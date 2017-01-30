EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  2547  99
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5235) Авдеевка (731)

 Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет об обесточивании фильтровальной станции и Авдеевского коксохимического завода (Донецкая область) из-за обстрела боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жебривский отметил: "Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов Авдеевский коксохим полностью обесточен. Началась процедура консервации, - директор Магомедов

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а он что на рехферендум ходил?или под танки с иконами падал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Идиот! Там- дети! Которые- точно никуда не ходили! И ни в чем- не виноваты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а родители совсем без мозгов жить на фронте еще и с детьми?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет. Пошлю тебя нахер, провокатора драного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У детей есть родители, которые или сами ходили на "референдум" или не мешали ему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может и ходил, может и падал ) а щас перекрасился ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да! Это- горе! Я не совсем себе представляю этот капец. Там щас -21.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось батькам треба було і думати про своїх дітей і про наших теж !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ты шо! А ты уверен что прифронтовую зону не профильтровали? Там шо- оставили бы сепаров?! Прямо на передовой, считай. Иногда, лучше подумать сначала, чем хрень постить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та їм похер на своїх личинок - вони їх під таки клали а тепер хай відповідають за то, що наробили
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как думаешь: какие дети вырастут и воспитаются у ТАКИХ родителей? Такие же, если не хуже. Нормальные там не живут, поверь мне. Меня как-то занесло в Горловку по работе почти на год - лучше туда даже на экскурсию не ездить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аналогично .
Хотя , есть там ещё городок есть , где тюрьма на въезде .Еле вспомнил - Алчевск !
Это вообще жопа , Сайлент-Хилл - жалкое подобие .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато в Луганске есть все и бесплатно ! Это справедливо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы знаете, что каждый украинский взяточник верит, надеется и уповает на русский "авось" ...

https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это прививка от "русского мира", чтобы знали, что их ждет в случае оккупации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ща засмердит на русру "хунта лишила рускАговорящих воды и тепла"
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Черновцах есть свет во всех районах, не сочиняй!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Черновцах все готлично. Свет, вода отопление есть, только снигери заканчиваются
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну загиблих німців "почтили" ! А украинці петрику-брехунцю до дупи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та и похер! Они ведь не в "зоне эффективного контроля"! Это обычные украинские граждане, потерпят. Вот те, кто НА ТОЙ стороне, вот о них нужно заботиться! Так Тука сказал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жебривський этого не ожидал?
Ну ничего. Главное, что на оккупированных территориях есть и свет, и вода, и тепло. Шоколад их обеспечил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Авдеевка же под контролем Украины? Да? Нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там два километра до линии фронта, все залетает, карту можешь глянуть, али тупой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это конечно печально, жалко нормальных людей кто там остался Но это война епта (нефиг было просить ввести и освободить) от электричества, воды, газа, тепла и вообще от цивилизации. Желаю скорейшего уничтожения всех фашистских они же кацапсинские оккупанты. Слава Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та пофиг! Пусть страдают и те и эти! Те за свой сраный " русский мир", а эти за то что терпилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахметов этому не рад .
Значит , тарифы вырастут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы своими платами за ЖКУ помогаем Ахметову содержать сепаров и их детей .
Добрые мы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты свою коммуналку оплачивай.
В Лугандоне местные платят под угрозой отключения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коммуналка моя .
А вот цены не мои . Они вообще даже не европейские ,
Эти цены мне назначил катала и убийца Ахметов посредством своего подельника Порошенко .
А из этих денег он оплачивает свою идею отделения бантустана .
А оно мне нужно ?
Я ведь не аллигаторх !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо еще десять эшелонов с лесом и арматурой сепарам отправить, а они по нам градами жахнут, вот это дело!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пару дней назад тут на Цензоре была страшилка от кабмина, что вся Украина без света сидеть будет, поскольку ТЭЦ не получит уголь от ринатки. Дуралеи от власти не понимают, что в темноте, Гидранта и его опричников из кабмина отправить в ростов гораздо легче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так їм і треба !!!! Скільки наших хлопців загинуло через них , падлюк !!! Геть до Путіна !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лариса не дели народ ибо потом народ поделит тебя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не тот ли это Павел Жебривский, который ратовал за торговлю с бандитами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тот -тот.дюти-фри на границе хотел организовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такое впечатление, что у этих ребят мозги переклинило, вы воюете или не воюете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему, в ответ не остались без света, без воды и тепла, например оккупированные Горловка, Донецк или Луганск?
Потому что Порошенко позволяет рашистам издеваться над украинцами, но их трогать не позволяет.
Порошенко - украинофоб и работает на лугандон и пуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот пусть Петя со своей воровской шоблой и пиндует к "своим людям" в лугандон из, так ненавистной ему, Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что Горловка, Донецк и Луганск - тоже наши города! нет, можно, конечно, все сравнять с землей, как кацапы в Чечне, только кому потом легче от этого будет? может кацапы и провоцируют спецом, чтобы мы сорвались и начали все равнять с землей, а потом на нас пальцами тыкать, что мы ничем не лучше их
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всем авдеевским сесть в автобусы и отправиться к торгашам из кабмина в киев. Барыга насалик набил карманы на торговле с оккупантами, пусть оплатит отель на три месяца им, до весны....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уважаемый благодаря Насалыку у вас есть тепло и свет в квартире...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Благодаря "насалыкам" я плачу астрономические цены за себя и за того доняцкого парня за свет, тепло, воду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот парень платит за всю коммуналку. В отличие от тебя.
И никаких субсидий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вор Порошенко ничего не платит за коммуналку, в отличие от всего населения Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все хотели? Или так как в Кривом Роге УЖЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Это следствие так званой блокады-пиар всяких Парасюков и Семенчинко.Махновщина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках



спасибо Вам родненькие вот это действительно наши сателиты. Слава Украине и Канаде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот пусть теперь Меркель объяснит ПОЧЕМУ ТЕРРОРИСТЫ ЛИШИЛИ ГОРОД ТЕПЛА ВОДЫ И СВЕТА? А? Она же в упор не видела эту кровавую свору. А олланд что скажет по этому поводу? Молчит? А НАШИ ДИПЛОМАТЫ И ЖУРНАЛИСТЫ ИХ СПРАШИВАЛИ? МИД НОТУ ПИСАЛ В ООН?
Пуст обсе берет наборы монтеров и едут все чинить. Мы зачем им бронированные машины передали? А ТРАМПУ уже Чалый , который про БЕЗВИЗ насвистел себе теплое место, сообщил ЧТО ТЕРРОРИСТЫ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ ОСТАВИЛИ ЛЮДЕЙ БЕЗ ТЕПЛА И СВЕТА?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю, що коли Ахметов погудить в дудочку світло появиться!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я чогось не розумію... всі прекрасно знали де знаходяться і мали б ще зарання врахувати і таку можливість - підготувати навіть ті самі буржуйки чи твердопаливні котли могли б і раніше. Чи все чекали "доброго дядька" що прийде і за них потурбується...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Історію з раціями для терористів ДНР від Ахметова у "гуманітарці Ахметова" намагаються зам'яти !

========================================================================
Нехай місцеві дякують Ахметову, рації допомогли влучно бити по Авдіївці терористам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леня фишер. У меня был свет и до януковича, ахметова и насалика. Эти скоты переоборудовали все тесы с газового угля на дамбасский антрацитовый, а назад никак не хотят. Упырь насалик клялся на всех каналах, что к нов году все переоборудуют опять на газовый, но показал огромный кукиш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но власти тепло, воду и электричество в лнр и днр поставлять задаром не забывают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, тобто, робити у тій Авдєєвці вже немає чого, так, жебрівський? Інших конструктивних пропозицій чекати не варто? Це війна, суки ви "державницькі", і діяти потрібно за законами військового часу - евакуюйте місто, стріляйте по позиціям загарбників, навіть якщо вони серед людських помешкань розташовані. Вони ж не обирають, куди стріляти - гинуть і місцеві мирні жителі, і наші бійці. Досить гратися у "Как бы чего не вышло..." (с) - вже вийшло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обезточьте Донецк и Луганск и Авдевку бистро оставят в покое...на Х нам на жалость давить - если умели орать Путин помоги - введи войска, пусть тепереча и греються от портрета Путина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с Донецком так слабо поступить? ну хотя бы с половиной. там где зажравшиеся живут, пусть прочухают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нові подробиці повідомляє волонтер Роман Сініцин в на своїй сторінці Facebook.
"А знаєте, що знайшли в ахметовському "гумконвої" і зараз заминають? 300+ рацій Vertex. Цифра і аналог. Ручні і автомобільні. Ремкомплекти для рацій. Живлення, антени, гарнітури для них", - зазначив він.
Також Сініцин додав, що таке обладнання купувалося для спецназу і десантників в 2014-2015 роках. Найпростіша модель коштує близько 200 доларів.
Нагадаємо, прикордонна служба в районі пункту пропуску "Новотроїцьке" на Донбасі 20 січня затримала водіїв гумконвою за провезення на окуповані території деяких "заборонених предметів".
Інформацію про затримання підтвердили і в самому Фонді, не повідомляючи, що саме перевозив гумконвой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умом расею не понять,как и защищающих их вату.А ведь это расплата, за руцкий МИР!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Второй Алчевск 2006 года,только с поправкой на войну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
главное, что Донецк и Луганск бесперебойно снабжаются электричеством
и, естественно, за счет Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
То может оставим авдеевку чтобі чечені там насиловали женщин ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГород остался без воды, без электричества и без теплоснабжения, - Жебривский об Авдеевке
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел оружие переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд терроризм Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти