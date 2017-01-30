 Обстрел боевиками жилых кварталов Авдеевки квалифицирован как теракт, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"29 января во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками террористической организации "ДНР" ранения получили трое мирных жителей. Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.
В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области", - говорится в сообщении.
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Пока эту падаль огнём не уничтьжим, ничего не изменится. Гнать их надо с украинской земли, и всё тут.
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https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
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