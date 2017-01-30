 Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов к отбору на ОИ-2018 в Корее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Паралимпийским комитетом России (ПКР) получен ответ от Международного паралимпийского комитета за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны, сообщили в ПКР.
"В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам Исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в городе Бонн (Германия). После обсуждения этого вопроса Исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР", - сказано в релизе.
Между тем, в сообщении ПКР говорится, что организация продолжит подготовку российских спортсменов к зимним Играм в Южной Корее, а также оставляет за собой право отстаивать законные права отечественных паралимпийцев.
Также сообщается, что виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, и что никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует.
Напомним, 23 августа прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.
Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые прошли с 7 по 18 сентября в Бразилии. ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии, но тот иск отклонил. И россияне в Паралимпиаде не выступили.
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