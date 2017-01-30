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Все про:Донбасс (12503) Авдеевка (731)

 За два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада

Согласно данным ВСУ из 72-й бригады, российские военные за два дня боев на Донбассе потеряли более сотни человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 72-й бригады в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "По подтвержденным данным, потери противника за два дня интенсивных боев составили более сотни человек. Около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района города Донецк (количество ополченцев-аборигенов, как сообщил информатор, здесь никто не считает).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террорист Ходаковский подтвердил ликвидацию сооснователя группировки "Восток" в авдеевской промзоне. СКРИНШОТ (обновлено)

Напомним, что с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

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Да мы уже поняли что ты скот винторогий...мог бы и не повторять....в спам...бегом...
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Ты еще тут..?? да ты уже давно должен быть в морге больницы калинина...своих винторогих собратьев маркировать номерками и штабелировать,....
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и заметь каца, когда те бя назвали винторогим скотом, тебя выделили из массы серых уеби..щ...хыыы ... но ты же даун и не поймёш ..хеее
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Давайте ребята...поднажмите....еще три раза по столько...и рефрижератор в паРашу удет загруженным под завязку.....
Не гоже машину полупустой гонять....
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конечно хотелось бы верить, но каждая такая новость, уничтожили 100, 200, 50, 150, 90, за три года если бы это все правда была бы, уже армии расеи бы не осталось
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Та пидоРоссня сама в соц.сетях ноет, шо наши им наваляли будь здоров.
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кАлорадники никудышние воины. Детей убивать ковровыми бомбежками они мастаки. А когда встречают малейшее сопротивление - обкекиваются. Как в Ичкерии, к примеру. Как на Донбассе.
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Дай Бог им всем здоровья, погибшим за путлера и лугандон
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Под Авдеевкой украинские военные захватили опорный пункт боевиков



знакомый звонил с передовой, сепарам насыпают аж гай гуде, в моргах места нет, а закапывать не могут сильный мороз земля почти на метр промерзла, поэтому зашкваренных складируют где попало. Слава Украине
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инфа от инсайдеров+ те кто не с промытым мозгом пишут в твиттере (короче местные патриоты) так что быть добру
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"За два боев..." - нервуєте чи дуже до туалету приспічило? "За два дні боїв..." мабудь? Шо усі такі зайоб...ні
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Поджарили комбата боевиков-их легенда в навоз ПРевращается...!!
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кАлорад, скоро Донецк будет в колечке...А шо вы сделаете?
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Как будет? ВСУ же не стреляет и не нападает. Как в окружение то Донецк попадёт?
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бабло закончица у фюрера даунецкие сами разбегуца.
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маловато...от був міністром галіматей...так у нього кожен день від пятиста і більше орків йшли на фарш...дуже цікава ситуація про втрати ихтамнетов ми взнаємо швидше а головне точніше ніж про свої власні...
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дневник маршала Еременко.март 1945 года.Идём на Берлин,опытных и свежих сил РККА почти нет.Будем штурмовать Берлин с безусыми неопытными пацанами .....
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Рюсский писатель-фронтовик Сибиряк, Виктор Астафьев ,цитата : Да какая там победа над Гитлером?своими трупами немцев завалили да и всё...
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Є якісь фото чи відеопідтвердження цього?
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Есть, фотограф пленку проявляет, пиздец вопрос...
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эх ту да бы точку"У" и все нет заблудившихся
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Ну наконецто хоть одна приятная новость которая поднимает боевой дух и настроение в народа а то включиш новости телевизионных каналов а те сразу несут что убито мол бойцов ВСУ по крайней мере не меньше семи а потом еще добавляют что мол мало того что есть убитые да еще рашисты дальше продолжают стрелять и как человек украинец будет себя чувствовать после такой подачи новостей -осталось только ласты сложить и это называется новостями для народа который воюет с рашовским фашизмом -такое впечатление что с такой подачей новостей нас готовят к замораживанию лугандонского гадюшника что мол народ скажет хватит воевать бо столько жертва и пора с этим смирится -напрасно уроды надеются -бо если Украина не избавится от этой проблемы то нам в ближайшее время в ЕС не вступить .
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Ой, шото козломордым опять новость не пондравилась...
"Какие ваши доказательства?!"
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Да просто жопа причем все чистоганом строчат в стиле "я бы поверил но" под украинской проксей
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Вчера, на ватных ресурсах, такое воодушевление ... кацапы начали с градов стрелять, всё , пиз..ц , дойдём до Киева и и Лондона ... хыыыы ... умылись своими кишками, как всегда, твари
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Где ты это видел, дай ссылку хочу тоже почитать, побалдеть.
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Вялика РАБссия,а отступать некуды,позади Мацква
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"количество ополченцев-аборигенов здесь никто не считает" - генетический мусор считать? Зачем? Те, кто утратил человеческий образ, растерял всё, что делало человека Человеком, сами себя сделали отверженными рая, придумав какую-то недороссию, пошли убивать цвет украинской нации, - разве они достойны памяти и уважения. Вспоминается: собаке - собачья смерть!
(Хотя порой животные - и собаки тоже - ведут себя лучше чем "ополченцы" недолюди даунбаса)
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Мне както похер сколько потеряли эти уроды,меня ужасают потери наших.А сколько територии нашей страны отвоевали мы,или только очередной раз постреляли и вернулись на изначальные прзиции?Тогда какой смысл в гибели наших солдат?И пускай невешают народу лапшу об всяких там разведках боями и о всяких там тактиках.За гибель только одного нашего воина наше ВСУ должно нет ОБЯЗАНО отвоевывать хоть по одному километру квадратному нашей страны.Думаю что Украинским ВСУ пора забыть что армия не для правительства а для народа страны а народ для ВСУ отдаст самое последнее и насрать там тна всякие договорняки между правительствами чуждыми нашему народу и обманувшему наш народ.
Бейте врага из того что только возможно а кто вас сдерживает убивайте беспощадно как предателей и саботажников а то вас уже бют и вы погибаете незачто.
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Тисяча вбитих кацапособак не варті і каплі крові наших Героїв. Будь прокляте на віки вічні )(уйло і вся його паРашна свора ординської нечисті. Чим більше кацапо-фашистської швалі, шматками, в мішках для сміття, відправлять наші Герої в козлостан, тим швидше закінчиться війна.Стіну на кордоні з ордою треба будувати з трупів кацапо-псів. Тільки тоді настане мир!
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Идиотов не жалко они хоть понимают за, что воюют я на пример не понимаю за что можно .типа идти в атаку на пулеметы в 20-ти градусный мороз это не наши люди ,без мозгов нам люди не нужны
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навіть відро тих покидьків, зрадників не варте ОДНОГО українського Воїна.
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Почитайте пидоРосснявую мразину. У калорадников сплошная зрада:
шеф, усьо пропало
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Приятная новость, хотя, для рашки сотня-другая трупов своего отребья - это мелочи. Бухие школьницы еще нарожают
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Хорошоая новость ,если это правда!Мир стал на 100 ублюдков чище!
Смерть сепараюгам и фашугорашистским оккупантам!
Слава защитникам УКраины!﻿
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа два дня боев подтвержденные потери боевиков составляют более сотни человек, - 72-я бригада
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