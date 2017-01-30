 Высший совет правосудия может согласовать арест судьи только после обращения правоохранителей, - глава совета Бенедисюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в эфире Громадського ТВ. глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.
"Не было обращения к Высшему совету правосудия соответствующего правоохранительного органа, поэтому мы не дали такое согласие (на арест - ред.). Если бы было соответствующее обращение в Высший совет правосудия, не возникло бы проблем", - сказал он.
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По его словам, в случае, если бы правоохранители своевременно подали обращение, Высший совет правосудия мог бы оперативно провести заседание, рассмотреть вопрос и предоставить соответствующее ходатайство.
"На арест судьи должно быть согласие Высшего совета правосудия. Мы будем рассматривать этот вопрос в установленном законом порядке. По состоянию на сейчас у нас нет такого представления", - отметил Бенедисюк.
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Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка(17)
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ВСЮ на два месяца отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова(18)
ВСЮ отказался отстранить от должности подозреваемого в мошенничестве члена совета Гречковского: "Скорее всего он будет отправлен в отпуск"(55)
Луценко впервые после назначения генпрокурором прибыл на заседание ВСЮ(23)
Дело "майдановских судей" будет рассмотрено до декабря 2016 года, - Бенедисюк(3)
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С июля 1991 г. по апрель 1994 г. - судья военного суда в российском Южно-Сахалинске (в/ч 62980). Стоит сказать, что работа судьей в военном суде Российской Федерации в течение трех лет означает, что, скорее всего, Бенедисюк принимал российское гражданство.
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У них же нет оружия - следовательно , им очень не доверяет государство .
Впрочем , какое там государство ?
Просто кучка зажравшихся евреев , если я не ошибаюсь ...
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"Сделал сравнение размеров зарплат судей Верховного Суда Украины, установленных принятым на днях законом "О судоустройстве и статусе судей", и зарплат судей верховного суда в некоторых европейских странах. Сравнение в тыс. евро в месяц. Нелишне добавить, что экономика Польши в расчете на душу населения в шесть раз превышает нашу, литовская - почти в шесть" И это еще ДО повышения мин. ЗП ВДВОЕ! (ЗП судей привязана!)
http://news.liga.net/news/politics/10992770-esli_bez_vzyatok_zarplata_sudey_v_sotni_raz_prevysit_minimalnuyu.htm
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Суддя Апеляційного суду Хмельницької області Петро Латюк (у відставці з вересня 2016 року - НГП) за допомогою колишніх колег відсудив у компанії «Порше Лізинг Україна» втричі більше, ніж до цього заплатив їй за лізинг престижного авто.
Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші.Досудилися".
Суддя виграв два позови - на 575 000 грн та 200 000 грн. Рішення в першій інстанції приймали судді Хмельницького міськрайонного суду, в якому працював Петро Латюк до того, як перейшов в апеляцію.
Volkswagen Touareg Петро Латюк взяв у лізинг наприкінці 2013-го року, однак через сім місяців перестав платити. Ще через дев'ять місяців компанія вилучила у нього авто та подала до суду, аби стягнути заборгованість. Латюк подав зустрічний позов: він вимагав визнати договір недійсним та повернути йому 575 000 грн, - в той час, як заплатив за авто лише 250 000 грн.
Суму збільшили, перерахувавши гривневі витрати судді у долари за курсом на дату витрат, а потім - перерахувавши долари у гривню за курсом на дату позову.
Суддя Надія Салоїд, з якою Петро Латюк раніше працював у Хмельницькому міськрайонному суді, без жодних аргументів погодилася перерахувати гривневі платежі судді за новим, більшим курсом.
https://www.youtube.com/watch?v=4fb8JelfPaU Суддівська математика: як повернути більше, ніж сплатив (2017.01.20)
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Yuliya Tolmachova додала 7 нових світлин - разом з Юрієм Бутусовим та 13 others.
Вчора о 21:59 ·
Плиз РЕПОСТ!!!!!
На промзоне сегодня мощные бои , на позициях перебило кабеля генераторы пострадали... позвонили бойцы ,командиры и попросили
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мощный дизел. генератор 2 шт
2 км кабеля медного
мощное пускозарядное устройство ( чтобы БТР можно заводить )
паяльная станция ,
сварочный аппарат
скотч ,изолента ,масло для генератора
наборы инструментов для ремонта тяж. техники
активные наушники
2 планшета ( программа для разведки)
переходники на мины(очень много)
пленка черная 300 м
рюкзаки на 40-60л ( переносить бк )
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Господи Боже нам поможи, щоб суки кацапськыи згинули падли . А есть, хлопци в Киеввских гондонах Вы суки Киевские продажніе падлы а ам
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