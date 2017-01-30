 За два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада

В тексте отмечается: "По подтвержденным данным, потери противника за два дня интенсивных боев составили более сотни человек. Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецк (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил информатор, здесь никто не считает).
Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
- Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
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Не гоже машину полупустой гонять....
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знакомый звонил с передовой, сепарам насыпают аж гай гуде, в моргах места нет, а закапывать не могут сильный мороз земля почти на метр промерзла, поэтому зашкваренных складируют где попало. Слава Украине
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"Какие ваши доказательства?!"
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(Хотя порой животные - и собаки тоже - ведут себя лучше чем
"ополченцы"недолюди даунбаса)
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Бейте врага из того что только возможно а кто вас сдерживает убивайте беспощадно как предателей и саботажников а то вас уже бют и вы погибаете незачто.
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шеф, усьо пропало
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Смерть сепараюгам и фашугорашистским оккупантам!
Слава защитникам УКраины!
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