 Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Турковское отделение полиции 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы - два брата в возрасте 13 и 14 лет, которые проживают в одном из сел района.
Около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули оконное стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. Со слов ребят, они хотели украсть классный журнал.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 ( умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Родители подростков будут привлечены к административной ответственности по ст.184 ( невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КоАП Украины.
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Боевики, убивающие наших солдат, получают (если получают) до 8-ми лет.
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От нищеты, безысходности и тотальной коррупции во власти, нация деградирует ускоренными темпами.
Источник: http://censor.net.ua/n425616
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Оне никада себя не посчитают виновными в своих неудачах
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Это вам не фейковая "Молодая гвардия" !
Это будущие командиры после Апокалипсиса !
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