EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины
  673  6
Материалы по теме:
Все про:боевик (17899) ГПУ (8226) приговор (405) прокуратура (2613) суд (20095) Донбасс (12503)

 Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура

Красноармейский горрайонный суд приговорил боевика "ДНР" к 10 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"Собранными безоговорочными доказательствами подтверждено, что указанный гражданин, вступив в террористической организации "ДНР", был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований, где в период с мая 2014 по август 2015 обеспечивал сооружения и укрепления блокпостов, оборудованием огневых позиций и других инженерных сооружений на территории Донецкой области, а также с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два пособника боевиков, дежурившие на блокпостах, задержаны в Донецкой области

Обвинительным приговором Красноармейского горрайонного суда от 27.01.2017 указанное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины, и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Читайте: Рафаэл Лусварги - это первый с начала войны боевик из дальнего зарубежья, осужденный в Украине, - "Новинарня"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А можно ему скосить эти 10 лет?грохнуть,и всех делов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наконец посадили сепара, а то только патриотов и добробратов садят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бойко, шуфрич,тигибко или даже сам ахметка..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ипать... Это как в году 42-45... Поймали фашиста и в тюрму...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел оружие переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд терроризм Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти