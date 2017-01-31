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Все про:Жебривский (382) Авдеевка (743)

 Глава ОВГА Жебривский: "Сейчас в Авдеевке проживает 16 тыс. человек. Из них 2 тысячи - дети"

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что на сегодняшний день в Авдеевке проживает 16 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сейчас в Авдеевке проживает около 16 тыс человек. Из них 2 тысячи - дети. В городе - 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды сотрудников полиции.

Авдеевская больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. На автономном отоплении также две школы и детский садик. Они сейчас также работают в режиме пунктов обогрева".

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

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Батя твій? Чи то твоя мама? Кроче , кажучі тобі не повезло в житті. Таких мати кончених предків. Та ти ще і москаль. Бідолага. Шкода тебе.
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Эвакуировать их нужно.В таких условиях проживать невозможно.
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нужно просто не трындеть а сделать обещанное- вернуть всю тяжелую технику на позиции при нарушении перемирия..или президент- стократный трындабол?
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Для начала пойди к ним и спроси сколько из них 16 тысяч считает шо их до сих пор обстреливает градами что меняют траэкторию полета - бандеровские фошисты Правого сектора.....
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идея хорошая, вот и займись на досуге, а не штаны за компом протирай
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поэтому надо выжечь всех рашистов до границ Украины. а в рашке пусть себе стреляют
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А кто первыйнарушил перемирие на этом участке, кто начал? Может кто точно знает?
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кто? рашисты. их вообще надо вырезать по всей Украине. где нет рашистов- там порядок
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Це ті ,що хотіли рускава міра? То нехай наїдяться його до усрачки!
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все жальчее и жальчее...
а как там поживают дети убитых орками отцов....
как там существуют родители, погибших от рук бандитов детей....
как там могли бы жить не рожденные и те, которые уже никогда не родятся - из-за желания орочьих самок и самцов, получить колбасу по 2-20?!....
ПНХ, скоты лже-слюнявые!.....
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Рускге говорят про мышебратья и идут убивать украинцев. Мрази лицемерные.
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Зато в лугандоне без проблем . За наши с вами деньги . Украина содержит колорадских террористо что бы те убивали украинцев - зашибись !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава ОВГА Жебривский: "Сейчас в Авдеевке проживает 16 тыс. человек. Из них 2 тысячи - дети"
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