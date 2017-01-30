EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  302  2
Все про:пожар (2985) жертвы (820) ГСЧС (690)

 На прошедшей неделе в результате пожаров погибло 53 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 22.01 по 29.01) в результате пожаров в Украине погибло 53 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Ликвидировано 1 тыс. 40 пожаров, спасено на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 521 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибло 53 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 913 тыс. грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пожар в доме на Кировоградщине унес 2 жизни. ФОТО

В течение недели на водных объектах погибло 4 человека", - говорится в сообщении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поднимите тарифы на газ еще и число погибших от пожаров возрастет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа прошедшей неделе в результате пожаров погибло 53 человека, - ГСЧС
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Львовщина Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел Одесская область переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти