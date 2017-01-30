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 Политика Украины
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 Порошенко встретился с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в Германии

Президент Петр Порошенко в Берлине встретился с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в немецких компаниях в рамках Стипендиальной программы немецкой экономики для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Глава государства поблагодарил за возможность встретиться с молодыми украинцами, которые изучают опыт немецкой экономики и смогут на практике использовать его для развития собственного бизнеса в Украине.

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Президент подчеркнул, что во время всех его сегодняшних встреч и переговоров прослеживалось: Украина остается приоритетом в международной политике Германии.

По его мнению, об этом также свидетельствует тот факт, что новоназначенный министр иностранных дел ФРГ свою первую встречу провел с руководством нашего государства.

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Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина и Германия являются стратегическими партнерами, и выразил убеждение, что при ее поддержке и поддержке международного сообщества удастся остановить российскую агрессию".
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ага держи карман шире. Никто из них не вернётся в жидовскую крайину панавому.
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Передайте орки создали огромную колонну со стороны Донецка, с Путиловского моста с бтр, грузовиками и другой техникой. Будут наверное штурмовать.
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Петруччо у нас война, у нас бойцы погибли, хоть одно словечко за них скажи, ты же президент.
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Вмовляв на 3200 повернутися та + пільги.....
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Почему он до сих пор не прервал свой визит, мало кому нужный? Сколько уже ребят погибло. и конца этому не видно. Нормальный лидер вернулся бы, выразил соболезнования и хотя бы предупредил бандюков - еще один обстрел - и мы будем считать себя свободными от Минска и будем отвечать из всего. И тот же Трамп увидит решимость Украины себя оборонять и скотство двуличное кацапни.
Так нет, будет пустозвонством нарциссическим заниматься. От выбрали. Беда...
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два эскалация идёт на фронте под Авдеевкой... А поц уже не знает с кем встречаться в Берлине и что придумать, что бы там задержаться.
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Проводит встречу с теми, кто уже никогда не вернется в Украину, дебил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретился с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в Германии
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