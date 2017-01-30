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 Боевики отказываются прекращать огонь в Авдеевке, – руководитель украинской стороны СЦКК Петренко

Боевики по прежнему отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Ситуация 2-й день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона", - рассказал А.Петренко

По его словам, на этом участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков по этому участку из запрещенного оружия.

"СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны НВФ этот режим не соблюдается", - сказал Петренко.

Он добавил, что в 19.20 понедельника было полностью прекращено электроснабжение Авдеевки, полностью обесточен город, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) перешел на автономное питание, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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ну так заставте їх замовкнути!
Здається офшорний мародер говорив що у нас ракетне озброєння на високому рівні
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Кажется ДАП повторяется.
Не тот случай когда - повторение мать ученья.
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треба головних блокаторів на передову - семенченка того з парасюком тим
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Насіння не треба. Де воно з'являється, все летить в дупу.
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Шоб Гришин опять обо всем растрындел и типа раненный - тихонько в тыл? Или вову опять пленного в россию вывезли выпытывать страшную тайну? Пускай лучше в палатках тушенку жрут (или где они там?).
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К сожалению уже только нашим ВСУ и верим.Нацгвардия не всчет,они внутришние орки.
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две вещи очень, ну очень радует :
погибших нет и ответка по расписанию.
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились…
Аль Капоне
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Подогнать арту и уебать точечно так по сепарам что бы земля плавилась.30 минут такой точной стрельбы как минимум лишить желания не только стрелять в нашу сторону но и воевать в целом когда останеться пустое место от козломрдных.Пора заканчивать ету игру в кошки мышки минские.
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чмо мочить, из всех орудий хватит играть в игрушечяные республики
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И пора реально ставить ультиматум сепарам покинуть Украину и вывести войска козломордным или они будут унчтожены срок в 2 дня что бы успели только слинять.Подготовить операцию и херячить.Стоим возле Донецка и играемься в добрых дядь.За@бало уже.
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Фронт гремит от Донецка до Мариуполя. Толстый калибр летает туда-сюда.
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да тяжелая изредка гупает так, что все дрожит и это далековато от меня.
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в "новостях новоотбросии" бандюки воют, что это все мы минск110 соблюдать не хотим и договариваться тоже. Я как в том анекдоте - читала б их вой целый день
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Правильней сказать ; ху** ло отказывается прекращать огонь в Авдеевке ! Видимо разговором с Трампом , моль не уловлетворена !
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Просто Трамп торопился. А то бы точно удовлетворил по самые гланды.
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Сегодня ТСН показывали репортаж с Авдеевки, на заднем плане спокойно дымили трубы ахметовского коксохима, хоть бы одна сука ту стрельнула? за все заплачено включая жизни наших солдат...
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да каци пасічна и завжди брехали.... їм краще ще вдається з лопати гризти щось, хфігури з гімна ляпити.... кончена нація.... як і путін хуйло!!!!
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Интересно, в Авдеевке сейчас жители скачут с триколорами ? кричат "Путин введи?"
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Ну попросили бы их по хорошему,задобрили бы их 120 мм
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Соточка ублюдков-окупантов за 2 дня - это хороший результат.
Слава Героям !
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Дебилы, так заставьте их умолкнуть. Вьебите из крупной арты и фсе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики отказываются прекращать огонь в Авдеевке, – руководитель украинской стороны СЦКК Петренко
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