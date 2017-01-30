 Порошенко встретился с украинскими стипендиатами, которые проходят практику в Германии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Глава государства поблагодарил за возможность встретиться с молодыми украинцами, которые изучают опыт немецкой экономики и смогут на практике использовать его для развития собственного бизнеса в Украине.
Президент подчеркнул, что во время всех его сегодняшних встреч и переговоров прослеживалось: Украина остается приоритетом в международной политике Германии.
По его мнению, об этом также свидетельствует тот факт, что новоназначенный министр иностранных дел ФРГ свою первую встречу провел с руководством нашего государства.
Глава государства еще раз подчеркнул, что Украина и Германия являются стратегическими партнерами, и выразил убеждение, что при ее поддержке и поддержке международного сообщества удастся остановить российскую агрессию".
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Так нет, будет пустозвонством нарциссическим заниматься. От выбрали. Беда...
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