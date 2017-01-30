 Боевики отказываются прекращать огонь в Авдеевке, – руководитель украинской стороны СЦКК Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Ситуация 2-й день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона", - рассказал А.Петренко
По его словам, на этом участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков по этому участку из запрещенного оружия.
"СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны НВФ этот режим не соблюдается", - сказал Петренко.
Он добавил, что в 19.20 понедельника было полностью прекращено электроснабжение Авдеевки, полностью обесточен город, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) перешел на автономное питание, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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Здається офшорний мародер говорив що у нас ракетне озброєння на високому рівні
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Не тот случай когда - повторение мать ученья.
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погибших нет и ответка по расписанию.
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Аль Капоне
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А Меркель что ?
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Слава Героям !
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