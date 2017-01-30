 Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщил Цеголко.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 военнослужащих, 14 бойцов были ранены. Большинство потерь ВСУ понесли в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.
Кроме того, сегодня утром двое военных погибли и пятеро были ранены.
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За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. профасійних солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію. Поки англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-ефрейторів. Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус.
За великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери і із 10000 що призивають відберуть 4000 ротних, вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Кацапи не зможуть завести у луганду достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.
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(В. И. Чапаев))
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по идее у армии должен быть предусмотрен план мероприятий на этот случай(забота о гражданском населении на случай подобного чп).
по бумагам так точно будут выписаны со складов кучи буржуек и топлива к ним,теплой одежды,еды и питья.дойдет или нет это ужэ другой вопрос.
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Ничего про принимаемые меры он не говорил.
Скорее всего, решением вопроса, займутся простые люди, волонтеры.
Т.к. кучи буржуек, выпишут именно на бумаге.
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честно говоря это полный сюрреализм и пздц.
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Даст команду отступить?
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знающие люди давно в АТО
остальные на диванах
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Сподіваюсь вертається на ТУ-154?
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Вот это и есть настоящий порохоботовский пиар, а не то, что делают блокирующие, на которых порохоботы гонят все что можно. Как же как же, президент должен быть тут, чтобы выглядеть как положено.
Лучше бы занялся реальными реформами, контрабандой и коррупцией, которая вымывает из бюджета десятки миллиардов долларов, на которые можно было бы изготовить кучу оружия, защитившего наших мужиков на фронте. Хрен там. В этом направлении его совесть никак не мучает. Потому как он не лидер нации с его барыжными и деспотическими наклонностями.
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Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.
Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
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Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
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Ну ти баба і дуууура!
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