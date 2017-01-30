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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (488) Порошенко (12134) цензура (1164) медиа (54)

 Команда Порошенко пытается взять под контроль телеканал "112. Украина", - нардеп Лещенко

Народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что команда Петра Порошенко готовится перераспределить медиа-рынок и, в частности, взять под контроль телеканал "112. Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.

Лещенко отметил: "Желание Петра Порошенко продлить свое пребывание на посту вступило в заключительную стадию - формирование благоприятных условий для переизбрания на второй срок.

Кроме консолидации силовиков, договоренностей олигархам и формирование избирательной кассы, план традиционно включает перераспределение медиа-рынка с целью заставить критические голоса замолчать, а остальное - гарантировать лояльное освещение политики.

В условиях падения рейтингов "5 канала", фокус Банковой сосредоточен на других телеканалах, которые имеют значительно большее влияние на избирателей".

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"В этом смысле интересен феномен канала "NewsOne", который из ничего сделал общеукраинский рейтинг партии "За жизнь" и ее лидерам - и по совместительству владельцам канала Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу. Недавно эта телекомпания, которая пользуется популярностью в восточных регионах, получила нового руководителя, связанного с Банковой - человека, который до недавнего времени был медиа-консультантом Кононенко, работая на должности советника министра энергетики Насалика.

Владельцы других каналов так или иначе также склоняют к положительному освещению Порошенко. Лояльность медиа-холдинга Ахметова гарантируется формулой общего заработка на тепловой энергетике "Роттердам +", а Коломойский с его телеканалом 1+1 находится на крючке власти с непогашенной задолженностью по обязательствам Приватбанка", - продолжил нардеп.

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Лещенко подчеркнул: "Недавно Банковая попыталась "склонить к диалогу" и владельца нескольких рейтинговых каналов Виктора Пинчука, начав проверкой силами полностью подконтрольной СБУ (!) его статьи в газете Wall Street Journal.

Если в этих случаях мы видим лишь финальный результат договоренностей или часть процесса, то в истории, о которой пойдет речь ниже, можно проследить всю последовательность.

Речь идет о попытке окружения Порошенко взять под контроль "канал 112", который длится уже два года. Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а потом - предложения, от которого "сложно отказаться". На прошлой неделе Нацсовет отказалась продлить лицензию "каналу 112" за якобы непрозрачную структуру собственности".

Он подчеркнул: "Одновременно мы имеем дело с типичным избирательным применением законов и наказанием за инакомыслие. В моем распоряжении есть разработанный представителями действующей власти план по "обузданию" "канала 112". Он включает в себя:

1) Прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе МЧ-5 для пяти предприятий, осуществляющих трансляцию "канала 112"

2) Ограничение присутствия "канала 112" в кабельных сетях

3) Отбор лицензии на спутниковое вещание

План был отправлен в 2015 году тогдашним членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, а ныне депутатом от БПП Григорием Шверком двум адресатам - Екатерине Котенко и Юрию Артеменко, которые занимали должности ответственного секретаря и председателя Нацсовета.

Екатерина Котенко и Григорий Шверк являются людьми, приближенными к Бориса Ложкину, а Юрий Артеменко - непосредственно к Порошенко".

"Создавая проблемы 112-му, Порошенко параллельно шел путем торгов за телеканал. Будучи президентом, Порошенко предлагал купить для него "112 канал" посредникам - с целью дальнейшего переоформления. Кроме Александра Онищенко, с такой инициативой выходили на покойного Игоря Еремеева, председателя группы "Воля народа", который нашел силы отказаться от таких предложений.

Учитывая приближение выборов и обострения политической ситуации, мы увидим еще много попыток смоделировать нужную для Банковой медиа-среду в стране. В условиях консолидации силовиков, единственный способ избежать этого - делать эти заговоры достоянием общественности путем максимальной огласки", - резюмировал Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича", - нардеп Лещенко

Он также опубликовал копии письма:

Команда Порошенко пытается взять под контроль телеканал "112. Украина", - нардеп Лещенко 01

Команда Порошенко пытается взять под контроль телеканал "112. Украина", - нардеп Лещенко 02

Команда Порошенко пытается взять под контроль телеканал "112. Украина", - нардеп Лещенко 03



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З-під домашнього арешту втік екс-голова банку "Михайлівський"
Прокуратура отримала дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, який втік з-під домашнього арешту.Про це в Facebook написала прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.За клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою,
- мовиться у повідомленні.
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и ты веришь всему, что вещает квартирный? и тому, что он в руссосбербанке комуналку оплачивал, и денег на хатынку ему одолжили - вот так всему и веришь?..
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Чтобы знать что шоколадный свино-человек это источник крышевания коррупции, кумовства и безнаказанности, вовсе не обязательно слушать Лещенка. Он как раз не влияет ни-на-что в формировании такого восприятия.
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Лещенко, что-то давно не слышно про сногсшибательные пленки Онищенко с жуткой компрой. Наверное, писались на черный ящик от Ту-154 и потому возникли проблемы с расшифровкой.
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мелкий вор-барыга критикует большого вора, что бы купить своей пророссийской прошмандовке еще больше хату.
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Мечтать не вредно.Но лучше бы Пете мечтать о том,как хоть первый срок дотянуть до финиша,а не строить наполеоновские планы.
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Правильно робить, що строїть плани, бо буде і перший, і другий! Згадаєте мої слова.
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Так это ж хорошо, хоть таким способом заставить замолкнуть это кремлядское пропогандоство - анал 112, а у Серожи наверное серёзные задолжености за квартирку и обязательства перед кредиторами раз он за такоэ лайно впрягается.
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Сырежа, а как же Юля? Неужели она тут не украла ничего?
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Сырожа последнее время Люлю абличает. У него там большой кредит в сбер банке раисси и вапче "кохана людына" ватанутая на всю головоу в Мацкву шастает, может это както связано.
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Кто смотрит 112й тот знает сколько туда рыг бегает , а когда вчера кажись рабинович кому товарищ .. спалил бы ...

Так шо иди лучше печеньку доешь Пинчуковскую , бо Юля твое место уже подсидела , ширка два вернулась , моног в пятницу у Льовы был блестателен, а Шустый настриг нормально , на год голодовки в Италии хватит як миннимум .
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у меня такая же бумага но там порошенко хочет взять Марс
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ну теперь уся страна рискует не узнать большего)))
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Пускай бородатая женщина нардеп Лещенко под контроль свою телицю DJ Топольскую с ее сестренкой (любительницей) НаВаРоСиИ возьмет
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Петя хоть и до сих пор в панамке, а уже спёкся. Ему и первый срок не дотянуть, чего уж там о втором думать-мечтать ... 2017 - это год выполнения Минских договоренностей. Если Петя попытается выполнить их так, как там прописано и как он клялся фрау и месье, то его опрокинут его же подданые ; а если так, как он ныне обещает подданым, то его сковырнет Запад. Так что напрасно Петя суетится вокруг 112-го, Аннушка уже разлила масло.
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минстецям пофиг что кацапня тут ночью гадит, они их не трогают, им за гадость про Юльку платят, народными деньгами.
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