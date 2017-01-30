 Возле Авдеевки ситуация не изменилась, вечером начались обстрелы на Луганском направлении, - Матюхин

Об этом в эфире канала " 112 Украина " заявил спикер пресс-центра АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам на эту минуту было зафиксировано 60 обстрелов. Трое военных погибли, 18 ранены, трое травмированы.
"Ситуация коренным образом не изменилась в направлении Авдеевки, продолжаются одиночные обстрелы во всех направлениях. Вечером также начались обстрелы на Луганском направлении", - сообщил Матюхин.
Напоминаем, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили о том, что по состоянию на 18:00 за фиксировано 37 обстрелов, погибли 3 бойца, 20 получили ранения и травмы.
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Таїса Гайда shared Oleksiy Matsuka's post.
42 mins ·
Може президент , як людина , яка дбає про свій нарід, забере хворих діток на свою віллу в Іспанію? Нє ?
Oleksiy Matsuka
1 hr ·
Авдеевка без света, тепла и воды. Но до сих пор не объявлена срочная эвакуация детей и больных из больниц.
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Лягаєш і встаєш з думкою: як там наші.
Холод, вибухи, смертельна небезпека ...
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Вот такой Верховный Главнокомандующий. Ищет, как же ему на обстрелы реагировать? Просто ссать, как всегда, уже не получается.
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Он не верховный главнокомандующий, он верховный сцыкло.
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http://de-facto.cc/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0/
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http://www.sbu.gov.ua/sbu/control
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30.01.2017 23:59
скористайтесь
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С тем же Денисом Гордеевым, "разобрались" быстро - навешали еще 13 "преступлений". А о преступлении своего сбу-шника и что там было на самом деле молчок. Тука там тогда тоже подгавкивал.
http://antikor.com.ua/articles/34709-kto_takoj_tsinichnyj_bandera_denis_gordeev_rassledovanie
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Она ему сказала на это, почему вы не хотите назвать это государство, почему не хотите назвать россию оккупантом?
На что Штанмаер ответил, это не моё дело называть и квалифицировать это государство, потому что вы сами - Украина, не признали россию оккупантом и агрессором на Донбассе.
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для Украины без армии, с правительством дерущимся у корыта это был бы конец - хуйло этого и хотело...
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Благодаря вашей информации были подавлены несколько огневых точек и вовремя переданная информация сохранила жизни бойцов ВСУ. СПАСИБО
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У Асада случился инсульт, он в тяжелом состоянии - СМИ
Толи вбросы, толи чай с полонием. У Башара нашего Асада толи инсульт, толи рак мозга
Турецкие, немецкие ливанские мелкие источники сообщают, что Башар Асад госпитализирован в критическом состоянии
Смерть Асада сейчас крайне выгодна Путину. Умрёт он или будет объявлен мёртвым. Проще конечно грохнуть. Технически проще. И чего церемониться-то с марионеткой?
Главное - очень вовремя.
Не повстанцы казнили кровавого диктатора, а сам умер по естественным причинам. Именно так нужно.
Для Трампушки:
- Вы сотрудничаете с кровавым диктатором?
- Нет. Мы убиваем сирийских детей ради мира в Сирии и борьбы с ИГ. А кровавого Асада больше нет. Есть новое демократическое правительство Сирии российской суверенной демократии образца. Те, кто хотел свержения Асада, должны успокоиться и сотрудничать (т.е. сдаться), иначе мы продолжим их ещё более легитимно уничтожать вместе с их женами и детьми.
Если Асад действительно умер (умрёт), это 100% длинные руки Путина.
Трамп заступил в должность и, типа, хочет мутить с Путиным. Но друг Путина Асад несколько смущает И вдруг Асад умер. Таких своевременных совпадений не бывает.
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Гражданская жизнь на войне, это когда сажаешь всю семью в коридоре хрущёвки, и ты один знаешь, что снаряд сможет пробить весь дом насквозь.
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5 год. ·
За підтвердженими даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні осіб. Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району міста Донецьк (кількість ополченців-аборигенів, як повідомив інформатор, тут ніхто не рахує).
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Фсё! Сдуваются, мрази...!!!
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