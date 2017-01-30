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Все про:алкоголь (1405) Львовщина (1311) подростки (129) пожар (2984) Нацполиция (5797) школа (1641)

 Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал, - Нацполиция

На Львовщине двое подростков в состоянии алкогольного опьянения подожгли школу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Турковское отделение полиции 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы - два брата в возрасте 13 и 14 лет, которые проживают в одном из сел района.

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Около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули оконное стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. Со слов ребят, они хотели украсть классный журнал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 ( умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Родители подростков будут привлечены к административной ответственности по ст.184 ( невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КоАП Украины.

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Долбойобус вульгарис, что в переводе с латыни означает долбойоб обыкновенный.
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молодці. ще би класну керівничку раком поставили і був би повний фарш)))
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выпорроть, а потом, отправивить в укрдрг ....хе-хе
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Малолетним дуракам, грозит до 15-ти лет.
Боевики, убивающие наших солдат, получают (если получают) до 8-ми лет.
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" несовершеннолетние 13 и 14 лет,, находясь в состоянии алкогольного опьянения..."
От нищеты, безысходности и тотальной коррупции во власти, нация деградирует ускоренными темпами.
Источник: http://censor.net.ua/n425616
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А победить нищету ты пытался? Или тебе все должны?
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Оне гордые.

Оне никада себя не посчитают виновными в своих неудачах
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Дерзкие ребята , с оперативным мышлением и зачатками настоящих диверсантов .
Это вам не фейковая "Молодая гвардия" !
Это будущие командиры после Апокалипсиса !
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"...По официальным данным, во Львовской области находится почти 11 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Среди них - более 7 тыс. с Донбасса..."Больше читайте здесь: http://gazeta.zn.ua/socium/pereselency-na-lvovschine-hotim-zhit-_.html
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Краще було б в хімкабінеті кислотою облити...довбоклюви....
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Идиоты !Пиздить таких до умопомрачения!..Может удасца из них еще людей сделать!...
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От саме таким способом іх й виховували досі...
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Мы тоже сперли журнал, хотели исправить оценки и случайно утопили в туалете, но трезвые ж были эх, детство! вспомнился кисель в брикетах, грызли как конфеты
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал, - Нацполиция
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