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 Политика Украины
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Все про:МИД (3826) Россия (68496) Донбасс (12508) гуманитарная катастрофа (95) Авдеевка (739)

 Украина призывает международных партнеров усилить давление на Кремль, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Донбассе, - МИД

Также Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.

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"За последние 2 дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения, включая запрещенные Минскими договоренностями РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. "От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения", - говорится в сообщении.

"Из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находится более 400 тыс. мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - отметили в МИД.

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"Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью. Очевидно, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, с целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в области безопасности и гуманитарной сферах", - подчеркивают в ведомстве.

"Требуем от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе", - резюмировали в МИД.

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Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
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))))А как усилила давление сама Наша Страна???
Кто то знает???
??????????
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Написано же в статье, что наша страна усилила давление на другие страны в надежде, что они порешают проблемы нашей страны.
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С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться", - отметили в МИД.

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ударение было на погодные условия? Ну да..Это от магнитных бурь все ухудшается....Обстрелы здесь не при чем
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А для чого посилювати тиск на Кремль? путін тільки і домагається жалобного скуління порошенка як затравленої собачонки! Тиск на Кремль треба посилювати на полі бою, а не скавчати як шелудива шавка! Якщо терористи загрожують Авдіївці, то треба задіювати балістичні ракети та йти у наступ і звільняти Ясинувату і просуватись вперед настільки наскільки потрібно для забезпечення життєдіяльності Авдіївки!
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взяла Мацкву на прицел, на всяк выпадок.........
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Пенс: - Все, клади трубку. Вроде не накосячил.
Трамп: - Но...
- Никаких "но". Следующий раз еще Маккейна позову.
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За дураков весь мир держит? Сам торгует с оккупантами, а других заставляет экономически давить на пуйла?
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)))чем сильнее давление запада-тем яростнее идет торговля с врагом!))))
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Вот, что бы сделал вменяемый президент, верховный главнокомандующий на месте Порошенко?
Для начала хотя бы ввёл военное положение на территории двух областей - Донецкой и Луганской, со всеми вытекающими последствиями.
Но так как пуйло не велит это делать шоколадному, то Порошенко не вводит, чем сам опозорил себя неоднократно.
Ибо уже не раз обещал, если рашисты сорвут N-ное перемирие то он введёт. Если рашисты применят тяжёлое вооружение, то он введёт, итд...
А пуйло смотрит на это всё пустозвонство гаранта, когда тот не отвечает за свой базар... и просто глумится над ним и Украиной.
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Жаль, вася, что тебя не выбрали президентом! У тебя есть все задатки!
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Гуманитарная ситуация обостряица,а хэранты опять не ведутся.
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чим більше даунецьких ватанів повиздихає, тим краще
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з 90-х років Донбас - це суцільна гуманітарна катастрофа. Навіть без обстрілів.
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У нас, что нет рычагов надавить или они затронут барыжные интересы. Хотя бы блокаду поддержите.
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Ага, поддержат.
Уже все подлипалы высказались, как это плохо, когда люди блокируют ж.д. сообщение с Лугандурасом и как это вредит Украине.
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"Мужики, надо съ#бывать! Здесь уже все снесло!" - Шторм на участке строительства Керченского моста. Какая печальная новость..."Это очень нестабильный район! Если не слушать ученых, когда политика сильнее трезвый ум, вот и имеем последствия. Это просто пустая трата времени и денег простых россиян..."
24-ONLINE.COM.UA
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дядька Черномор тоже блокаду крыму объявил. пишут, что вроде дело произходило на керченской переправе, на строительстве моста.
https://www.youtube.com/watch?v=3jz9Xip2j0Q
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Объявляй территории оккупированными и вводи блокаду, дебил!
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...шутишь? блокаду..., а торговать с кем тогда будет?)
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Для начала подачу электроэнергии и воды в Лугандонию прекратите, да торговать с сепарами завязывайте. А то мировая общественность уже совсем ничего понять не может - война, АТО или бабло?
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В Алеппо уже помогло избежать гуманитарной катастрофы ваше международное сообщество
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Яку в задницю "гуманітарну катастрофу" ви, горбоносі, маєте на увазі? Бойовиків? Чи своїх контрабандних торгових оборудок?
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Требуем от убийцы немедленно прекратить резать нас ножом в особо важные для жизнедеятельности организма органы. Обращаемся к соседям с просьбой усиленно грозить ему пальчиком и морально воздействовать на убийцу!
Защищаться и отбиваться от убийцы-рецедивиста не будем!
Будем стыдить его и пусть ему будет стыдно! Воть!

Тьфу, б.. Одни маты в голове!
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Хитро. Как отжать сепарский опорник и обвинить в этом Хуйлостан.
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Я так понял, что у Пеци и приблеженных, так все хорошо шло своим чередом...
И вдруг, х#як - блокада...
И никто из верхних чинушей реально не знает что делать!!!
С той стороны пулять начали со страшной силой - тоже не ожидали блокады...
С нашей стороны орут, что блокада - это незаконно...
Интересненькие факты начинает вскрывать это событие, которое блокада...
Думаю, что это только начало розвала карточного домика...
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А том, что барыга попросит хуйло организовать нападение орков, было ясно с самого начала блокады.
Куча народу здесь об этом писала, в первый же день блокады.
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))) Хаос розвалити неможливо, але він може бути контрольованим.
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Впустили козла в огород?Теперь огребайте. Пока,козлина,весь огород не засерет и не вытопчет-не вытурите! Сами орали-"прийди"! Сами ворота открыли! Это вам за предательство Украины.
В остальных областях враг по рылу получил-люди спокойно живут и работают.
Одни вы у нас "особенные": обесточили,обезгазили! Засучивайте рукава и гоните уродов из своих областей!
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Главная беда - "гуманитарная катастрофа", шоб вата задницы там не отморозила. То, что наши ребята погибли - досадный инцидент, не более. Да, педро офшорное?
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Интересно он ещё генерал? 30.01.15 17:33, дежавю
"Я нахожусь в Дебальцево. Никакого котла нет. Наши подразделения надежно удерживают линию боестолкновения", - генерал Розмазнин. ВИДЕО

http://censor.net.ua/video_news/322463/ya_nahojus_v_debaltsevo_nikakogo_kotla_net_nashi_podrazdeleniya_nadejno_uderjivayut_liniyu_boestolknoveniya



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