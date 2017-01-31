"Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.
"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", - сказал премьер.
По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы "А", который используется на ТЭС добывается на неподконтрольной территории.
"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию - я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть - мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", - сказал В.Гройсман.
3064 143
Кабмин обеспечивает необходимые меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке, - Гройсман(61)
В Киеве прошла панихида по поэту Александру Олесю и его супруге Вере Кандыбе. ФОТО(29)
Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж(142)
Порошенко поручил Гройсману помочь львовянам в решении проблемы вывоза мусора из города(132)
О двуличии и раздвоении личности президента(0)
Правительство планирует развивать экспорт электроэнергии, - Гройсман(53)
Повышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ(34)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Альтернативы нынешней власти нет.
Альтернативы получению угля от оккупантов нет.
Альтернативы торговли на крови и финансированию террористов нет.
Альтернативы нынешнему нищенскому положению населения нет.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Постулаты оккупационной власти воров и самозванцев.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он утверждает, что согласно разработке Минэнерго у Украины предусмотрено 2,2 миллиона тонн угля. На подконтрольной нашей стране территории уголь антрацитовой группы не добывается. Основные поставки идут из ЮАР, и если раньше ранее можно было сказать, что без угля из зоны АТО нам нельзя обойтись, то теперь антрацитовая группа компенсируется из других государств. Также он отметил, что поставки угля из зоны АТО прекратились лишь по той причине, что есть проблемы с подвижным составом, однако на данный момент можно сделать вывод, что Украина способна обойтись без угля с оккупированных территорий Донбасса. Напомним, ранее известный донецкий политолог Кирилл Сазонов заявил, что блокада поставок угля из ОРДЛО может нанести серьезный энергетический удар по Украине. К слову, ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука подчеркнул, что блокада ОРДЛО может оставить без света всю Луганскую область.
Ответить
Ответить
В сентябре Украина заключила соглашение с ЮАР на поставку 1 млн тонн угля. В октябре в Украину были доставлены несколько его партий. Но в октябре президент Украины Петр Порошенко усомнился в прозрачности схем закупки южноафриканского угля, в связи с чем министр энергетики Юрий Продан был вызван в Генпрокуратуру Украины на допрос. 11 ноября стало известно, что из-за этого конфликта поставщик из ЮАР Steel Mont объявил об отказе продлить соглашение на поставки угля в Украину.
После отказа Южно-Африканской Республики от контрактов Украина может покупать уголь только у России и сепаратистов из так называемых Донецкой и Луганской народной республик ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом вечером в пятницу, 14 ноября, в эфире программы "Шустер LIVE" на "Первом национальном" сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
По его словам, уголь тех марок, которые нужные Украине, есть еще в США, Австралии, ЮАР и России.
"Мы не можем вывезти наш уголь из зоны антитеррористической операции. Какое решение принимает правительство? Срочно начать закупку угля, понятно, не в России, - в ЮАР. Эта страна немножко дальше, чем Россия. И стоимость угля, учитывая транспортировку, соответственно, выше. Это понятно. Так же понятно, что как только мы сядем на российскую угольную иглу, как сидели на газовой, они начнут с того, что уголек мы продадим по $80, через месяц - по $85, потом - $90-95, а когда температура снизится и начнем потреблять больше угля, скажут: "Ой, знаете, нету угля. Так случилось, извините". Мы же знаем наших соседей. По-медвежьи поступят", - сказал он.
По словам премьера, после скандала с проверками закупок угля и отказа ЮАР от контракта Украина оказалась перед сложным выбором.
"Сейчас у нас два варианта: либо у России покупать - то есть приехали, с чего начали, тем и закончили, - либо покупать у "ДНР" и "ЛНР". Кто нас будет считать нормальными и адекватными людьми, если мы дадим команду покупать уголь у "ЛНР" и "ДНР"? Это преступление, это финансирование терроризма. Мы осознаем, что это уголь дешевле, но они на эти деньги покупают оружие и стреляют наших ребят", - подчеркнул премьер Яценюк.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зато есть альтернатива получению нового премьер-министра, поэтому думай, Вова, думай
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить