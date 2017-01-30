EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  792  33
Все про:судебная реформа (512) судья (1699) Бенедисюк (19) Высший совет правосудия (15)

 Высший совет правосудия может согласовать арест судьи только после обращения правоохранителей, - глава совета Бенедисюк

Высший совет правосудия не предоставил согласия на арест судьи Соломенского суда Киева, который был задержан за получение взятки в $22 тысячи, из-за отсутствия обращения соответствующего правоохранительного органа к ВСП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире Громадського ТВ. глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.

"Не было обращения к Высшему совету правосудия соответствующего правоохранительного органа, поэтому мы не дали такое согласие (на арест - ред.). Если бы было соответствующее обращение в Высший совет правосудия, не возникло бы проблем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал в аресте судьи, задержанного при получении 22 тыс.долл. взятки, - НАБУ

По его словам, в случае, если бы правоохранители своевременно подали обращение, Высший совет правосудия мог бы оперативно провести заседание, рассмотреть вопрос и предоставить соответствующее ходатайство.

"На арест судьи должно быть согласие Высшего совета правосудия. Мы будем рассматривать этот вопрос в установленном законом порядке. По состоянию на сейчас у нас нет такого представления", - отметил Бенедисюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Высшем совете правосудия прокомментировали процедуру задержания и освобождения судей

 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXdGtRekV3VEROUmRHUkRNREJNYWxKblpFZFBNRXh2ZGt3NVIwSXdXVkJSZEU1RE1UQk1TRkYyWkVOM01GazRaekJaUkZGMFpFZEZNRXczVW1kT1F6Z3dURUk0TUZsSVVtYzVRekF3V1hwU2FqTjZVV3QwUjB3d1dVaFNhVTVETkRCTWEyY3dXVWhSZG5SRGVUQk1XRkpuYVVSUmRqbEhRVEJNUkZGemRFTXJNRmxJVW1jNVF6QXdUR3BTYW5jOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пуля, веревка и никаких согласований. Быстро, надёжно и дёшево
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже, по-другому и не будет. Чтобы у подобной мрази мозги на место стали, они должны собственными глазами увидеть нескольких своих коллег, висящими на каштанах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я все больше становлюсь приверженцем именно такой процедуры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что снова характерно, этот Бенедисюк в прошлом - судья военного суда в/ч 62980 Дальневосточного военного округа. Вся эта падаль так или иначе связана (или ранее была связана) с кацапоидами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 1991 году окончил военно-юридический факультет Военного института Минобороны СССР в Москве.

С июля 1991 г. по апрель 1994 г. - судья военного суда в российском Южно-Сахалинске (в/ч 62980). Стоит сказать, что работа судьей в военном суде Российской Федерации в течение трех лет означает, что, скорее всего, Бенедисюк принимал российское гражданство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учитывая, что похороны судей за наш счёт, можно сразу всех- алл инклюзив так сказать пирожки с капустой забацаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хлафное с Огромным удовлетворением,проявляя Азабоченность))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расстрелять,потом разберемся.У нас этих продажных судей в Украине больше чем во всем мире
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно-то так , но право осуществления правосудия нашему населению не дано .
У них же нет оружия - следовательно , им очень не доверяет государство .
Впрочем , какое там государство ?
Просто кучка зажравшихся евреев , если я не ошибаюсь ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бюрократы, ну бюрократы хоть убей, чистой воды бюрократы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на простом языке -"только когда они покинут территорию страны,с награбленным"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В биографии Игоря Бенедисюка есть интересный факт: с июля 1991 по февраль 1994 года он был военным судьей в России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Запорожской АЭС аварийно отключили энергоблок. В Крыму масштабные блэкауты.Уже не первый раз такое совпадение,но я пока верю в совпадение

15 ответов 103 ретвитов 32 отметки «Нравится»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И откуда они взялись такие привилегии у наших судей? Круче чем у сенаторов времен Римской республики. Ну молодцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинзенык о ЗП ВСУ
"Сделал сравнение размеров зарплат судей Верховного Суда Украины, установленных принятым на днях законом "О судоустройстве и статусе судей", и зарплат судей верховного суда в некоторых европейских странах. Сравнение в тыс. евро в месяц. Нелишне добавить, что экономика Польши в расчете на душу населения в шесть раз превышает нашу, литовская - почти в шесть" И это еще ДО повышения мин. ЗП ВДВОЕ! (ЗП судей привязана!)
http://news.liga.net/news/politics/10992770-esli_bez_vzyatok_zarplata_sudey_v_sotni_raz_prevysit_minimalnuyu.htm
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...ты просишь меня об одолжении... но делаешь это без уважения..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Екс-суддя з Хмельницького відсудив 800 тис грн за автівку, яку так і не придбав

Суддя Апеляційного суду Хмельницької області Петро Латюк (у відставці з вересня 2016 року - НГП) за допомогою колишніх колег відсудив у компанії «Порше Лізинг Україна» втричі більше, ніж до цього заплатив їй за лізинг престижного авто.
Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші.Досудилися".
Суддя виграв два позови - на 575 000 грн та 200 000 грн. Рішення в першій інстанції приймали судді Хмельницького міськрайонного суду, в якому працював Петро Латюк до того, як перейшов в апеляцію.
Volkswagen Touareg Петро Латюк взяв у лізинг наприкінці 2013-го року, однак через сім місяців перестав платити. Ще через дев'ять місяців компанія вилучила у нього авто та подала до суду, аби стягнути заборгованість. Латюк подав зустрічний позов: він вимагав визнати договір недійсним та повернути йому 575 000 грн, - в той час, як заплатив за авто лише 250 000 грн.
Суму збільшили, перерахувавши гривневі витрати судді у долари за курсом на дату витрат, а потім - перерахувавши долари у гривню за курсом на дату позову.
Суддя Надія Салоїд, з якою Петро Латюк раніше працював у Хмельницькому міськрайонному суді, без жодних аргументів погодилася перерахувати гривневі платежі судді за новим, більшим курсом.

https://www.youtube.com/watch?v=4fb8JelfPaU Суддівська математика: як повернути більше, ніж сплатив (2017.01.20)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новини




Yuliya Tolmachova додала 7 нових світлин - разом з Юрієм Бутусовим та 13 others.
Вчора о 21:59 ·

Плиз РЕПОСТ!!!!!
На промзоне сегодня мощные бои , на позициях перебило кабеля генераторы пострадали... позвонили бойцы ,командиры и попросили
---------------------------------------------------------------------------------------------
мощный дизел. генератор 2 шт
2 км кабеля медного
мощное пускозарядное устройство ( чтобы БТР можно заводить )
паяльная станция ,
сварочный аппарат
скотч ,изолента ,масло для генератора
наборы инструментов для ремонта тяж. техники
активные наушники
2 планшета ( программа для разведки)
переходники на мины(очень много)
пленка черная 300 м
рюкзаки на 40-60л ( переносить бк )
перчатки флисовые ( много )
грелки для ног ,рук
ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта приват
5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия
Вместе мы сила, вместе к нашей победе!!!!
тел. 0677834814
Не забывайте что каждый наш мирный день здесь ,оплачен смертями и ранами на Донбассе наших защитников .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Две Украины,в одной за мешок картошки могут впаять 7 лет,в другой.где ты каждый день берешь хабар 20 тыс зеленых,все хорошо,праздник каждый день и веселье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Їм. судьям прокацапским шо хуй, что вонючие кацапы убили наших детей 5 человек что себе, ебаніх их проксовет при гондоне ? Господи Боже нас сохрани от кацапов и Слава Богу, что в этом бою здохли 9 кацапов.
Господи Боже нам поможи, щоб суки кацапськыи згинули падли . А есть, хлопци в Киеввских гондонах Вы суки Киевские продажніе падлы а ам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы товарищи, или как вас там, господа судьи скоро попадете под такую раздачу, что никакой совет вам бядям не поможет, дождетесь суки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ой, да когда ж придут такие золотые времена? "а умная комиссия всё не едет и не едет..."
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВысший совет правосудия может согласовать арест судьи только после обращения правоохранителей, - глава совета Бенедисюк
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Львовщина Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел Одесская область переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти