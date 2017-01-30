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 Оккупанты внесли обвиняемых в "деле Хизб ут-Тахрир" в список террористов и экстремистов России, - правозащитники

Российская служба финансового мониторинга внесла находящихся под следствием крымчан, обвиняемых в связях с запрещенной в Россией организацией "Хизб ут-Тахрир", в перечень террористов и экстремистов, несмотря на то, что суд еще не вынес им приговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.

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"Российская служба финансового мониторинга внесла находящихся под следствием крымчан, обвиняемых в связях с запрещенной в РФ организацией "Хизб ут-Тахрир", в перечень террористов и экстремистов, несмотря на то, что суд еще не вынес им приговоры. Тем самым, в РФ очередной раз нарушен один из основополагающих принципов правосудия - презумпция невиновности", - сообщили правозащитники.

"Эмир-Усейн Куку в этом списке значится под номером 3415, Муслим Алиев - 468, Арсен Джеппаров - 2294, Руслан Зейтулаев - 2608, Рустем Исмаилов - 2884, Юрий Примов - 4893, Ферат Сайфуллаев - 5176, Айдер Салединов - 5199, Рефат Алимов - 524, Инвер Бекиров - 1231, Зеври Абсеитов - 196, Рустем Абильтаров - 188, Энвер Мамутов - 3994, Ремзи Меметов - 4135, Вадим Сирук - 5362, Теймур Абдуллаев - 110, Узеир Абдуллаев - 111. Попадание в данный перечень предполагает наложение запрета на проведение финансовых операций", - отметили в Крымской правозащитной группе.

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Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в так называемый перечень террористов и экстремистов российского Финмониторинга были внесены крымчане: Анна Андриевская, Ильми Умеров, Николай Семена, Андрей Клименко и другие.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".



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Страна ПаРаша живёт, ворует, убивает по - бандитски, по - беспределу.
Поэтому любой человек, осуждаемый ею является нормальным, ибо его судит страна-урод.
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параша, НЕ МЕЛОЧИСЬ !!!
206 стран, за вычетом Зимбабве и Сомали, должны быть в "списке террористов и экстремистов России" !!!
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В Одессе хотят судить морского пехотинца, который задержал вооруженного террориста "ЛНР" http://informator.news/v-odesse-hotyat-sudyt-morskoho-pehotyntsa-kotoryij-zaderzhal-vooruzhennoho-terrorysta-lnr/
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- товаищ сигал, ваше жизненное кйедо?
- всегда!
- я дам вам паебелум. а вот гитау бгосать не вгемя еще в бою пгигодится.

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террористы и экстремисты расии-абъеденяйтесь !!!

Где-то я уже подобное слышал...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты внесли обвиняемых в "деле Хизб ут-Тахрир" в список террористов и экстремистов России, - правозащитники
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