой россии без газа. Почти русский мир наступил. за это и боролись
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Педру ласковым именем Педрило тут тоже называть низзя? Странно, а хуйло можно
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Рашисты сейчас херачат градами по Авдеевке и по нашим военным. Петюня принимает ответные меры или спит спокойно?
Тём Тёмыч ‏@gg_artem 5 мин.5 минут назад

#Горловка #Донецк слішат улеты #Авдеевка - прилеты. Град.

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Жопой коксовые батреи греет, чтобы Ринат не полинял
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в Авдеевке: Коксохим пытается удержать генерацию электричества. Все ремонтные бригады готовы к работе
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