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 Арест адвоката Курбединова это политика запугивания населения Крыма и лишения права на защиту, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что арест адвоката Эмиля Курбединова судом в аннексированном Россией Крыму является свидетельством политики запугивания населения Крыма и лишения его права на защиту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Курбединова арестовали на 10 суток за видео в Facebook от 2013 года, на котором транслировался митинг религиозной организации Хизб ут-Тахрир. За это его обвинили в "пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики" и провели обыски в его доме и офисе. Технику адвоката было изъято. Этот случай свидетельствует о системной политике запугивания и давления на население Крыма и лишении права на защиту", - написал премьер.

Гройсман считает, что преследование адвокатов стало новым инструментом давления на население Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО

26 января суд в Крыму арестовал адвоката Курбединова на 10 дней. Его обвиняют в экстремизме.

25 января Федеральная служба безопасности задержала адвоката Николая Полозова в Крыму.

Они оба являются защитниками арестованных руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и задержанных по подозрению в подготовке терактов в Крыму украинцев.


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Надо за Авдеевку думать, меры принимать, а у базаркома голова болит за арест адвоката.
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Ирина Прудкова
13 mins · Zhdanov ·

Убить Путина или пост о мыслях, которые уже почти 3 года не покидают, думаю, не только мою голову. Мариуполь опять трясёт эхо разрывающихся снарядов, а в голове только одно... Неужели в этом мире не существует человека, который бы мог заказать Путина?! Верите, были бы у меня деньги - не только заказала, но и получила бы образование у лучших киллеров мира, чтобы отработать весь план до доли секунды и не промахнуться! Но у меня их нет. А может мы откроем одну на всех волонтёрскую карточку и соберём необходимую сумму?! Понятно. что одним махом война не остановится. Но как сказал мой муж: "если каждый правитель будет знать, что его вот так может убрать чей-то (и свой!) народ - возможно и толк будет". Кому-то этот пост покажется наивным. Кому-то просто смешным. А мне выть хочется... Когда каждый разорвавшийся снаряд старшая дочь ассоциирует с пережитым ею обстрелом Мариуполя в 2015, и её нервная система вновь и вновь срывается... А младшая, ищет по квартире свою кошку и собаку, которые прячутся от грохота снарядов под диван...
"Фейсбук" за фамилию Путин уже неоднократно блокировал меня. Возможно, этот пост станет последним и профиль будет окончательно удалён. Но может быть, мы всё-таки соберём деньги на убийство кровавого...
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Эти аресты уже потеряли даже логику оккупантов, ведь арест за события 2013 года...Им бы в Крыму преследовать всех, кто ненавидит оккупантов.
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Базарком ,займайся власними справами,принаймні забезпечь виконання обронного бюджету, а бюджети ВР, КМ та АП ,це таке по залишковому))
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зачем мусор защищать, его закапывать ннада.
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Арест адвоката Курбединова это политика запугивания населения Крыма
скажу по секрету 99% даже не в курсе кто это
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрест адвоката Курбединова это политика запугивания населения Крыма и лишения права на защиту, - Гройсман
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