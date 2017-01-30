 За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано более 2,3 тыс. взрывов, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 27 и 28 января по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 330 взрывов по сравнению с 520). Однако в последующие 24 часа (между вечерами 28 и 29 января) СММ зафиксировала более 2 300 взрывов, главным образом в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказано в сообщении.
По данным наблюдателей, в течение 5 часов 29 января, когда они были в районе подконтрольной боевикам Ясиноватой, они слышали более 100 взрывов. Миссия оценивает, что эти взрывы были вызваны выходным огнем из неустановленного типа вооружения на расстояния 1-5 км со стороны юго-востока в направлении запада.
Также было зафиксировано 116 взрывов на расстоянии 2-7 км со стороны юга и юго-запада в направлении севера и северо-запада. Еще 101 взрыв задокументирован на расстоянии 1-5 км со стороны юго-востока к югу.
Миссия отмечает, что в тот же день наблюдатели, находясь в центре Донецка, слышали более 1330 взрывов из неустановленного типа вооружения на расстоянии 1-7 км из районов, расположенных в основном на севере и северо-востоке. Наблюдатели также слышали бесчисленное количество взрывов, которые, по их оценке, были вызваны ударами снарядов из автоматического гранатомета, интенсивного огня из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Во время пребывания в Авдеевке в течение четырех часов они слышали 416 взрывов из неопределенного типа вооружения на расстоянии 2-5 км со стороны востока и юго-востока. Еще в городе было зафиксировано бесчисленное количество очередей огня из крупнокалиберного пулемета.
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Взрывы считать)))
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Прошу дати лінк, бо мені тупо в лом лазити шукати.
Інакше - спам.
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Козла, можно на мясо пустить, еще шкура, какая никакая, но есть...
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