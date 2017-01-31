 Ситуация в Авдеевке: Коксохим пытается удержать генерацию электричества. Все ремонтные бригады готовы к работе

Как передает Цензор.НЕТ, генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов отметил в Фейсбуке:
"Пытаемся в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ.
Много природного газа.
По аналогии с февралем 2014 года- примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы".
Заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский подчеркнул: "1. Циркуляция теплоносителя в системе обеспечивается;
2. Поставщики газа имеют возможность обеспечить поставки природного газа на время, достаточное для проведения ремонтных работ ( при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение);
3. Руководитель областного штаба П. Жебривский на постоянной связи с руководством правительства, в частности с вице-премьером Г. Зубко и специалистами Минрегиона.
Если кратко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть.
Надеюсь, что все же удастся реализовать базовый вариант - проведение ремонтных работ с запуском завода и всех инженерных коммуникаций".
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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Марьинка, вслед за Авдеевкой, тоже без электричества - после сильного обстрела, а газа уже нет 2 года.
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Тём Тёмыч @gg_artem 5 мин.5 минут назад
#Горловка #Донецк слішат улеты #Авдеевка - прилеты. Град.
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