 Ситуация под Авдеевкой будет обостряться. Боевики постараются отбить занятую ВСУ высоту, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо.TV сказал заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
"ВСУ готовы адекватно реагировать на изменения в обстановке. Стемнеет, ситуация в местах боев обострится. Для них высота в районе Авдеевки - это важная точка, которую они постараются отбить", - заявил Волошин.
По его словам, ВСУ отвечали противнику из вооружения, которое разрешено Минскими договоренностями. Этого вооружения было достаточно, что и показали существенные потери боевиков под Авдеевкой.
Волошин объяснил, что боевики активно атакуют Авдеевку, потому что их интересует контроль над фильтровальной станцией и дорога, которая ведет в Горловку.
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко(55)
Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке(129)
За два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада(197)
Из-за обстрелов Авдеевский коксохим полностью обесточен. Началась процедура консервации, - директор Магомедов(47)
Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО(37)
"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж(57)
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В 14 году - украинская армия представляла из себя стройбат!
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20 лет выполняли один простой приказ - не делать ничего ...Т.е - работать на врага одним простым способом - просто разворовывая свою армию и набивая свои карманы !
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Руссофашисты убираются с Донбасса и Порошенко не сможет ничего обострять. Разве путен не хочет всех переиграть ?
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Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.
Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
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В последнее время на оккупированной территории отмечается резкий рост недовольства среди работников "министерства внутренних дел" ДНР.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, руководство этого образования обязало сотрудников зарегистрировать собственные автотранспортные средства на территории ДНР (получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки ДНР).
В отличие от гражданских лиц, при этом номерные знаки украинской регистрации у сотрудников МВД ДНР планируется изымать с целью ограничения выезда транспортных средств на территорию, подконтрольную Украине.
В дальнейшем планируется выдавать представителям "силовых структур" паспорта ДНР только в обмен на паспорт гражданина Украины, также с целью предотвращения их выезда из псевдореспублики, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что Россия урезает финансирование ДНР: "ветеранов" лишили пособий, охранку и полицию - половины зарплаты.
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@IgorZ_ua
На Донбассе мрут, как мухи закадычные дружки... Может, Гиркин, выпьешь ртути? Не от страха, от тоски!
#Украина #россия #Война
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