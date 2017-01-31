EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия, Общество, Здоровье
  346  10
Все про:вирус (66) дети (2920) здоровье (1106) Киевская область (1354) ОГА (1240) отравление (790) школа (1642)

 "Нарушение технологии приготовления блюд и несоблюдение санэпидрежима на пищеблоке", - в Киевской ОГА назвали причины массового отравления детей

При выяснении причин отравления детей в Киевской области были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и возбудитель ротавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В специализированной школе "Сузір'я" города Вышгород, где накануне отравились 26 учеников, выявили нарушения технологии приготовления пищи и бактерии группы кишечной палочки. А в детском саду села Гоголев Броварского района, где также заболело 11 детей, обнаружен возбудитель ротавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семеро школьников госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Запорожской области

"По предварительным результатам отобранных на пищеблоке специализированной школы "Сузір'я" образцов пищевой продукции, в частности, печенья "по-домашнему" и смывов с технологического оборудования и кухонной посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая могла вызвать вспышку острых кишечных инфекций среди учащихся.

В ходе проверки было также установлено, что жарочный шкаф не обеспечивает необходимый температурный режим приготовления блюд, а к работе на пищеблоке допущено двух работников без прохождения медицинских обследований", - говорится в сообщении.

Также читайте: 13 школьников попали в больницу в Житомире с пищевым отравлением

 "Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдение санэпидрежима на пищеблоке", - отметили в Киевском областном лабораторном центре.

Напоминаем, 27 января в двух районах Киевской области произошло массовое отравление, в результат которого пострадало 37 детей и 2 взрослых.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"а к работе на пищеблоке допущено двух работников без прохождения медицинских обследованийИсточник: http://censor.net.ua/n425633
"
С кем бы ещё поспорить о необходимости периодического санитарного контроля?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да.Кто проверяет пищевые объекты в Украине и с какой периодичностью? А,Гройсман? Почему украинцы постоянно травятся едой? Какую гадость им готовят и какая гадость продается в украинских магазинах?Почему продается маргарин под видом сливочного масла? Почему продается непонятного вкуса говно под видом сметаны и творога? Почему в колбасах мяса практически нет? Почему у нас в продуктах запрещенные в Европе химикаты? А,Гройсман?Это так ты управляешь страной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не виноват...
Я покупаю готовые продукты без усилителя вкуса (и агитирую всегда против него. Просто вызывает изумление, когда колбаса за 10 долларов с... усилителем вкуса...) и с минимумом добавок. Если нет - покупаю сырое мясо. Вам продают то, что вы покупаете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я возгордился когда она меня Гройсманом назвала и... лопухнулся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если до тебя не доходит,поясню еще раз.Украина хочет в Европу? Если да,то в Европе не продают в магазинах отраву и дерьмо.За это садят в тюрьму и надолго.А что ты жрешь меня не интересует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, я не дошел, а ты, похоже, - дошла до того, чтобы меня Гройсманом назвать....
Поствыходной синдром?
Может тебя, всё-таки, заинтересует обсуждение статьи и ты поймёшь мой пост о санитарном контроле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нахер ты мне всрался? Я под тобой написала,потому что сразу не заметила,что говно выше что-то накалякало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Технологии приготовления блюд для кацапов в частности, печенья "по-домашнему" от украинцев лучше кацапы не жрите. Бо здохните и будет Слава Богу.
Нелюди кацапские будьте вы убийцы прокляты.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нарушение технологии приготовления блюд и несоблюдение санэпидрежима на пищеблоке", - в Киевской ОГА назвали причины массового отравления детей
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Крым крымские татары Минобороны минские соглашения Нацполиция обстрел Одесская область переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия СБУ смерть суд Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти