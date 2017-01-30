 Прокуратура АРК начала расследование по факту задержания Курбединова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым начато досудебное расследование по трем уголовным процессам по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что основаниями для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины стали многочисленные публикации, обнародованные в сети Интернет по задержанию и проведению обысков жилья и других объектов владения адвоката Курбединова.
Напомним, адвокат Эмиль Курбединов был задержан оккупантами в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день "Железнодорожный районный суд" Симферополя, оккупированный Россией, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил "Вконтакте" перепост про митинг "Хизб ут-Тахрир" в Симферополе.
Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.
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губернатор Саратовской области Радаев посетил «Саратовский радиоприборный завод»:
-«Есть свои сложности, чтобы перестроить коллектив и перейти на другой товар, но нужно производить востребованный продукт. Я вот всегда говорю: давайте к телефонам возвращаться - свой саратовский выпускать 7-й или 8-й iPhone. Говорят, что пока сложно, но будем думать», - сказал Радаев.
Стоит отметить, что губернатор Саратовской области не первый раз призывает местные предприятия перейти на выпуск iPhone. В феврале прошлого года он дал поручение начать производство смартфонов Apple «Саратовскому электроагрегатному производственному объединению» (СЭПО).
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