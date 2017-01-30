 Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жебривский отметил: "Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения".
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Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО(37)
По состоянию на 18:00 3 украинских воина погибли, 20 - получили ранения и травмы, - пресс-центр штаба АТО(72)
Обстрелы слышны в любой части Авдеевки, но в центре города жизнь идет своим чередом(0)
"Наш личный состав в районе Авдеевки действует четко и умело", - Полторак(49)
"Очень позитивный был парень. Скромный, порядочный, спортсмен", - погибшему под Авдеевкой Дмитрию Оверченко было всего 28 лет. ФОТОрепортаж(56)
Какое горе !
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https://www.youtube.com/watch?v=0Cy-4kD6g7Q&feature=youtu.be
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Родителей - нет .
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Хотя , есть там ещё городок есть , где тюрьма на въезде .Еле вспомнил - Алчевск !
Это вообще жопа , Сайлент-Хилл - жалкое подобие .
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https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
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Ну ничего. Главное, что на оккупированных территориях есть и свет, и вода, и тепло. Шоколад их обеспечил.
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Значит , тарифы вырастут .
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Добрые мы .
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В Лугандоне местные платят под угрозой отключения.
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А вот цены не мои . Они вообще даже не европейские ,
Эти цены мне назначил катала и убийца Ахметов посредством своего подельника Порошенко .
А из этих денег он оплачивает свою идею отделения бантустана .
А оно мне нужно ?
Я ведь не аллигаторх !
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Потому что Порошенко позволяет рашистам издеваться над украинцами, но их трогать не позволяет.
Порошенко - украинофоб и работает на лугандон и пуйла.
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И никаких субсидий.
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спасибо Вам родненькие вот это действительно наши сателиты. Слава Украине и Канаде.
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Пуст обсе берет наборы монтеров и едут все чинить. Мы зачем им бронированные машины передали? А ТРАМПУ уже Чалый , который про БЕЗВИЗ насвистел себе теплое место, сообщил ЧТО ТЕРРОРИСТЫ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ОСТАВИЛИ ЛЮДЕЙ БЕЗ ТЕПЛА И СВЕТА?
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Нехай місцеві дякують Ахметову, рації допомогли влучно бити по Авдіївці терористам
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"А знаєте, що знайшли в ахметовському "гумконвої" і зараз заминають? 300+ рацій Vertex. Цифра і аналог. Ручні і автомобільні. Ремкомплекти для рацій. Живлення, антени, гарнітури для них", - зазначив він.
Також Сініцин додав, що таке обладнання купувалося для спецназу і десантників в 2014-2015 роках. Найпростіша модель коштує близько 200 доларів.
Нагадаємо, прикордонна служба в районі пункту пропуску "Новотроїцьке" на Донбасі 20 січня затримала водіїв гумконвою за провезення на окуповані території деяких "заборонених предметів".
Інформацію про затримання підтвердили і в самому Фонді, не повідомляючи, що саме перевозив гумконвой.
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и, естественно, за счет Украины...
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