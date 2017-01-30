 На прошедшей неделе в результате пожаров погибло 53 человека, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Ликвидировано 1 тыс. 40 пожаров, спасено на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 521 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибло 53 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 913 тыс. грн.
В течение недели на водных объектах погибло 4 человека", - говорится в сообщении.
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