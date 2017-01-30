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 Политика Украины
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 Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев

Из-за ситуации в Авдеевке Президент Украины Петр Порошенко поручил провести чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко

Как известно, следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. По словам Елисеева, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты.

Читайте: Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке


Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
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Нет не всё. Ещё пошёл на поклон к пуйлу, обратился к сепарам, оккупантам (кстати тем самым их легализировав), ну то есть к "трёхсторонней группе", что бы те остановили обстрелы, в обмен на сдачу куска территории, отвоёванную большой ценой украинскими военными.
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А можна цитату, у якій йдеться про здачу території ?
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То была не марганцовка. От марганцовки не штырит.
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Сантьяго , а вы смотрели ту ссылку что дали , ничего особо ватного я там не нашел , даже про наших погибших есть и без злорадства , похоже на какую то оппозиционерку скорее .
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ВСе они оппозиционерки, до поры до времени. Я ВЕСЬ этот твиттер промониторил, время потерял немало, и с уверенностью заявляю: тролль савушкинский, Другой работы нет, работает ИМЕННО там за деньги. Активизируется на темах про пороха, авакова, про воинов ни ЕДИНОГО коммента или лайка нет. Её это не касается, не интересно. Приспешники ведут себя аналогично. Спецом отслеживал, поверьте...
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зараз цей ублюдок буде парити чергове перемиря і відведення військ.
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Что то пошло не по плану шоколадного. Если украинские воины и дальше так будут валит ватных гадов, некому будет в ОРДЛО воевать.
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Петюня докатался по заграницам, контроль потерял, теперь за это пуйло его накажет у него бизнес в рассеи заберет.
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Щось здається , що Верховний головнокомандувач готується до нового "геніального" відступу з-під Авдеївки, як в лютому 2015 року з-під Дебальцева. Тоді ж теж терміново Минськ збирали.
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Очень похоже на то. Скажет главное чтобы был Мир. Труд Жвачка.
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Liza Bogutskaya
6 hours ago

Порошенко: "Україна залишається відданою Мінським угодам і альтернативи їм немає".
Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.

Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
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К терористам и хуйлу на поклон побежали,мразота шоколадная.
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Видать Байден не зря приезжал. Уехал,- и началось. ВСУ с "Урагана" обстреляли свои же военизированных колоны. Минус 20 человек 200-х. Сколько погибло в боях, с противником,за эти три дня, под Авдеевкой, пока расстает снег, точно не узнаем. Но факт - линия "фронта", как граница,- стоит нерушимо. Значит кому-то это выгодно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев
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