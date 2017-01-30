 Украина призывает международных партнеров усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.
"За последние 2 дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения, включая запрещенные Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. "От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения", - говорится в сообщении.
"Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находится более 400 тыс. мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - отметили в МИД.
"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью. Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", - подчеркивают в ведомстве.
"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", - резюмировали в МИД.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
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Кто то знает???
??????????
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ударение было на погодные условия? Ну да..Это от магнитных бурь все ухудшается....Обстрелы здесь не при чем
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Трамп: - Но...
- Никаких "но". Следующий раз еще Маккейна позову.
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Для начала хотя бы ввёл военное положение на территории двух областей - Донецкой и Луганской, со всеми вытекающими последствиями.
Но так как пуйло не велит это делать шоколадному, то Порошенко не вводит, чем сам опозорил себя неоднократно.
Ибо уже не раз обещал, если рашисты сорвут N-ное перемирие то он введёт. Если рашисты применят тяжёлое вооружение, то он введёт, итд...
А пуйло смотрит на это всё пустозвонство гаранта, когда тот не отвечает за свой базар... и просто глумится над ним и Украиной.
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Уже все подлипалы высказались, как это плохо, когда люди блокируют ж.д. сообщение с Лугандурасом и как это вредит Украине.
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24-ONLINE.COM.UA
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https://www.youtube.com/watch?v=3jz9Xip2j0Q
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Защищаться и отбиваться от убийцы-рецедивиста не будем!
Будем стыдить его и пусть ему будет стыдно! Воть!
Тьфу, б.. Одни маты в голове!
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И вдруг, х#як - блокада...
И никто из верхних чинушей реально не знает что делать!!!
С той стороны пулять начали со страшной силой - тоже не ожидали блокады...
С нашей стороны орут, что блокада - это незаконно...
Интересненькие факты начинает вскрывать это событие, которое блокада...
Думаю, что это только начало розвала карточного домика...
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Куча народу здесь об этом писала, в первый же день блокады.
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В остальных областях враг по рылу получил-люди спокойно живут и работают.
Одни вы у нас "особенные": обесточили,обезгазили! Засучивайте рукава и гоните уродов из своих областей!
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"Я нахожусь в Дебальцево. Никакого котла нет. Наши подразделения надежно удерживают линию боестолкновения", - генерал Розмазнин. ВИДЕО
http://censor.net.ua/video_news/322463/ya_nahojus_v_debaltsevo_nikakogo_kotla_net_nashi_podrazdeleniya_nadejno_uderjivayut_liniyu_boestolknoveniya
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