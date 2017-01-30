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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (948) ОБСЕ (2234) обстрел (5237) Порошенко (12132) Совбез ООН (469) Климкин (1115) Авдеевка (734)

 Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке из-за обстрелов боевиков Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Ситуация под Авдеевкой будет обостряться. Боевики постараются отбить занятую ВСУ высоту, - Генштаб

"Президент поручил немедленно проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН, австрийское председательство в ОБСЕ, наших партнеров в ОБСЕ, а также наших партнеров в Совете Европы", - сказал Климкин.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, которые привели к чрезвычайной ситуации.

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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Вот это самое ОБОСьЕ там , пишут , НИКТО ДАВНО НЕ ПРАЗДНУЕТ Так , их там терпят...ПОТОМУ ЧТО ПУТИН НАПАДЁТ...чисто бюрократическая лавочка
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Совбез ООН очередной раз глубоко озаботится и засудит обстрелы сепаратистов очередным голосованием... :D
И ШО ?????
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21: 20 В ЯСИНОВАТУЮ СО СТОРОНЫ МАКЕЕВКИ ЗАХОДИТ КОЛОННА ТАНКОВ.
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ну понятно что не наших, так как мы не контролируем Ясиноватую
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посмотри там в Донецке захер зарядил катюшу что бы ударить по танкам которые заходят со стороны Харцизк секельпропаглндонов завезли два камаза
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Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать что будет брать Донецк
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стекломоя меньше за воротник закладывай .и писяться перестанешь....
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Не....Надо им счета за коммуналку и отопление над донецком сбросить чтобы они посдыхали от охерения!
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ути какой патриот...ну прям стандарт гэбнявый .обрадовалось оно "успехам расейской армии
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кацапоюмор шоле?скоро и тебя такле же ждет ....буржуйку в гаражах вари
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тётя Роза ‏@Anakoyher 7 ВАМ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
В возрасте Владимира Владимировича Владимир Ильич уже 10 лет лежал в Мавзолее.
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В первую очередь необходимо проинформировать Меркель, а она выразит глубочайшую озабоченность сложившейся ситуацией под Авдеевкой. Избирали Порошенко, а решение принимает Меркель парадокс
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Лучше помощь пацанам танками, а эти ничем не помогут, только очень сильно озаботятся.
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Miroslav Gai
42 хвОпять погибшие и раненные. Штаб АТО сообщает о 3-200 и 17-ть 300.
Путин, задохнись сука!
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Ольга Мартынюк b6557456 - если у гидранта и иже с ним - нет даже озабоченности - то на кой это меркель и другим?
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Ну почему нет, запереживал и вернулся раньше, разве не показатель озабоченности? А если серьезно, то хлопцев жалко, там мясорубка и нужно серьезное подкрепление. Но стрелять по сепарам нельзя, они засели возле жилого сектора.
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Ольга Мартынюк b6557456 - ватанам это не мешает,хотя я понимаю какой вой начнётся если лупить по всему подряд - я бы лупил(но нет полномочий)
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Ответ запада Порошенку - а ты для чего? Ты президент, верховный главнокомандующий или тряпка, не способная обеспечить безопасность своих граждан, своих городов?
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Вооружения возращай,сцыкло пархатое,а не импотентов,работающих на кацапов информируешь.
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Украинцам насрать на ООН и ОБСЕ, как ненужные организации.
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Президента Сирии Башара Асада сразил инсульт‍
Мир всколыхнула новость о том, что сирийский президент-диктатор Башар Асад, который находится при власти благодаря защите России, в тяжелейшем состоянии попал в больницу.Real-vin.com20:46
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Это нужно было делать еще вчера, а не после визита в Германию. Вот как раз повод ввести ВП
в Донецкой и Луганской областях, и проблема блокады снимается автоматом.
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смотри что бы он вп не ввел во всей стране.
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КАКАЯ ЖЕ НИКЧЕМНАЯ МРАЗЬ ЭТОТ ПОРОШЕНКО. НАВОЗНЫЙ ЧЕРВЬ.
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А чого не ТРАМП-пам -пам, в рельсу ,по телехфону зазвонить???!!!
Ваще, Юлька винуватая- посодють, точняк!!
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Как говаривал мой замполит: - Снег должен быть белым и квадратным!
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Правительство Сирии опровергло информацию о болезни Асада‍
Сирийское правительство опровергает слухи о том, что президент Башар Асад тяжело болен. Там сообщили, что он "исполняет свои обязанности вполне нормально", передает Reuters.ЛІГА.net19:13
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А это мудило не могло бригаду нацгвардии туда кинуть в помощь?
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А почему ты решил, что помощь нужна?
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Нацгвардия счас задействована в ловле "зайцев" в киевском транспорте,очень ответственная миссия
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В очередной раз "поплакать в жилетку"...блядь, мазохист наш "главнокомандующий"!
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Не будьте такой наивной - все дело в блокировке жд путей.
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Пока уже Украине обзавестись ядерной дубинкой , Володя (Пуйло) так просто не отцепится
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Зная нашу власть, они попилят 90% бабок, выделенных на ядерную программу. Будет на выходе атомная бомба как знаменитая стена Яценюка - в сеточку.
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Чтобы было понятно, приведу пример попроще...
Итак...
Область, в каком-то из районов бандиты захватили (окупировали) село (поселок)...
Понимаете, как нас властьимущая "разводит"...
Какие должны быть действия власти в моем примере?
И, как сильно отличается мой пример от действительной ситуации...
АТО говорите... Ну-ну
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АТО ЗАКОНЧИТСЯ ЗА СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ! (П.ПОРОШЕНКО)
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знов буде "савбез аон " з монотонним гугнявим перекладом і мільйоном "апеспакоєнастей" і "глибокостурбованостей"
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Ввести миротворцев и всех разоружить и разогнать по углам и заставить договариваться переговорами ...
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Хуйло этого уже третий год добивается, я понятно объясняю.
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Так думает весь европейский союз , вам никто не позволит в центре европы устраивать бойню , ни вам , ни сепаратистам ...
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Уже три года война идёт. ЕС даже не пикает. Только озабоченности, больше ничего.
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Valdis - прекращай курить мелкорезанные теннисные шарики
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Печально, что, как оказывается, в стране, кроме Порошенко, разумеется, нет серьезных людей (?), способных принимать решения в кризисных ситуациях. А всякие СНБО лишь бутафория...
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И какое решение принял Порошенко? Кроме пиара по прерыванию визита в Берлин?
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флаг у тебя украинский, но ты остаешься ватником.
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послание такое - копайте себе могилы, скоты.... хыыы
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Пусть лучше проинформирует Лукашенка..пусть бацька готовит свой дворец для очередного минска под нумером 3!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, - Климкин
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