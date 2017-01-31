 "Нарушение технологии приготовления блюд и несоблюдение санэпидрежима на пищеблоке", - в Киевской ОГА назвали причины массового отравления детей

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В специализированной школе "Сузір'я" города Вышгород, где накануне отравились 26 учеников, выявили нарушения технологии приготовления пищи и бактерии группы кишечной палочки. А в детском саду села Гоголев Броварского района, где также заболело 11 детей, обнаружен возбудитель ротавирусной инфекции.
"По предварительным результатам отобранных на пищеблоке специализированной школы "Сузір'я" образцов пищевой продукции, в частности, печенья "по-домашнему" и смывов с технологического оборудования и кухонной посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая могла вызвать вспышку острых кишечных инфекций среди учащихся.
В ходе проверки было также установлено, что жарочный шкаф не обеспечивает необходимый температурный режим приготовления блюд, а к работе на пищеблоке допущено двух работников без прохождения медицинских обследований", - говорится в сообщении.
"Наличие выделенной условно-патогенной микрофлоры свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и несоблюдение санэпидрежима на пищеблоке", - отметили в Киевском областном лабораторном центре.
Напоминаем, 27 января в двух районах Киевской области произошло массовое отравление, в результат которого пострадало 37 детей и 2 взрослых.
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С кем бы ещё поспорить о необходимости периодического санитарного контроля?...
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Я покупаю готовые продукты без усилителя вкуса (и агитирую всегда против него. Просто вызывает изумление, когда колбаса за 10 долларов с... усилителем вкуса...) и с минимумом добавок. Если нет - покупаю сырое мясо. Вам продают то, что вы покупаете.
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Поствыходной синдром?
Может тебя, всё-таки, заинтересует обсуждение статьи и ты поймёшь мой пост о санитарном контроле?
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Нелюди кацапские будьте вы убийцы прокляты.
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