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Все про:банки (1461) банкротство (261) задержание (4981) прокуратура (2615)

 Прокуратура получила разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Дорошенко - он не явился на допрос

По ходатайству прокуратуры города Киева суд предоставил разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Игорь Дорошенко с целью его поводу для дальнейшего решения вопроса относительно изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "В пятницу, 27 января, И. Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

Проверка информации о болезни И. Дорошенко, которая была предоставлена его адвокатом, получены документальные подтверждения о отсутствие оснований для его госпитализации.

В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнение решения суда о его задержании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главу правления банка "Михайловский" Дорошенко отпустили под домашний арест




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Лови его! Свищи его! Всплывет где-то в Московии или Лондоне и будет верещать, что "хунта" притесняет. А по-хорошему, судью, который отпустил его - на палю!
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Хорошо бы.... Так справедливо, но, таких случаев еще не было. Но я надеюсь...
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что думает петух, когда бежит за курицей?
- догоню, выепу, не догоню, согреюсь...
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Да какой арест, он же с гонтаревой хорошо поделился! Теперь смоется на острова в Океане, хватит на всю оставшуюся жизнь. Если гонтарева еще попросит, чтобы не арестовали - добавит....
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Порядок в этой фингне будет когда на место сбежавшего будут определять на нары судью его отпустившего под залог, и до тех пор пока беглого не найдут.
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Онищенко рассказал, как Порошенко требовал от Ахметова $200 млн отступных.


Беглый народный депутат Александр Онищенко рассказал "Стране", как президент Порошенко стремился установить контроль над компанией "Нефтегаздобыча" Рината Ахметова, а потом согласился оставить ее в покое за $200 млн. Об этом идет речь в новой части откровений Онищенко, которые опубликовала интернет-газета "Страна".
"Я хорошо понял президента. Он жадный и мстительный, но деньги для него дороже мести. Он боится, что кто-то из олигархов начнет финансировать оппозицию, поэтому ломает их через колено и обесточивает, либо же вешает на крючок, как Ахметова с его компанией", - рассказывает Онищенко.

По словам беглого олигарха, арест счетов компании в итоге вынудил Ахметова пойти на переговоры с Порошенко. "Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил $200 млн откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам и тут - такой барыжный прием. В нашем веке, на почве страстных разговоров о борьбе с коррупцией. Чем все закончилось мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора, все аресты сняли и Генпрокуратура забыла про "Нафтогаздобычу", - говорит Онищенко.
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сказочник, повторяешь чужие сказки. И не стыдно?
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Хватайте быстрее, а то как наш зиц-председатель Снорос - банка убежит в Лондон, а потом за заслуги в деле грабежа Литвы получит российское гражданство
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ьгбггггггг
Экс-глава банка Михайловский сбежал из-под домашнего ареста
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Так він уже здриснув у Канаду.

Экс-глава банка «Михайловский» сбежал из-под домашнего ареста

Из-под домашнего ночного ареста сбежал бывший глава правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
27 января следователь обратился в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения Дорошенко, который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск.
Судья уже удовлетворил это прошение и дал разрешение на задержание экс-главы банка «Михайловский» Дорошенко с целью его повода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей
Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался комментировать данную информацию.
Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду.
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Неумный человек, раз в Канаду. А ещё банкир. Да там его украинская община как Эйхмана
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура получила разрешение на задержание экс-председателя банка "Михайловский" Дорошенко - он не явился на допрос
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