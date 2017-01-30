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 Возле Авдеевки ситуация не изменилась, вечером начались обстрелы на Луганском направлении, - Матюхин

Количество обстрелов на Донбассе выросло до 60, ранен еще один украинский военнослужащий.

Об этом в эфире канала " 112 Украина " заявил спикер пресс-центра АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам на эту минуту было зафиксировано 60 обстрелов. Трое военных погибли, 18 ранены, трое травмированы.

"Ситуация коренным образом не изменилась в направлении Авдеевки, продолжаются одиночные обстрелы во всех направлениях. Вечером также начались обстрелы на Луганском направлении", - сообщил Матюхин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация под Авдеевкой будет обостряться. Боевики постараются отбить занятую ВСУ высоту, - Генштаб

Напоминаем, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили о том, что по состоянию на 18:00 за фиксировано 37 обстрелов, погибли 3 бойца, 20 получили ранения и травмы.
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путін хоче силою витиснути поступки з Трампа. Аотйухйому!
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Вже Матюхін говорить про припинення вогню, влада підігрує путіну! Ніякого припинення вогню, тільки вперед!
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З віли порошенка в Іспанії.

Таїса Гайда shared Oleksiy Matsuka's post.
42 mins ·

Може президент , як людина , яка дбає про свій нарід, забере хворих діток на свою віллу в Іспанію? Нє ?

Oleksiy Matsuka
1 hr ·

Авдеевка без света, тепла и воды. Но до сих пор не объявлена срочная эвакуация детей и больных из больниц.
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а может хуйло поговорило со своим подельником по телефону и поняло, что ему ничего не грозит?...
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хуилу то грозит, а вот поддельник может и улезнуть, кстати инфо о том что Трамп был в месте с советниками а хуило один - не о чём не говорит, а если впомнить, хуило то англиискый хуже того толпоёпа - рашен спортистен уникумен слеерен.
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значит совсем не все так плохо, как кажется и в Донецке нас ждут, не все конечно, но ждут. И их жалко - люди заложники ситуации.
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Дуже. Я взагалі такого уявити не можу.
Лягаєш і встаєш з думкою: як там наші.
Холод, вибухи, смертельна небезпека ...
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і я не можу, серце завмирає як подумаєш, що ми зранку в новинах можемо побачити(( жах і годі, і нема на то ради
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думаю, что СБУ и ВСУ в курсе всех событии, ведь несколько дней назад была инфа - советует всем покинуть эту територию и продвинутса в сторону рассейи - хорошь, мы тут не в курсе но разведке всё ясно и командование учла и спланировала всё и все варианты.
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Море смыло строительный городок строителей Керченского "маста", большие материальные убытки, разрушена защитная дамба и.т.д.
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ну и слава Богу... только это как то поможет нашим военным на фронте, додаст ума генштабу и Порошенко?
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смотрела видео - шторм знатный, вот бы и незаканчивался с месяц, или 3!
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По словам замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева, президент намерен координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы.

Вот такой Верховный Главнокомандующий. Ищет, как же ему на обстрелы реагировать? Просто ссать, как всегда, уже не получается.
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это просто пипец... Он нелюдь и ни на что не способный импотент...
Он не верховный главнокомандующий, он верховный сцыкло.
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Сегодня на обед не явились после вчерашнего, орко 15-ка




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не получается скриншот вставить. Если вкратце то сепары плачут что у них 54 убитыми и больше 100 раненых
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Ну а чого ж ви сподівались?? На війні, як на війні...
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боевик днр свободно передвигается по фашисткой Украине и в соцсетях издевается над своим одноклассником, офицером, потерявшим ногу в ато...

http://de-facto.cc/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0/
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где-то номерок сбу-шной горячей линии писался. Или они на такое не реагируют
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должны, они теперь уже должны реагировать, кстати есть е почта СБУ, можете отправить
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это мы считаем, что они должны. СБУ может думать по другому(( написать нужно, но будет ли толк - трудно сказать
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С этим фСБУ не все чисто. Не поймешь, доверять ему или нет. Вроде и нужно, в некоторых случаях, а в других - многие фсб-шники, или продажные, выполняют заказы барыг, или вообще враги, махиначат с "навешиванием" собак на добровольцев. Как с Красновым или "Торнадо", которые тоже мешали барыжить с врагами в АТО. Свои барыжные интересы у них имеются, и заказы барыг выполняют.

С тем же Денисом Гордеевым, "разобрались" быстро - навешали еще 13 "преступлений". А о преступлении своего сбу-шника и что там было на самом деле молчок. Тука там тогда тоже подгавкивал.

http://antikor.com.ua/articles/34709-kto_takoj_tsinichnyj_bandera_denis_gordeev_rassledovanie
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Замспикера парламента Сыроид заявила, что беседовала с Штанмаером. Он сказал ей, что ныне одно государство совершило акт агрессии в отношении другого государства в Европе.
Она ему сказала на это, почему вы не хотите назвать это государство, почему не хотите назвать россию оккупантом?
На что Штанмаер ответил, это не моё дело называть и квалифицировать это государство, потому что вы сами - Украина, не признали россию оккупантом и агрессором на Донбассе.
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а как?... ввести военное положение, заморозить все выплаты и т.д.?
для Украины без армии, с правительством дерущимся у корыта это был бы конец - хуйло этого и хотело...
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СтопТеррор ‏@StopTerror2015 41 минуту назад

Благодаря вашей информации были подавлены несколько огневых точек и вовремя переданная информация сохранила жизни бойцов ВСУ. СПАСИБО
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А интересно просто как экранов и ОБСЕ определяет какое гражданское население может страдать от гуманитарной ситуации, а какому нельзя. Может это дискриминация какая то .
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А как вам такая новость?
У Асада случился инсульт, он в тяжелом состоянии - СМИ

Толи вбросы, толи чай с полонием. У Башара нашего Асада толи инсульт, толи рак мозга

Турецкие, немецкие ливанские мелкие источники сообщают, что Башар Асад госпитализирован в критическом состоянии
Смерть Асада сейчас крайне выгодна Путину. Умрёт он или будет объявлен мёртвым. Проще конечно грохнуть. Технически проще. И чего церемониться-то с марионеткой?
Главное - очень вовремя.
Не повстанцы казнили кровавого диктатора, а сам умер по естественным причинам. Именно так нужно.
Для Трампушки:
- Вы сотрудничаете с кровавым диктатором?
- Нет. Мы убиваем сирийских детей ради мира в Сирии и борьбы с ИГ. А кровавого Асада больше нет. Есть новое демократическое правительство Сирии российской суверенной демократии образца. Те, кто хотел свержения Асада, должны успокоиться и сотрудничать (т.е. сдаться), иначе мы продолжим их ещё более легитимно уничтожать вместе с их женами и детьми.
Если Асад действительно умер (умрёт), это 100% длинные руки Путина.
Трамп заступил в должность и, типа, хочет мутить с Путиным. Но друг Путина Асад несколько смущает И вдруг Асад умер. Таких своевременных совпадений не бывает.
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E-3 AWACS (Sentry) ‏@thunderbolt1488 29 янв.

Гражданская жизнь на войне, это когда сажаешь всю семью в коридоре хрущёвки, и ты один знаешь, что снаряд сможет пробить весь дом насквозь.
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72 Гвардійська ОМБР
5 год. ·
За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні осіб. Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецьк (кількість ополченців-аборигенів, як повідомив інформатор, тут ніхто не рахує).
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Сходил на срувесну. Под свежими, но обычными для них предельно бредовыми писульками типа "правый сектор в срстоянии наркотического опьянения атакует" и т.д. - много наших комментариев, а вот вата - она крайне вяло огрызается единичными комментами.
Фсё! Сдуваются, мрази...!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле Авдеевки ситуация не изменилась, вечером начались обстрелы на Луганском направлении, - Матюхин
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