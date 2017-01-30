 Арест адвоката Курбединова это политика запугивания населения Крыма и лишения права на защиту, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Курбединова арестовали на 10 суток за видео в Facebook от 2013 года, на котором транслировался митинг религиозной организации Хизб ут-Тахрир. За это его обвинили в "пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики" и провели обыски в его доме и офисе. Технику адвоката было изъято. Этот случай свидетельствует о системной политике запугивания и давления на население Крыма и лишении права на защиту", - написал премьер.
Гройсман считает, что преследование адвокатов стало новым инструментом давления на население Крыма.
26 января суд в Крыму арестовал адвоката Курбединова на 10 дней. Его обвиняют в экстремизме.
25 января Федеральная служба безопасности задержала адвоката Николая Полозова в Крыму.
Они оба являются защитниками арестованных руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и задержанных по подозрению в подготовке терактов в Крыму украинцев.
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13 mins · Zhdanov ·
Убить Путина или пост о мыслях, которые уже почти 3 года не покидают, думаю, не только мою голову. Мариуполь опять трясёт эхо разрывающихся снарядов, а в голове только одно... Неужели в этом мире не существует человека, который бы мог заказать Путина?! Верите, были бы у меня деньги - не только заказала, но и получила бы образование у лучших киллеров мира, чтобы отработать весь план до доли секунды и не промахнуться! Но у меня их нет. А может мы откроем одну на всех волонтёрскую карточку и соберём необходимую сумму?! Понятно. что одним махом война не остановится. Но как сказал мой муж: "если каждый правитель будет знать, что его вот так может убрать чей-то (и свой!) народ - возможно и толк будет". Кому-то этот пост покажется наивным. Кому-то просто смешным. А мне выть хочется... Когда каждый разорвавшийся снаряд старшая дочь ассоциирует с пережитым ею обстрелом Мариуполя в 2015, и её нервная система вновь и вновь срывается... А младшая, ищет по квартире свою кошку и собаку, которые прячутся от грохота снарядов под диван...
"Фейсбук" за фамилию Путин уже неоднократно блокировал меня. Возможно, этот пост станет последним и профиль будет окончательно удалён. Но может быть, мы всё-таки соберём деньги на убийство кровавого...
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скажу по секрету 99% даже не в курсе кто это
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