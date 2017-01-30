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 Политика Украины
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Все про:план (91) Донбасс (12508) Черныш (49) Министерство по вопросам оккупированных територий (77)

 Черныш представил План мероприятий по неподконтрольным территориям Донбасса послам стран-партнеров

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш встретился с послами и представителями 13 посольств, Координатором системы ООН, Офиса Совета Европы в Украине, чтобы представить План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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"30 января в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц состоялась встреча министра Вадима Черныша с послами США, Австрии, Великобритании, Финляндии, Европейского Союза, Норвегии, а также представителями посольств Швейцарии, Дании, Бельгии, Германии, Японии, Франции. Вадим Черныш разъяснил каждый из пунктов Плана Мероприятий, принятого Правительством 11 января и подтвердил, что Украина не отказывается от своих граждан, которые проживают на неподконтрольных территориях, и будет делать все возможное для их реинтеграции", - говорится в сообщении.

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"Политику Президента и Правительства, направленную на реинтеграцию населения с неподконтрольных территорий, поддержали все международные гуманитарные организации. План мероприятий является чрезвычайно важным документом, который подтверждает готовность государства развивать связи между гражданскими гражданами Украины "от человека к человеку", помогать получать образование детям, облегчать условия пересечения линии столкновения, улучшать социальную защиту и доступ к медицинским, юридическим, психологическим услугам на территориях рядом с линией столкновения.", - отметил Черныш.

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Послы и представители посольств выразили поддержку Плану мероприятий, разработанному Министерством, и подчеркнули важность диалога с мирными населением неподконтрольных территорий Украины и защиты их прав. Также они выразили надежду, что План мероприятий будет имплементирован как можно быстрее.
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"Команда Порошенко выкупает NewsONE , Тонис... создается медиаимперия Порошенко"..... Вы всьо еще не видите слияние БПП и рыгов?
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«Згідно з Мінськими домовленостями, Дебальцеве і Докучаєвськ мають бути контрольовані Києвом», - Міноборони

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Не вижу никакого слияния!
Они и не разливались.
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фсе как обычно ширка гопников и барыг а виноВАТА как всегда и во всем варофка .
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вы ..бл..ть.. сделайте территории подконтрольными..а пото планы рисуйте..
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а какие территории входят под юрисдикцию данного министерства?
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те, что по определению кошерной банды находятся "под эффективным управлением ерефии"
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То есть? У нас нет оккупации? У нас нет агрессии рашки? Не подконтрольные территории - это внутренний конфликт и восстановлением Донбасса должна заниматься Украина? Афуеть! Так нагло хуйло еще никто не выгораживал как наша властная верхушка!
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оккупация есть.оккупанта только называть никак нельзя(шатание лодки и проч.).
вот и выходит чи марсиане нас оккупировали,чи мы сами себя.
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Короче, "почути Донбас" никуда не делся.. Сейчас к ниму добавились "это же наши люди" и "такие же украинцы"..
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мурена почуствовала кровь.......брехливая сучка хочет быть президентом

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уверена, что если займет пост президента Украины, сможет прекратить войну. Об этом она заявила в эфире программы «Большое интервью» со Светланой Орловской
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Якби вонА сказала, що парашу розхерашить в дрєбєзги, а війну прєХратіть... Труси в неї білі і розмір підходящий.
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самое печальное что некоторые организмы которым за 50 лет ей верят а если еще и гречихи отсыпет кило а то и два тогда забирай их голыми ручками....
стартанула йюуля на президентские выборы,сейчас начнется срач по всем сми что там касатая понаобещала....
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ну у нее же нет свечных заводиков у оккупанта. да и не крышует конробандные потоки.
ей война не нужна. как некоторым шатунам
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ты мне расскажи про результаты ее расследование про миллиардные схемы которыми она трясла перед вашим носом недавно?
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у нее по е-дикларации вообще ничего нет-она просто бомж,впору ей деньги собирать что бы с голодухи не померла
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Эта гнида с нами свою писюльку согласовала! Кто он такой? Откуда эта гнида взялась? Кто дал ему право выступать от имени Украины? Донецкие твари засрали свой дом, теперь решили своим дерьмом кормить всех? Ссуки - ненавижу, сдохните
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Демагогией прикрывают пособничество оккупанту и финансирование терроризма. Скоты!

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий!
Кажется, у гитлера было нечто подобное.
Тоже было "Имперское министерство оккупированных восточных территорий". Только у гитлера министерство по чужим территориям, а у этих по своим!
Этот черныш и всякие прочие стуки работают на хуйло!
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облегчать условия пересечения линии столкновения, Источник:http://censor.net.ua/n425620 - без комментариев !
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Представляю: 1943 год, где нибудь на Волге, советские милиционеры оборудуют блокпост на линии фронта: туалеты, питьевая вода, санитарная палатка с фельдшером, остановки для автобусов, минирынок, хлебные и папиросные ларьки, комнаты отдыха. Все для удобства советских граждан снующих через линию фронта туды-сюды. Быстрая проверка документов, не более 50 кг продуктов в одни руки, приезжающим с работ из Германии - оформление пропусков вне очереди!
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Угу - и эшелоны , с углём и лесом , туда-сюда ежедневно ... И разрешение от СБУ НКВД осуществлять торговлю на территории Рейхскомиссариата Украины ...
А чё - "тамженашилюди" ...
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А еще электричество гансам поставлять. Даром! Нужно же фрицам поврежденные танки ремонтировать! Сварка, питание станков и т.п.
Ну и воду! Попить там, помытся!
Млеко, сало, курки, яйки и всякое такое прочее.
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Млять, носятся с этими гражданами как москали с "братскими чуйствами "!
Ну какие они к свисту граждане если они не ХОТЯТ быть гражданами ЭТОЙ страны!
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Это план капитуляции хитро придуман сурковыми.мертветчуками и ихними пособниками с банковой,на особый статус триста голосов не насобирать,они решили через другие двери,план министерства,постанова КМ и вперед интегрировать орков в страну,притом отмазав и прикрыв рассею со всех сторон,они ни при делах,внутренний конфликт,а подача иска в суд ООН как раз в это же время,это ширма запудрить мозги,кроме рекомендаций соблюдать конвенции раша от суда ничего больше не получит
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Облегчать условия пересечения линии столкновения???? Там вроде бы и послы США были а политика их президента-стена на границе,а у них войны с Мексикой пока нет.
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Этот соевый прихвостень ознакомил послов со схемой Роттердам +? Им и в голову не пришло, как можно нагреть собственный наро во время войны.
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Они и так знают !
Просто их народ там никогда не позволит таких вещей ...
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В статті Пінчука, владою, на загал було вкинуто низку симптоматичних посилів із пропозиціями розплатитись українськими територіями, а отже державністю за умовне примирення з Росією. триває зондування з різних джерел - наскільки українці готові поступитися та готові капітулювати. Пінчук є одним із інструментів такого зондування влади,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерныш представил План мероприятий по неподконтрольным территориям Донбасса послам стран-партнеров
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