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 Экономика, Происшествия
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Все про:блокада (1310) Гройсман (2415) уголь (550)

 Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире ICTV в понедельник, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле - нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", - сказал премьер.

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По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы "А", который используется на ТЭС добывается на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию - я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть - мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", - сказал В.Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестные разрезали рельсы заблокированной железной дороги Луганск-Попасная, - Парасюк. ФОТОрепортаж
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тогда вали нахер, и освободи место тому кто найдет! Барыга базарный.
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Гройсман такой же тупой и наглый как Янукович "золотой батон"!
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в каждом мутном деле главное включить дурака и вовремя и красиво перевести стрелки и этим искусством Гройсман владеет в совершенстве да добровольцы блокируют перевозки но там ведь не только уголь идет . там полноценная двусторонняя торговля . не можем жить без угля ? хер с ним везите уголь . но только уголь и все . в обратную сторону пускай идет порожняк
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Vam normalno vygledit?: Pust isnasilovajut moju zhenu i dotsh, i ubivajut moih synovei, no ja bez etih kamnei zhit ne mogu!
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Ишь радетель о благе народном. Прорвало. А как же платёжки? Ну мы ж уголёк из Роттердама покупаем. Чего вопить о беде лугандонской. Пускай уголь на мацковию продают и будет им счастье. И путлер заявил, что шахтеров не осталось, все ушли в танкисты, лугандонию от бендер защищать. Так чего грося горбатого лепит и мозги народу засирает? А может ахметка откаты придержал и деньжат на молочишко не хватат. Вот и нервничает убогий. На винницком базаре оно проще ведь было?
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не Юльку нафиг пусть идет на пенсию , руль в руки не довать :D варовата , хотел сказать старовата
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Формула цены на уголь «Роттердам плюс доставка" - так и покупайте его в "Роттердаме и доставляйте" и не нужно дурить людей!
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Сколько квт электроэнергии продаете за границу?Ради собственной наживы можно спекулировать с жульем и оккупантами и жизнями воинов?
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альтернативы ПОКА нет.... ну так её и не будет при теперешней власти барыг
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По-моему, альтернативы расстрелу этой жидовской власти, точно не существует!
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Альтернативы минских соглашений нет.
Альтернативы нынешней власти нет.
Альтернативы получению угля от оккупантов нет.
Альтернативы торговли на крови и финансированию террористов нет.
Альтернативы нынешнему нищенскому положению населения нет.
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Постулаты оккупационной власти воров и самозванцев.
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Ну тогда, и альтернативы этому нет. Аминь.

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Нам Ахметка считает цену за уголь Роттердам +, цена на бирже в порту Роттердама плюс доставка, а теперь пусть сука не виртуально считает, а реально вагонами оттуда везет чрез Германию и Польшу, ведь это все уже включено в ценах, на продаваемое нам тепло и электричество...
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Тогда и у нас альтернативы нет , начинаем рельсовую войну , ну что бы )(уйло не напало
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Почему нет??? А как же Роттердам+ пускай в портах Роттердама уголек покупает
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А откуда в Роттердаме возьмутся 9 млн.т. антрацита? С неба свалятся? Из той же Рашки будет уголь или лугандонский, перекупленный Рашкой.
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Есть альтернатива, Володенька, есть... Вопрос в другом - а чего так топим за это, а? Ааа, там же наши люди... Ну прямо как в Крыму
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Альтернатива всегда есть,если работает голова, а не заднее место!
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Глава Министерства топлива и энергетики Игорь Насалик сделал весьма интересное заявление, которое ставит под сомнение заявления украинских политиков о том, что блокада оккупированных территорий Донбасса не повлияет на энергообеспечение Украины, так как наша страна имеет более 2 миллионов тонн запаса угля.

Он утверждает, что согласно разработке Минэнерго у Украины предусмотрено 2,2 миллиона тонн угля. На подконтрольной нашей стране территории уголь антрацитовой группы не добывается. Основные поставки идут из ЮАР, и если раньше ранее можно было сказать, что без угля из зоны АТО нам нельзя обойтись, то теперь антрацитовая группа компенсируется из других государств. Также он отметил, что поставки угля из зоны АТО прекратились лишь по той причине, что есть проблемы с подвижным составом, однако на данный момент можно сделать вывод, что Украина способна обойтись без угля с оккупированных территорий Донбасса. Напомним, ранее известный донецкий политолог Кирилл Сазонов заявил, что блокада поставок угля из ОРДЛО может нанести серьезный энергетический удар по Украине. К слову, ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука подчеркнул, что блокада ОРДЛО может оставить без света всю Луганскую область.
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Статья написана в 2014году.Прочитав её,понятно кому выгодно покупать уголь лугандона и почему.
В сентябре Украина заключила соглашение с ЮАР на поставку 1 млн тонн угля. В октябре в Украину были доставлены несколько его партий. Но в октябре президент Украины Петр Порошенко усомнился в прозрачности схем закупки южноафриканского угля, в связи с чем министр энергетики Юрий Продан был вызван в Генпрокуратуру Украины на допрос. 11 ноября стало известно, что из-за этого конфликта поставщик из ЮАР Steel Mont объявил об отказе продлить соглашение на поставки угля в Украину.

После отказа Южно-Африканской Республики от контрактов Украина может покупать уголь только у России и сепаратистов из так называемых Донецкой и Луганской народной республик ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом вечером в пятницу, 14 ноября, в эфире программы "Шустер LIVE" на "Первом национальном" сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
По его словам, уголь тех марок, которые нужные Украине, есть еще в США, Австралии, ЮАР и России.
"Мы не можем вывезти наш уголь из зоны антитеррористической операции. Какое решение принимает правительство? Срочно начать закупку угля, понятно, не в России, - в ЮАР. Эта страна немножко дальше, чем Россия. И стоимость угля, учитывая транспортировку, соответственно, выше. Это понятно. Так же понятно, что как только мы сядем на российскую угольную иглу, как сидели на газовой, они начнут с того, что уголек мы продадим по $80, через месяц - по $85, потом - $90-95, а когда температура снизится и начнем потреблять больше угля, скажут: "Ой, знаете, нету угля. Так случилось, извините". Мы же знаем наших соседей. По-медвежьи поступят", - сказал он.
По словам премьера, после скандала с проверками закупок угля и отказа ЮАР от контракта Украина оказалась перед сложным выбором.
"Сейчас у нас два варианта: либо у России покупать - то есть приехали, с чего начали, тем и закончили, - либо покупать у "ДНР" и "ЛНР". Кто нас будет считать нормальными и адекватными людьми, если мы дадим команду покупать уголь у "ЛНР" и "ДНР"? Это преступление, это финансирование терроризма. Мы осознаем, что это уголь дешевле, но они на эти деньги покупают оружие и стреляют наших ребят", - подчеркнул премьер Яценюк.
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как єти гении управливают не неподконтрольніх им предприятиях
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прицепили предприятию киевский адрес и назвали его украинским..
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Нет альтернативы - это когда приспичило не по-детски на людях. А тут в 21-ом веке Гройсман всех за идиётов держит. Как-то даже слово "стыдно" неуместно рядом с Гройсманом ставить.
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"Альтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман"

зато есть альтернатива получению нового премьер-министра, поэтому думай, Вова, думай
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Огромнейшее желание вмазать четким берцем по блестящим рожам этих представителей богомизбранного народа за наглый киздеж!!! Хочу удостоверение Вовы Парасюка!
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ничего святого нет,одни гибнут,а другая сволочь не скрываясь мошну набивает...скажи падла какая разница чем топить,сейчас котлы даже на отходы древесные переделывают.
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вот вам и достижения их за два года, аж НИКУЯ не сделали.
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Да земля,то наша,а предприятия и недра ваши.и зарегистрированы на вашу гнойную шоблу ,которая никак не напьется крови.И тут и дурак понимает почему вы так горла дерете.Ручеек начинает мелеть.Если все обломится,то под натиском народа все придется национализировать.Так лучше же держать этот анклав подольше до последнего и гробить там наших парней.И шахтеры получают украинские зарплаты и ахметовские пайки,а в свободное от работы время берут оружие и идут на блокпосты.
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"...необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля..." А що ж ви 2 роки отим Кабміном робили? Лише собі зарплатню а людям ціни підіймали? Можна скільки завгодно сміятися над окупантами, але вони через море провели кабель в Крим і будують туди міст будь-яким коштом. А ці - гілку по суходолу кинути не можуть і або знайти іншого постачальника, або переобладнати устаткування. Як сьогодні сказав на 112 І.Ківа треба з них парочку повісити десь посеред міста і ті що залишились швиденько почнуть працювати на людей а не на себе.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАльтернативы получению угля с оккупированных территорий пока нет, - Гройсман
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