 Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент поручил немедленно проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН, австрийское председательство в ОБСЕ, наших партнеров в ОБСЕ, а также наших партнеров в Совете Европы", - сказал Климкин.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, которые привели к чрезвычайной ситуации.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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И ШО ?????
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@Anakoyher 7 ВАМ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
В возрасте Владимира Владимировича Владимир Ильич уже 10 лет лежал в Мавзолее.
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42 хвОпять погибшие и раненные. Штаб АТО сообщает о 3-200 и 17-ть 300.
Путин, задохнись сука!
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Мир всколыхнула новость о том, что сирийский президент-диктатор Башар Асад, который находится при власти благодаря защите России, в тяжелейшем состоянии попал в больницу.Real-vin.com20:46
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в Донецкой и Луганской областях, и проблема блокады снимается автоматом.
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Ваще, Юлька винуватая- посодють, точняк!!
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Сирийское правительство опровергает слухи о том, что президент Башар Асад тяжело болен. Там сообщили, что он "исполняет свои обязанности вполне нормально", передает Reuters.ЛІГА.net19:13
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Володя(Пуйло) так просто не отцепится
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Итак...
Область, в каком-то из районов бандиты захватили (окупировали) село (поселок)...
Понимаете, как нас властьимущая "разводит"...
Какие должны быть действия власти в моем примере?
И, как сильно отличается мой пример от действительной ситуации...
АТО говорите... Ну-ну
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