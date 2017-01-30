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Все про:Гройсман (2414) чрезвычайное положение (86) Авдеевка (739)

 Кабмин обеспечивает необходимые меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке, - Гройсман

Кабинет Министров обеспечивает необходимые меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке (Донецкая область).

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Сейчас там работают все соответствующие службы. Осуществляют все необходимые меры, чтобы поддержать жизнедеятельность: это и дизельные генераторы, это и пункты обогрева", - сказал он.

По словам Гройсмана, сформированы бригады для проведения ремонтных работ в "серой зоне", но до прекращения огня это сделать невозможно.

"До этого времени (возможности проведения ремонта) будем делать все, что необходимо... необходимо поддерживать и воду в системе", - добавил он.

Кроме того, готовится резервный транспорт, чтобы на время ремонта обеспечивать всем необходимым.

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так Авдіївку ж треба евакуювати. На лінію вогню ставити купу народу - це ж не торти їсти.
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Нельзя эвакуировать, потом на кого деньги списывать?
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Авдіївку треба було евакуювати давно, але порошенко не міг прийняти рішення вчасно і тепер Україна змушена якось викручуватись! Тепер все має робитись за гроші особисто порошенка, бо це його пройоп!
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А , у него , денег нет ... Т.е - они конечно есть , но все в офшорах и слепых трастах !
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Куда евакуювати, а хтож тоді б на ахметовському косохімі працював, все місто на одному заводі працює, вся металургія ахметки і не тільки без коксу загнеться.
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В Авдеевке много симпатизирующих и родственников тех, кто воюет в рядах боевиков. Пусть померзнут.
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сумнівно, що взагалі хтось буде симпатизувати владі, яка не в змозі захистити свій народ.
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ну надо же! шо и кабель, и сварку, и инструменты, и перчатки и прочее по списку, что вчера волонтеры просили, уже хлопцам доставили? какая оперативность, ай молодЭц! ну то ж нужно так брехать и не давиться тою брехнею
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Авдеевцы в своем большинстве ненавидят Украину, но помочь им надо
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Гройсмвн, Кабмин - сраные пустозвоны...
Дождались пока рашисты полностью обесточили Авдеевку, разбомбили водопровод, итд...
Теперь типа будут героически восстанавливать...
Лицемеры.
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Ага, схоже на п'яну маму, що викинула дитину на мороз, а тепер ламає руки, що дитя замерзло.
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Это какие-такие "необходимые меры" и кому они необходимы? Бла-бла...
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Хватит ныть: Трамп то, Трамп это… Стране нужны позитивные новости. Вот Володя Гройсман, наш украинский премьер, просто настоящий молодец. Всего за полгода показал, как надо управлять государством. Показал всем без всякого исключения! Первым делом научил собак ср...ть. Вот скажите мне, пожалуйста: много в Европе премьеров, которые не могут спокойно проехать мимо ср...щего бездомного пса?

А экс-директор винницкого рынка именно такой - кортеж останавливается, выходит глава правительства и начинает учить пса делать все правильно.

«Так, спокойно, расслабь сфинктер, задние лапы не поднимай так высоко, ты же не гимнаст, вот, пошло дело, молодец, пышаюсь тобой», - такой монолог услышал бесконечно благодарный пес. С чувством явного облегчения он весело убежал в светлую даль, мысленно благодаря Гройсмана и весь «БПП» в его лице за проявленную премьерскую заботу. И таков наш Володя во всем. Во Львове мэр-разгильдяй и популист Садовой год не может справиться с элементарным - организовать вывоз мусора. И тут появляется опытный хозяйственник Гройсман, который шутя, по ходу ноги, решает проблему. А все же страдали много месяцев, карауля по ночам фуры с львовскими номерами, которые норовили опорожниться прямо под домами мирных патриотов, волонтеров и простых жителей Украины. «Сто миллионов потратили на вывоз мусора», - констатирует Володя, ковыряет носком мерзлую изгаженную собаками, которых он научил ср...ть, львовскую землю и повелевает: тут будет построен сверхсовременный мусороперерабатывающий завод с невероятной пропускной мощностью! Львовяне в ах...е, целуют Гройсману ноги, тот вяло отбивается и улетает на голубом, с…ка, вертолете учить акушеров правильно принимать роды.

Вот обычный родильный дом на Печерске. Тужится рядовая роженица, причем без всякого смысла. Дверь в отделение с ноги открывается, вваливается куча мужиков, охрана там, просто случайные люди, все в масках, балаклавах, с наградными автоматами (Аваков подсуетился). Появляется премьер в прикольной шапочке, с ходу наклоняется к месту, откуда все проистекает, и начинает орать: «Тужься!». Согласитесь, тут любой родит. Причем независимо от пола. Так и произошло. Все счастливы, Кабмин рукоплещет, простой народ утирает слезы умиления и обещает победить Путина уже во второй пятилетке! Вот как надо управлять государством!

Мало кто знает, но по ночам, когда все спят глубоким сном, беспокойно суча ножками в свете недавних антииммиграционных указов Трампа, на улицы украинских городов выходит он, человек-премьер. Одетый в любимые треники с продавленными в положенных местах коленками, а также в красные трусы поверх всего, Гройсман делает добрые дела.

Вот он врывается в дежурную аптеку и требует продать ему гандоны по социальной цене. Так премьер заботится о введении низких, абсолютно фиксированных цен на самые необходимые украинцам медикаменты. То старушку через дорогу переведет, хотя она отбивается и кричит благим матом, что просто на скамеечке посидеть вышла, то инвестиции привлечет усилием воли. Сказочный премьер-министр!

Забуксовали реформы в сфере железнодорожных перевозок. Другой бы плюнул и ушел в астрал. Но Гройсман не такой! Он на крыльях ночи ворвался в «Укрзализныцю», подчинил ее Кабмину вместе с каким-то польским рокером, который подрабатывает по выходным в стриптиз-клубе Жешува, и все! Дело пошло как по маслу: грузовые перевозки растут, качество обслуживания повышается, новые поезда закладываются на стапелях, а КБ «Антонов» штампует аэробусы как горячие беляши. Все почему? Потому что Гройсман не равнодушен. Он не может пройти мимо чужих денег, обязательно остановится, войдет в положение и оставит всех в их положении. И так, с…ка, во всем.

Пульт атомной станции. Какие-то имбецилы втыкают в экран, делая вид, что они дежурная смена. Ничего не получается, мигает красная лампочка. Появляется Гройсман. Руки в говне, поскольку опять учил собак ср…ть, но голова холодная и ясная. С ходу врубается в ситуацию, начинает быстро погружать какой-то стержень в реактор. Все в шоке. У кого-то сдают нервы, начинает реветь сирена. Но Гройсман улыбается, его уверенность заражает всех присутствующих, зона вероятного радиационного заражения неуклонно растет. К счастью, включается защита от дебилов, которую не успели еще декоммунизировать, все вырубается, реактор остановлен. Все счастливы, целуют друг друга, откуда-то появляется бутылка шампанского, потом ящик водки, шприцы, бульбуляторы. Праздник же!

Неугомонный премьер. Просто душка. Всегда готов к общению с простыми людьми и олигархами. Бабушка спрашивает у Гройсмана: «Сынок, как я могу заплатить за газ две тыщи, если у меня зарплата тыща?!». Другой бы растерялся. А Володя, прищурив свои глаза навыкате с тяжелыми веками, и говорит: «Бабуля, не волнуйся, ВВП начинает расти, санкции против РФ действуют, а «Нефтегаз» не допустит строительства «Северного потока» в обход Украины. Никогда!». В голосе украинского премьера звучит металл, бабуля пугается, собака на привязи во дворе начинает ср…ть, премьер отвлекается и бежит учить ее правильно это делать.

Короче, оказывается, на хер нам не были нужны эти деканоидзе, саакашвили и прочие абромавичусы вместе с гребаными яресько. Один Гройсман заменяет собой всех. Он и реактор починит, и роды примет, и гандон в аптеке купит, и всех бездомных собак научит правильно ср…ть. Потому что он - настоящий премьер нации. Не демагогией занимается, а реальными делами.
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Сегодня ТСН показывали репортаж с Авдеевки, на заднем плане спокойно дымили трубы ахметовского коксохима, хоть бы одна сука ту стрельнула? за все заплачено включая жизни наших солдат...
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Какие "меры" ?! Подгоните батарею ГРАДов и отгоните орков аж за Донецк !!!
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Зрасьте! Грося тут как тут нарисовался, вяликий базарный стратег.
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Люди! Пора объявлять военное положение. Сколько мы будем терпеть, что пацаны наши там за всю стану отдуваются? ???
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Ну объявишь, а что это изменит?
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Не будет торговли с ОРДЛО и пенсионного туризма оттуда !
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Все изменит. Всю промышленность на военные рельсы. Все для фронта- все для победы!! Главное- желание!
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А тебе не смешно каждый день гробы видеть тех, кто за таких уродов, как ты свои жизни отдает?????
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Послушай, у нас и так де факто война идет. И никакие военные положения ровным счетом ничего не поменяют. "Укроборонпром" не начнет выпускать танки как горячие пирожки вместо 5 несчастных "Оплотов" в год. В армию по мановению волшебной палочки не начнут поступать терминаторы вместо алкашей.
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Война, это когда ВСЕ МУЖИКИ НА ФРОНТЕ!!!! А не за компьютерами!!!!!!!!!!!
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Согласен, так что мешает им сейчас там быть? Отсутствие военного положения?
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Зараз по ТВ . *ГРОЙСМЕН * ...розповідає базарні казкі !!
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У нас прораб страной руководит, и чо? Правда, не воюем... пока.
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Єдине що потрібно вам сказати- валіть свиномосковітів ! До бою друзі!
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президенту и кабмину необходимо обеспечить выполнение закона Украины о ввдении военного положения
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А что правительство Украины считает черезвычайной ситуацией?Что для них были ежедневные обстрелы из запрещенного оружия и ежедневной гибели наших воинов нормальной ситуацией а сейчас что ненормально?Одним котлом больше одним меньше им то похуй им за это и так ничего небудет да и детей ихних то там нету.
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Неужто кабмин в полном составе двинулся к авдеевке?
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вобще то надо бы дебальцево перыкрыть и плотно , так как это ж/д узел, и хуйлостан своих паскуд туда с луганска в один миг переправит , и держать дистанцию с артой кацапопедарив 50-100 метров , спецом зделали развод сторон осенью что бы кацапы могли применять грады .
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Уже это проходили или забыли .Авдеевка после прошлогоднего штурма и замерзала и коксохим останавливался на консервацию и воды не было,это второй сезон,когда война договорная такое бывает,что бы нового не придумывать,можно повторить,главное отвлекать,реинтеграцию впаривают и что бы не забивали голову,шо это то такое ,смотрите на авдеевку
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Гнойсман ОБЕЩАЕТ все возможное, и невозможное тоже обещает....
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Вован "незаменимый!" Типа там никогда не было соответствующих служб и никто не знает, что делать. Патологический долбоёб, этот Вова и не лечится. Поц, занимайся экономикой Украины, что бы она процветала, а аварии и без тебя разгребут! Там ребята не пальцем деланные, своё дело знают.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин обеспечивает необходимые меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке, - Гройсман
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