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 Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов к отбору на ОИ-2018 в Корее

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Паралимпийским комитетом России (ПКР) получен ответ от Международного паралимпийского комитета за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны, сообщили в ПКР.

"В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам Исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в городе Бонн (Германия). После обсуждения этого вопроса Исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР", - сказано в релизе.

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Между тем, в сообщении ПКР говорится, что организация продолжит подготовку российских спортсменов к зимним Играм в Южной Корее, а также оставляет за собой право отстаивать законные права отечественных паралимпийцев.

Также сообщается, что виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, и что никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует.

Напомним, 23 августа прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.

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Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые прошли с 7 по 18 сентября в Бразилии. ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии, но тот иск отклонил. И россияне в Паралимпиаде не выступили.
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Уголок циника

Поскольку большинство мужчин в России не в состоянии дать что-то своим семьям, теперь, благодаря Госдуме, хотя бы смогут дать им пизды.
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Уголок циника



Народ, который верит, что виолончелист может заработать миллиарды, нужно пиздить не только в семье, а вообще везде, и при любой возможности.
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А с народом который стерпел такие декларации что нужно делать?
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В спам, чипушила ты казламордая... Вопросы оно ещё тут будет задавать, алень ты бурятский...
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Казламордые, вашумать, вы можете, в конце-то концов, определицца: Трамп уже чмо или ещё нет ???


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Никто не любит не-вЯликих, завидуют скрепам ,весь Мир фошизды..
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Лапта, городкі, мєтанійо коровьіх лєпьошєк-назавжди, напевно!!!!
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Наверное и параолимпийцев путен мельдонием паковал?..
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Цензор.НЕТНовостиСпортМеждународный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов к отбору на ОИ-2018 в Корее
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