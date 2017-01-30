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 Политика Украины
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 Минимальное жизнеобеспечение Авдеевки обеспечено за счет запуска циркуляционных насосов, - Зубко

В пострадавшем от обстрелов боевиков городе Авдеевка Донецкой области удалось наладить минимальное жизнеобеспечение, но для нормальной жизнедеятельности нужно восстановить энергосистемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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"Сейчас минимальное жизнеобеспечения Авдеевки обеспечено за счет запуска циркуляционных насосов. Но этого недостаточно для полноценной жизнедеятельности теплосистем. Для полноценного обеспечения тепло- и водоснабжением жителей города необходимо восстановление энергосистем", - отметил он.

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
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У меня сверху на цензоре банер кацапского АЛьфа Банка. Норм вообще
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обеспечте жизнедеятельность Авдееаки 152 калибром, так будет надежнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальное жизнеобеспечение Авдеевки обеспечено за счет запуска циркуляционных насосов, - Зубко
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