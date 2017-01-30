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Все про:Генштаб ВС (765) Авдеевка (734)

 Ситуация под Авдеевкой будет обостряться. Боевики постараются отбить занятую ВСУ высоту, - Генштаб

Вооруженные силы Украины готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке, потому что ситуация под Авдеевкой может обостриться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV сказал заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке. Стемнеет, ситуация в местах боев обострится. Для них высота в районе Авдеевки - это важная точка, которую они постараются отбить", - заявил Волошин.

Также читайте: За два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада

По его словам, ВСУ отвечали противнику из вооружения, которое разрешено Минскими договоренностями. Этого вооружения было достаточно, что и показали существенные потери боевиков под Авдеевкой.

Волошин объяснил, что боевики активно атакуют Авдеевку, потому что их интересует контроль над фильтровальной станцией и дорога, которая ведет в Горловку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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Хорошо быть умным задним числом!!
В 14 году - украинская армия представляла из себя стройбат!
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Если от Ким Чен Ир не будет ответа (думаю - не будет) продолжим диалог ...
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Ясно почему Поросёнко экстренно возвращаеца назад с Германии. ЧТо бы вернуть назад сепарам захваченный опорный пункт. Ессно прикрываясь минскими договорняками.
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когда тут на цензоре кричали что Дебальцево шоколядник сдаст, ты тоже тут строчил что это бред и Дебальцево никогда не здадут. ЧТо теперь скажешь шокобот???
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Наши генералы - вообще уникальное явление !
20 лет выполняли один простой приказ - не делать ничего ...Т.е - работать на врага одним простым способом - просто разворовывая свою армию и набивая свои карманы !
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Бгг... вообще-то Плотва и Захар в один голос вопят, что дамбас - это Украина. Не знал?
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Похоже захват украинскими солдатами Ясиноватской развязки сепарам как серпом по яйцам. Они думали как всегда постреляют в промке...а тут оказалось что ВСУ могут дать ответку. Кто не в курсе эта развязка единственная прямая дорога из Донецка в Горловку. Без этой дороги сепарам придется ездить между этими городами по очччень большому кругу.
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Через Владивосток. Заодно узнают, что Земля круглая.
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цена всей этой дури под названием Новороссийск это человеческие жизни и с той и с той стороны и что разве руссофашистов это остановило ? а то Порошенко, Порошенко. Пластинку задело ?
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я же вам говорил, что он не зря прилетел и это совсем не вопрос потери левых бабок, это вопрос выживаемости системы. чем выше давление тем выше горизонты и ставки постепенно растут.
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Лучше почитайте "новости быстрого реагирования" в Вконтакте, там постоянные сводки прилетов от ВСУ. Вата вопит от возмущения. Дают наши им просраться и не слабо.
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да не читай законтаченно-апущенных, апетит пропадет
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Да у меня пропадает аппетит он наших СМИ. Типа сепары нас херачат, а мы ответить не можем, по Минску не положено. А там реально вижу как мы им насыпаем не хило.
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так есть простой рецепт что бы Порошенко денег Германия не давала.
Руссофашисты убираются с Донбасса и Порошенко не сможет ничего обострять. Разве путен не хочет всех переиграть ?
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Як хочеться швидше задушити той проклятий лугандон, щоб українці зажили в мирі!
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Liza Bogutskaya4 ч · жно будет порошенко".
Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.
Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
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Если эту семейку сейчас в Авдеевку на несколько дней. То ситуация сразу улучшиться. И рашистов отгонят от города и вода, свет и отопление появятся быстро.

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Невпопад ляпнешь, и все вернется тябе и твоим детям, не бздишь?
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Защитники лазурного побережья, и панамских офшоров. А сынок порошенки прям как и януковоща депутат ВР.
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Просто ржу...


В последнее время на оккупированной территории отмечается резкий рост недовольства среди работников "министерства внутренних дел" ДНР.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, руководство этого образования обязало сотрудников зарегистрировать собственные автотранспортные средства на территории ДНР (получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки ДНР).
В отличие от гражданских лиц, при этом номерные знаки украинской регистрации у сотрудников МВД ДНР планируется изымать с целью ограничения выезда транспортных средств на территорию, подконтрольную Украине.
В дальнейшем планируется выдавать представителям "силовых структур" паспорта ДНР только в обмен на паспорт гражданина Украины, также с целью предотвращения их выезда из псевдореспублики, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что Россия урезает финансирование ДНР: "ветеранов" лишили пособий, охранку и полицию - половины зарплаты.
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Порошенко и Гройсман, дайте добро меру Львова Садовому на вывоз мусора на Данецк. Война закончится через неделю.
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Кто мешает Садовому? Пусть вывозит, он там скока сроков сидит, европейский наш...
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Igor Zubkov ㋡ ‏@IgorZ_ua

На Донбассе мрут, как мухи закадычные дружки... Может, Гиркин, выпьешь ртути? Не от страха, от тоски! #Украина #россия #Война
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация под Авдеевкой будет обостряться. Боевики постараются отбить занятую ВСУ высоту, - Генштаб
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