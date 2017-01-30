 Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке, - Елисеев

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.
"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил Елисеев.
Как известно, следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. По словам Елисеева, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
7072 128
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Боевики отказываются прекращать огонь в Авдеевке, – руководитель украинской стороны СЦКК Петренко(128)
Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура(22)
4 тяжелораненых доставили сегодня в больницу им. Мечникова в Днепре(24)
Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО(37)
Президент і парламент уперто не визнають ні анексії Криму, ні окупації Донбасу - політолог. ВІДЕО(0)
По состоянию на 18:00 3 украинских воина погибли, 20 - получили ранения и травмы, - пресс-центр штаба АТО(105)
Глава ОБСЕ Курц призвал стороны соблюдать режим прекращения огня на Донбассе(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Liza Bogutskaya
6 hours ago
Порошенко: "Україна залишається відданою Мінським угодам і альтернативи їм немає".
Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.
Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
Ответить
Ответить
Ответить