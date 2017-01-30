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 Прокуратура АРК начала расследование по факту задержания Курбединова

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование по факту задержания и проведения обысков жилья крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

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"Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по трем уголовным процессам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основаниями для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и других объектов владения адвоката Курбединова.

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Напомним, адвокат Эмиль Курбединов был задержан оккупантами в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день "Железнодорожный районный суд" Симферополя, оккупированный Россией, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил "Вконтакте" перепост про митинг "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.
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губернатор Саратовской области Радаев посетил «Саратовский радиоприборный завод»:
-«Есть свои сложности, чтобы перестроить коллектив и перейти на другой товар, но нужно производить востребованный продукт. Я вот всегда говорю: давайте к телефонам возвращаться - свой саратовский выпускать 7-й или 8-й iPhone. Говорят, что пока сложно, но будем думать», - сказал Радаев.
Стоит отметить, что губернатор Саратовской области не первый раз призывает местные предприятия перейти на выпуск iPhone. В феврале прошлого года он дал поручение начать производство смартфонов Apple «Саратовскому электроагрегатному производственному объединению» (СЭПО).
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