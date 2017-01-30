 Черныш представил План мероприятий по неподконтрольным территориям Донбасса послам стран-партнеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"30 января в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц состоялась встреча министра Вадима Черныша с послами США, Австрии, Великобритании, Финляндии, Европейского Союза, Норвегии, а также представителями посольств Швейцарии, Дании, Бельгии, Германии, Японии, Франции. Вадим Черныш разъяснил каждый из пунктов Плана Мероприятий, принятого Правительством 11 января и подтвердил, что Украина не отказывается от своих граждан, которые проживают на неподконтрольных территориях, и будет делать все возможное для их реинтеграции", - говорится в сообщении.
"Политику Президента и Правительства, направленную на реинтеграцию населения с неподконтрольных территорий, поддержали все международные гуманитарные организации. План мероприятий является чрезвычайно важным документом, который подтверждает готовность государства развивать связи между гражданскими гражданами Украины "от человека к человеку", помогать получать образование детям, облегчать условия пересечения линии столкновения, улучшать социальную защиту и доступ к медицинским, юридическим, психологическим услугам на территориях рядом с линией столкновения.", - отметил Черныш.
Послы и представители посольств выразили поддержку Плану мероприятий, разработанному Министерством, и подчеркнули важность диалога с мирными населением неподконтрольных территорий Украины и защиты их прав. Также они выразили надежду, что План мероприятий будет имплементирован как можно быстрее.
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«Згідно з Мінськими домовленостями, Дебальцеве і Докучаєвськ мають бути контрольовані Києвом», - Міноборони
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Они и не разливались.
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вот и выходит чи марсиане нас оккупировали,чи мы сами себя.
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уверена, что если займет пост президента Украины, сможет прекратить войну. Об этом она заявила в эфире программы «Большое интервью» со Светланой Орловской
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стартанула йюуля на президентские выборы,сейчас начнется срач по всем сми что там касатая понаобещала....
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ей война не нужна. как некоторым шатунам
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Министерства по вопросам временно оккупированных территорий!
Кажется, у гитлера было нечто подобное.
Тоже было "Имперское министерство оккупированных восточных территорий". Только у гитлера министерство по чужим территориям, а у этих по своим!
Этот черныш и всякие прочие
стуки работают на хуйло!
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СБУНКВД осуществлять торговлю на территории Рейхскомиссариата Украины ...
А чё - "тамженашилюди" ...
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Ну и воду! Попить там, помытся!
Млеко, сало, курки, яйки и всякое такое прочее.
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Ну какие они к свисту граждане если они не ХОТЯТ быть гражданами ЭТОЙ страны!
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Просто их народ там никогда не позволит таких вещей ...
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