 В Авдеевке пытаются поддерживать теплосеть аварийными генераторами, - глава ВГА города Малыхин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в комментарии телеканалу "112 Украина".
По словам Малыхина, после боевики, открыв огонь из тяжелого вооружения, перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку и обесточены фильтровальную станцию и коксохимический завод.
Если не восстановить электроснабжение, дома останутся без тепла. В городе остаются 25 тыс. жителей, температура на улице снизилась до -18.
Малыхин заявил, что теплосеть Авдеевки пытаются поддерживать аварийными генераторами. В усиленном режиме работают больница, спасатели, полиция, получившая подкрепление. В городе перебои с мобильной связью, школы и детские сады завтра закрыты.
Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла.
Был остановлен Авдеевский коксохимический комбинат.
Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.
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Кому що а курці просо.
Добре що воно не розуміє, як збоку виглядає.
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Краще з Швейцарії, бували-виступали...
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Тогда, какой смысл для нашей власти, вещание на Донецкую и Луганскую область настраивать?
Если бы они могли, за просмотр Украинских каналов, деньги брать, тогда дело другое, а так - отсутствует экономическая составляющая...
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ДействияВ Авдеевке пенсионеры коксохимического завода зимой будут с теплом. Бесплатно уголь дадут всем, кто живет в частном секторе. Выдадут по три тонны бытового топлива. Этого достаточно, чтобы отапливать дом в осенне-зимний период.
Чтобы зимой пенсионеры не замерзли, #АКХЗ выделил около 3 млн грн. Если понадобятся дополнительные затраты, сумму увеличат.
Обычно углём от АКХЗ обогревают свои дома около 500 бывших коксохимиков. В этом году людей будет больше. Ведь многие перебрались из высоток в частные дома, чтобы выращивать овощи и фрукты, а также экономить на коммунальных платежах.
На данный момент с заявлениями на получение угля обратились 273 авдеевца, из них 70 пенсионеров топливо уже получили.
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