 Глава ОВГА Жебривский: "Сейчас в Авдеевке проживает 16 тыс. человек. Из них 2 тысячи - дети"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сейчас в Авдеевке проживает около 16 тыс человек. Из них 2 тысячи - дети. В городе - 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды сотрудников полиции.
Авдеевская больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. На автономном отоплении также две школы и детский садик. Они сейчас также работают в режиме пунктов обогрева".
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
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а как там поживают дети убитых орками отцов....
как там существуют родители, погибших от рук бандитов детей....
как там могли бы жить не рожденные и те, которые уже никогда не родятся - из-за желания орочьих самок и самцов, получить колбасу по 2-20?!....
ПНХ, скоты лже-слюнявые!.....
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