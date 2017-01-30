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Все про:теплосеть (71) Авдеевка (739)

 В Авдеевке пытаются поддерживать теплосеть аварийными генераторами, - глава ВГА города Малыхин

В Авдеевке теплосеть пытаются поддерживать аварийными генераторами после прекращения работы Авдеевского коксохимического завода, который обеспечивал город теплом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Малыхина, после боевики, открыв огонь из тяжелого вооружения, перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку и обесточены фильтровальную станцию ​​и коксохимический завод.

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Если не восстановить электроснабжение, дома останутся без тепла. В городе остаются 25 тыс. жителей, температура на улице снизилась до -18.

Малыхин заявил, что теплосеть Авдеевки пытаются поддерживать аварийными генераторами. В усиленном режиме работают больница, спасатели, полиция, получившая подкрепление. В городе перебои с мобильной связью, школы и детские сады завтра закрыты.

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Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла.

Был остановлен Авдеевский коксохимический комбинат.

Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.
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_А Меркель уже обеспокоилася или она только гуманитарной ситуацией в Крыму и лднр обеспокоилася ? За Володька переживает.
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Ситуація в Авдіївці була прогнозована давно. Тільки тупа влада порошенка не розуміла що потрібна або евакуація, або наступ, щоб відсунути терористів від Авдіівки. Влада тупорила та нікчемна і сама доводить до катастрофи своєю тупорилою бездіяльністю! Для того щоб відремонтувати ЛЕП в сірій зоні, треба вибити звідти терористів, а це означає що потрібен потужний наступ, потрібні резерви, а досі ніхто нічого не робить. Тобто всі дрочать!
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За три роки можна було побудувати резервну ЛЕП з іншої сторони міста, яка б не йшла по сірій зоні! Але цим не було кому займатись, бо всі займались політичною корупцією в парламентів! порошенко має йти з посади достроково і парламент забрати з собою! Мають бути оголошені дострокові вибори Президента та ВРУ.
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Потрібно терміново ставити в Авдіївці намети для обігріву людей та готувати евакуацію.
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Куда? К тебе домой 15 тыс. человек? А готовы они бросить свои дома? Все кто это хотел и мог, уже давно оттуда уехали
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Варіантів немає! Вони може й не готові, але їх ніхто не питає! порошенко має ввести воєнний стан та оголосити примусову евакуацію!
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Вы забыли как Алчевск замерзал?Детей всех вывезли по санаториям.
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Ой дурааак, ну дурак!
Кому що а курці просо.
Добре що воно не розуміє, як збоку виглядає.
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Тобі можна відразу їхати в РФ, тебе в Україні не приймуть!
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З всім "співчуттям" , з германій ШакалАД літаком буде!!!???
Краще з Швейцарії, бували-виступали...
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Зато "Китай намерен помочь Украине в войне против России" http://replyua.net/
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А как это вредит взаимовыгодной торговле?
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Правильно.
Тогда, какой смысл для нашей власти, вещание на Донецкую и Луганскую область настраивать?
Если бы они могли, за просмотр Украинских каналов, деньги брать, тогда дело другое, а так - отсутствует экономическая составляющая...
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.Метинвест
ДействияВ Авдеевке пенсионеры коксохимического завода зимой будут с теплом. Бесплатно уголь дадут всем, кто живет в частном секторе. Выдадут по три тонны бытового топлива. Этого достаточно, чтобы отапливать дом в осенне-зимний период.

Чтобы зимой пенсионеры не замерзли, #АКХЗ выделил около 3 млн грн. Если понадобятся дополнительные затраты, сумму увеличат.
Обычно углём от АКХЗ обогревают свои дома около 500 бывших коксохимиков. В этом году людей будет больше. Ведь многие перебрались из высоток в частные дома, чтобы выращивать овощи и фрукты, а также экономить на коммунальных платежах.

На данный момент с заявлениями на получение угля обратились 273 авдеевца, из них 70 пенсионеров топливо уже получили.
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а кто из высоток не перебрался, бо некуда, что делать? -18 не шутка((
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Блокировать все счета депутатов и обеспечить за их счет подачу эл.энергии мирному населению.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Авдеевке пытаются поддерживать теплосеть аварийными генераторами, - глава ВГА города Малыхин
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