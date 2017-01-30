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 За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано более 2,3 тыс. взрывов, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ информирует, что 29 января в Донецкой области зафиксировала более 2,3 тысячи взрывов, большинство из которых произошли в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 27 и 28 января по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 330 взрывов по сравнению с 520). Однако в последующие 24 часа (между вечерами 28 и 29 января) СММ зафиксировала более 2 300 взрывов, главным образом в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказано в сообщении.

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По данным наблюдателей, в течение 5 часов 29 января, когда они были в районе подконтрольной боевикам Ясиноватой, они слышали более 100 взрывов. Миссия оценивает, что эти взрывы были вызваны выходным огнем из неустановленного типа вооружения на расстояния 1-5 км со стороны юго-востока в направлении запада.

Также было зафиксировано 116 взрывов на расстоянии 2-7 км со стороны юга и юго-запада в направлении севера и северо-запада. Еще 101 взрыв задокументирован на расстоянии 1-5 км со стороны юго-востока к югу.

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Миссия отмечает, что в тот же день наблюдатели, находясь в центре Донецка, слышали более 1330 взрывов из неустановленного типа вооружения на расстоянии 1-7 км из районов, расположенных в основном на севере и северо-востоке. Наблюдатели также слышали бесчисленное количество взрывов, которые, по их оценке, были вызваны ударами снарядов из автоматического гранатомета, интенсивного огня из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Во время пребывания в Авдеевке в течение четырех часов они слышали 416 взрывов из неопределенного типа вооружения на расстоянии 2-5 км со стороны востока и юго-востока. Еще в городе было зафиксировано бесчисленное количество очередей огня из крупнокалиберного пулемета.

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Режима прекращения огня это про что они бредют ? рехнулись наверное
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А вы разве не знаете? ВСУ уже который день ведёт наступление. Не смотря на режим прекращения огня. Обстреляны окраины Донецка опять. Опять есть жертвы мирного населения. Почитайте оф. сайт ОБСЕ.
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Якщо людина надає офіційну інформацію, а не просто висловлює свою особисту думку, то повинна надати підтвердження.
Прошу дати лінк, бо мені тупо в лом лазити шукати.
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взрывы считать нормальная работа,а работа как определять сколько взрывов прекращение огня это что ?
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Ну, не надо так козла оскорблять.
Козла, можно на мясо пустить, еще шкура, какая никакая, но есть...
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Игорешка, я знаю что обстрелы не прекращались ни одного дня. А где наступательная операция , а где просто обстрелы я не знаю. А что тебя обеспокоило ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки на Донбассе зафиксировано более 2,3 тыс. взрывов, - ОБСЕ
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