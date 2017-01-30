 Кабмин обеспечивает необходимые меры в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке, - Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
"Сейчас там работают все соответствующие службы. Осуществляют все необходимые меры, чтобы поддержать жизнедеятельность: это и дизельные генераторы, это и пункты обогрева", - сказал он.
По словам Гройсмана, сформированы бригады для проведения ремонтных работ в "серой зоне", но до прекращения огня это сделать невозможно.
"До этого времени (возможности проведения ремонта) будем делать все, что необходимо... необходимо поддерживать и воду в системе", - добавил он.
Кроме того, готовится резервный транспорт, чтобы на время ремонта обеспечивать всем необходимым.
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Дождались пока рашисты полностью обесточили Авдеевку, разбомбили водопровод, итд...
Теперь типа будут героически восстанавливать...
Лицемеры.
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А экс-директор винницкого рынка именно такой - кортеж останавливается, выходит глава правительства и начинает учить пса делать все правильно.
«Так, спокойно, расслабь сфинктер, задние лапы не поднимай так высоко, ты же не гимнаст, вот, пошло дело, молодец, пышаюсь тобой», - такой монолог услышал бесконечно благодарный пес. С чувством явного облегчения он весело убежал в светлую даль, мысленно благодаря Гройсмана и весь «БПП» в его лице за проявленную премьерскую заботу. И таков наш Володя во всем. Во Львове мэр-разгильдяй и популист Садовой год не может справиться с элементарным - организовать вывоз мусора. И тут появляется опытный хозяйственник Гройсман, который шутя, по ходу ноги, решает проблему. А все же страдали много месяцев, карауля по ночам фуры с львовскими номерами, которые норовили опорожниться прямо под домами мирных патриотов, волонтеров и простых жителей Украины. «Сто миллионов потратили на вывоз мусора», - констатирует Володя, ковыряет носком мерзлую изгаженную собаками, которых он научил ср...ть, львовскую землю и повелевает: тут будет построен сверхсовременный мусороперерабатывающий завод с невероятной пропускной мощностью! Львовяне в ах...е, целуют Гройсману ноги, тот вяло отбивается и улетает на голубом, с…ка, вертолете учить акушеров правильно принимать роды.
Вот обычный родильный дом на Печерске. Тужится рядовая роженица, причем без всякого смысла. Дверь в отделение с ноги открывается, вваливается куча мужиков, охрана там, просто случайные люди, все в масках, балаклавах, с наградными автоматами (Аваков подсуетился). Появляется премьер в прикольной шапочке, с ходу наклоняется к месту, откуда все проистекает, и начинает орать: «Тужься!». Согласитесь, тут любой родит. Причем независимо от пола. Так и произошло. Все счастливы, Кабмин рукоплещет, простой народ утирает слезы умиления и обещает победить Путина уже во второй пятилетке! Вот как надо управлять государством!
Мало кто знает, но по ночам, когда все спят глубоким сном, беспокойно суча ножками в свете недавних антииммиграционных указов Трампа, на улицы украинских городов выходит он, человек-премьер. Одетый в любимые треники с продавленными в положенных местах коленками, а также в красные трусы поверх всего, Гройсман делает добрые дела.
Вот он врывается в дежурную аптеку и требует продать ему гандоны по социальной цене. Так премьер заботится о введении низких, абсолютно фиксированных цен на самые необходимые украинцам медикаменты. То старушку через дорогу переведет, хотя она отбивается и кричит благим матом, что просто на скамеечке посидеть вышла, то инвестиции привлечет усилием воли. Сказочный премьер-министр!
Забуксовали реформы в сфере железнодорожных перевозок. Другой бы плюнул и ушел в астрал. Но Гройсман не такой! Он на крыльях ночи ворвался в «Укрзализныцю», подчинил ее Кабмину вместе с каким-то польским рокером, который подрабатывает по выходным в стриптиз-клубе Жешува, и все! Дело пошло как по маслу: грузовые перевозки растут, качество обслуживания повышается, новые поезда закладываются на стапелях, а КБ «Антонов» штампует аэробусы как горячие беляши. Все почему? Потому что Гройсман не равнодушен. Он не может пройти мимо чужих денег, обязательно остановится, войдет в положение и оставит всех в их положении. И так, с…ка, во всем.
Пульт атомной станции. Какие-то имбецилы втыкают в экран, делая вид, что они дежурная смена. Ничего не получается, мигает красная лампочка. Появляется Гройсман. Руки в говне, поскольку опять учил собак ср…ть, но голова холодная и ясная. С ходу врубается в ситуацию, начинает быстро погружать какой-то стержень в реактор. Все в шоке. У кого-то сдают нервы, начинает реветь сирена. Но Гройсман улыбается, его уверенность заражает всех присутствующих, зона вероятного радиационного заражения неуклонно растет. К счастью, включается защита от дебилов, которую не успели еще декоммунизировать, все вырубается, реактор остановлен. Все счастливы, целуют друг друга, откуда-то появляется бутылка шампанского, потом ящик водки, шприцы, бульбуляторы. Праздник же!
Неугомонный премьер. Просто душка. Всегда готов к общению с простыми людьми и олигархами. Бабушка спрашивает у Гройсмана: «Сынок, как я могу заплатить за газ две тыщи, если у меня зарплата тыща?!». Другой бы растерялся. А Володя, прищурив свои глаза навыкате с тяжелыми веками, и говорит: «Бабуля, не волнуйся, ВВП начинает расти, санкции против РФ действуют, а «Нефтегаз» не допустит строительства «Северного потока» в обход Украины. Никогда!». В голосе украинского премьера звучит металл, бабуля пугается, собака на привязи во дворе начинает ср…ть, премьер отвлекается и бежит учить ее правильно это делать.
Короче, оказывается, на хер нам не были нужны эти деканоидзе, саакашвили и прочие абромавичусы вместе с гребаными яресько. Один Гройсман заменяет собой всех. Он и реактор починит, и роды примет, и гандон в аптеке купит, и всех бездомных собак научит правильно ср…ть. Потому что он - настоящий премьер нации. Не демагогией занимается, а реальными делами.
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