 Команда Порошенко пытается взять под контроль телеканал "112. Украина", - нардеп Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в блоге на УП.
Лещенко отметил: "Желание Петра Порошенко продлить свое пребывание на посту вступило в заключительную стадию - формирование благоприятных условий для переизбрания на второй срок.
Кроме консолидации силовиков, договоренностей олигархам и формирование избирательной кассы, план традиционно включает перераспределение медиа-рынка с целью заставить критические голоса замолчать, а остальное - гарантировать лояльное освещение политики.
В условиях падения рейтингов "5 канала", фокус Банковой сосредоточен на других телеканалах, которые имеют значительно большее влияние на избирателей".
"В этом смысле интересен феномен канала "NewsOne", который из ничего сделал общеукраинский рейтинг партии "За жизнь" и ее лидерам - и по совместительству владельцам канала Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу. Недавно эта телекомпания, которая пользуется популярностью в восточных регионах, получила нового руководителя, связанного с Банковой - человека, который до недавнего времени был медиа-консультантом Кононенко, работая на должности советника министра энергетики Насалика.
Владельцы других каналов так или иначе также склоняют к положительному освещению Порошенко. Лояльность медиа-холдинга Ахметова гарантируется формулой общего заработка на тепловой энергетике "Роттердам +", а Коломойский с его телеканалом 1+1 находится на крючке власти с непогашенной задолженностью по обязательствам Приватбанка", - продолжил нардеп.
Лещенко подчеркнул: "Недавно Банковая попыталась "склонить к диалогу" и владельца нескольких рейтинговых каналов Виктора Пинчука, начав проверкой силами полностью подконтрольной СБУ (!) его статьи в газете Wall Street Journal.
Если в этих случаях мы видим лишь финальный результат договоренностей или часть процесса, то в истории, о которой пойдет речь ниже, можно проследить всю последовательность.
Речь идет о попытке окружения Порошенко взять под контроль "канал 112", который длится уже два года. Это делалось и продолжает делаться по традиционной схеме - путем создания проблем, а потом - предложения, от которого "сложно отказаться". На прошлой неделе Нацсовет отказалась продлить лицензию "каналу 112" за якобы непрозрачную структуру собственности".
Он подчеркнул: "Одновременно мы имеем дело с типичным избирательным применением законов и наказанием за инакомыслие. В моем распоряжении есть разработанный представителями действующей власти план по "обузданию" "канала 112". Он включает в себя:
1) Прекращение действия лицензий в цифровом мультиплексе МЧ-5 для пяти предприятий, осуществляющих трансляцию "канала 112"
2) Ограничение присутствия "канала 112" в кабельных сетях
3) Отбор лицензии на спутниковое вещание
План был отправлен в 2015 году тогдашним членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, а ныне депутатом от БПП Григорием Шверком двум адресатам - Екатерине Котенко и Юрию Артеменко, которые занимали должности ответственного секретаря и председателя Нацсовета.
Екатерина Котенко и Григорий Шверк являются людьми, приближенными к Бориса Ложкину, а Юрий Артеменко - непосредственно к Порошенко".
"Создавая проблемы 112-му, Порошенко параллельно шел путем торгов за телеканал. Будучи президентом, Порошенко предлагал купить для него "112 канал" посредникам - с целью дальнейшего переоформления. Кроме Александра Онищенко, с такой инициативой выходили на покойного Игоря Еремеева, председателя группы "Воля народа", который нашел силы отказаться от таких предложений.
Учитывая приближение выборов и обострения политической ситуации, мы увидим еще много попыток смоделировать нужную для Банковой медиа-среду в стране. В условиях консолидации силовиков, единственный способ избежать этого - делать эти заговоры достоянием общественности путем максимальной огласки", - резюмировал Лещенко.
Он также опубликовал копии письма:
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Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, - Климкин(112)
Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко(427)
Порошенко встретился с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в Германии(16)
Порошенко и Меркель почтили память погибших во время теракта в Берлине. ФОТОрепортаж(64)
Имеющие совесть депутаты массово выходят из БПП — Тимошенко(0)
Политика санкций в отношении России должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, - Порошенко в Германии(81)
Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию. ФОТО(122)
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Прокуратура отримала дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, який втік з-під домашнього арешту.Про це в Facebook написала прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.За клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою,
- мовиться у повідомленні.
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Так шо иди лучше печеньку доешь Пинчуковскую , бо Юля твое место уже подсидела , ширка два вернулась , моног в пятницу у Льовы был блестателен, а Шустый настриг нормально , на год голодовки в Италии хватит як миннимум .
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