 Боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"Собранными безоговорочными доказательствами подтверждено, что указанный гражданин, вступив в террористической организации "ДНР", был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований, где в период с мая 2014 по август 2015 обеспечивал сооружения и укрепления блокпостов, оборудованием огневых позиций и других инженерных сооружений на территории Донецкой области, а также с использованием огнестрельного оружия осуществлял акты вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
Обвинительным приговором Красноармейского горрайонного суда от 27.01.2017 указанное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины, и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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