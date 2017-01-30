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 Политика Украины
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 Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, которые привели к чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщил Цеголко.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 военнослужащих, 14 бойцов были ранены. Большинство потерь ВСУ понесли в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боевики обстреливают позиции ВСУ из артсистем, установленных в жилых районах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня, - Порошенко. ВИДЕО

Кроме того, сегодня утром двое военных погибли и пятеро были ранены.
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Інтереси Ахметова це вам не якась фрау Меркель, разом із Німеччиною. Тут брат - олігарх влітає на бабки.
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Что эта фашистская мразь, Порошенко, возвращается, чтобы сдать Авдеевку, как сдал Дебальцево, паскуда жидовская.
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АААААХАХАХХА! ось типовий висер убогого ватного зрадофіла. мені завжди цікаво на ого вони розраховують, висираючи таке? )))))))))
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Маленький екскурс в історію.
За Веймарськими угодами Германії заборонялося мати армію понад 100000. Що зробив Гітлер? В цій 100000 армії вивчив кожного рядового так, щоб він був готовим унтером, а потім, як настав час, звявив про вихід з угоди і оголосив мобілізацію. профасійних солдатів призначив утрерофіцерами і вони почали школити призовників. За 3 тижні Германія мала 1000000 боєздатну армію. Поки англія та Франція роздуплилися, зробити німцям вони вже нічого не могли.
Зараз Порошенко, як главком, робить те саме. Думаю із 150000 контрактників половина має досвід та вміння достатні для того щоб командувати відділенням, серед дємбєлєй знайдеться їм 75000 заступників-ефрейторів. Не обов'язково тримати мільйонну армію, війни не починаються раптово, поки кацапи перекидатимуть війська до нашого кордону буде місяць-півтора щоб повторити німецький фокус.
За великим рахунком армія тримається на молодших командирах, якщо вони є, обстріляні і чуйку мають коли скомандувати "бігом", коли "лягай" а коли "окопатися" - армія є, якщо досвідчених молодших командирів немає це натовп зі зброєю.
Коли буде все готово, коли пройдуть обкатку резервісти офіцери і із 10000 що призивають відберуть 4000 ротних, вони понюхають пороху, тоді можна буде оголосити мобілізацію і навалитися на лугандон. Кацапи не зможуть завести у луганду достатню кількість "іхтамнєтов", щоб нас зупинити.
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Ага уже, бросит свой бизнес и начнёт защищать страну! Быстрее шоколадкой удавится!
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Вылетел в срочном порядке, чтобы дать распоряжение незамедлительно обеспечить террористов, водой, теплом и электроэнергией, а то месячный гешефт может баланс не бить.
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Где должен быть командир? - Впереди, на лихом коне!
(В. И. Чапаев))
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Командир обязан быть с зади своих подчиненных на дистанции выстрела самого передового бойца на не за сотни а то и тысяча километров и зная об действиях своих подчиненных из кацапских СМИ.
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У русских там системы ПВО развёрнуты, как поднимут авиацию, так и потеряют её + русские тогда поднимут свою. Тут надо артиллерией накрывать плотно, а потом отрицать её применение. Зло берёт от этой конспирации, но расклад сил такой, что учитывать дипломатические ньюансы приходится, к сожалению. Пока что.
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Та ДА- PR ШакалАДний!!! Наказ арті дай , гавнокамандующий!!!
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А предусмотреть возможность уничтожения этого завода кацапами и соответственно, обеспечить город резервными источниками воды (хотя бы питьевой) и тепла (пускай, хоть пункты обогрева) не додумались?
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время покажет.
по идее у армии должен быть предусмотрен план мероприятий на этот случай(забота о гражданском населении на случай подобного чп).
по бумагам так точно будут выписаны со складов кучи буржуек и топлива к ним,теплой одежды,еды и питья.дойдет или нет это ужэ другой вопрос.
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Некто Жебривский, который по должности, является военным губернатором Донецкой области, заявил, что Авдеевка обесточена, лишена тепла и воды.
Ничего про принимаемые меры он не говорил.
Скорее всего, решением вопроса, займутся простые люди, волонтеры.
Т.к. кучи буржуек, выпишут именно на бумаге.
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вот и посмотрим (а если понадобится,то и поможем волонтерам и простым людям,чем сможем) как будет справляться некто Ж. с кризисной ситуацией вблизи линии фронта.
честно говоря это полный сюрреализм и пздц.
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Она уже три года очень серьёзная. Барыгам только надо, чтобы она гешефты не мешала делать...
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вы не понимаете. он лично порвет этих сепаров!

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Да,да надо срочно возвращаться и брать все в свои руки,а то вдруг наши им без пинхуса ответок накидают,что тогда,как же перемирие?Тута надо лично проконтролировать,а то ка бы чего не вышло,а то хуйло нападет!
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Без него наступать начали?
Даст команду отступить?
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Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа - прервал визит. А во время Иловайского котла Пеця открывал офшорные счета. Не прерываясь....
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Так когда сепары наступали в 2014, твоя косатая бахиня вообще прибежала на заседание СНБО и начала скулить что нужно попрятать все танки в гаражи, быть самой мирной нацией не провоцировать Путина. Или ты уже забыла??
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Прервал?! - наверное немцы сказали - "Господин Президент, а там у вас дома бои как во время 2-й мировой, может вмешаетесь?, а о бизнес климате мы после поговорим.." Пришлось возвращаться...
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Организатор блокады Крыма в тюрьме СБУ гниет до сих пор! Не слыхали? "12 сентября 2016 года, киевский Апелляционный суд в очередной раз будет рассматривать меру пресечения для Станислава Краснов, председателя гражданского корпуса «Азов-Крым», организатора блокады Крыма, который уже с февраля находится за решеткой, подвергаясь регулярным избиениям...." (полностью: http://vsego.net/novosti/ocherednoj-sud-stanislava-krasnova )
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Краснова помним, по-ходу в СБУ так и не вычистили половину состава из ФСБУ.
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понятно. Это Парасюк виноват. Железку сваркой порезал.
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Припёрся сдерживать армию шоб не наступали. Щас прикажет отдать назад захваченный опорный пункт боевиков.
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Коксохим ахметкин (или чей там?) остановили?
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Зачем же так. Послушать почитать.. ВОбще то если бы он послушал цензор то давно бы повесился или застрелился. Ведь имеенно это ему советует большинство. И правильно делает.
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А кто подсчитывал,что это большинство?На лубянке?Я думал всегда,что выборы и являются самым правильным посчётом большинсва
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рейтинг твоего поросяты близок к нулю Это что тебе не большинство?? не надо быть гением что б понять что на следующих выборах поросята наберёт копейки. Хотя и у косатой тварюлькеис кремля, тоже рейтинги низкие, но она может вылезть за счёт вранья и популизма - это её конёк
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поняп,сдаюсь!порох.порося.шоколад.чёколад.зрада,липэцьк,ну и..разная поебень!Так сойдёт?в команду берёте?
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Ну понеслось, опять кругом все агенты кремля, бо Петеньку не ценят. Да по нему тюрьма плачет, так обосраться на посту президента ещё умудриться надо было, а всё жадность...
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Вы в теме?Тогда спорить не буду,со знающими людьми..А самое прикольно,чего на меня бакланы открыли говномёты!?Я что не правильно написал:что ему надо было сделать перед тем как прервать визит?У лохов разве другое мнение?или абы говно в ступе толочь?
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надеюсь, ты, бот, к ним не относишься
знающие люди давно в АТО
остальные на диванах
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Визит прервал, это хорошо, но никто ненаписал куда он полетел в Украину, или дальше по Европе кататься.
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Ты, возможно не в курсе, но, как бы печально это не звучало, Порошенко - это главнокомандующий.
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Голубь мира несется в Авдеевку на всех парах
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Він не витримав дві доби без "чемергесу". Ломка почалася. Додому, додому, додому.....
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Ну, слава Богу ГАВНОкомандуючий вертається в Україну!!! Це перемога! Гелетея давай!.
Сподіваюсь вертається на ТУ-154?
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И чем же он командует,этим самым "Г"? Некорректное выражение эмоций.
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петро нам войну с рашкой сам не выиграет он нге вылазит из за границ, многим кажется что это привилегия а это как раз его работа и совсем не легкая, ведь он бы мог отсидживаться как когда то овощ в хонке со страусами, или при первых выстрелах с криками шухер бежать к вовану в схрон, а так вопросов к петрухе меньше чем к каждому из нас и не надо про наворованное, а то прям толпа ангелов осуждает грязного пороха, не известно как бы поступил каждый из нас, то что не лучше так это точно, А ВОТ К ВЕЛИКИМ ВОИНАМ ГЕНЕРАЛАМ И ПОЛИТИКАМ ВОЕНКАЗНОКРАДАМ ВОПРОСЫ, КАКОГО РОЖНА ПОГИБЛИ НАШИ ПАРНИ, ГДЕ УКРЕПЛЕНИЯ, КАКОГО ХЕРА ВЫ КОЗЛЫ СДЕЛАЛИ ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ, КРОМЕ КАК РАЗОЖРАЛМСЬ ДОНЕЛЬЗЯ
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Какая то херня. Петя приедет, потому как только он самый умный в военных вопросах, и все разрулит.
Вот это и есть настоящий порохоботовский пиар, а не то, что делают блокирующие, на которых порохоботы гонят все что можно. Как же как же, президент должен быть тут, чтобы выглядеть как положено.
Лучше бы занялся реальными реформами, контрабандой и коррупцией, которая вымывает из бюджета десятки миллиардов долларов, на которые можно было бы изготовить кучу оружия, защитившего наших мужиков на фронте. Хрен там. В этом направлении его совесть никак не мучает. Потому как он не лидер нации с его барыжными и деспотическими наклонностями.
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Щас Пэця будет решать вопрос блокировки ветеранами жд путей...
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Тролльня, может ЧИТАТЬ научитесь? "Чрезвычайная ситуация"--"Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения". Источник: http://censor.net.ua/n425609
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Жагун, ты ко мне? У тебя даже мозгов не хватает для того, чтобы вставлять комменты в нужном месте. А все учить с такими дебильными мозгами лезешь. Оно тебе надо?
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Какие бы ЧС не возникали в Украине вопрос всегда упирается в одно и то же. А именно. Петя, где реформы, где сидящие в камерах твои друзья коррупционеры? Где их конфискованное в бюджет имущество и бабло?
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Вот вы фашиствующие бандеровцы (поедатели мальчиков в трусиках), я же говорил о том, что и нам (не ватникам) в Беларуси больно читать о том, что сейчас происходит в той же Авдеевке, промке, как стоит 72 бригада (вышка ребята), как больно читать про убитых и раненых, но мой посыл был однозначен - пришла беда - пускай каждый на своем месте принесет максимальную пользу - коней на переправе не меняют. Меняйте только раду.....
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зРада взагалі ні в що не втручається ,суто особистий бізнес ))))
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Коней может и не меняют, но если "шоколад" завонялся, то его нужно выбросить.......и чем быстрее, тем лучше.
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Сразу видно что под задницей жида горячо, иначе черта с два он бы раньше на это обратил внимание.
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Liza Bogutskaya4 ч · жно будет порошенко".
Помните, я недавно писала, что если после блокады, против которой выступает весь наш полит бомонд, активизируются боевые действия, можно будет говорить о договорняке между президентами Украины и РФ, премьерами и теми, кто открыто выступает за бизнес с ОРДЛО и зарабатывает на оккупированных территориях.
Прослушала речь гаранта. Как будто выпила марганцовки. Уже тошнотворно на него не только смотреть. Опять безвиз, опять экономический небывалый рост, обалденный инвестиционный климат и т.д.
Это все про Украину.
Наверное, мы с Порошенко живем в разных Украинах. В его Украине все ОК! Инвесторы пошли косяками, частный бизнес процветает, Украина никогда не была так сильна, как сейчас!. Да, вот еще забыла: Донецкая область- самая миролюбивая в Украине, а самая кровожадная- Львовская.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ!!!
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Порошенко: "Україна залишається відданою Мінським угодам і альтернативи їм немає".
Перевожу: "Альтернативы войне нет и будет длиться она столько, сколько это нужно будет порошенко".
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МОЛОДЕЦЬ Порох! зайвий раз показуе що події в Україні для нього на першому місті ! однозначно буду за нього голосувати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко
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