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 Политика Украины, Происшествия
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 Обстрел боевиками жилых кварталов Авдеевки квалифицирован как теракт, - прокуратура

Обстрел боевиками Авдеевки, во время которого ранены местные жители, квалифицирован как теракт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"29 января во время массированного артобстрела Авдеевки и Ясиноватского района боевиками террористической организации "ДНР" ранения получили трое мирных жителей. Террористы "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдеевка в результате обстрелов обесточена, - руководитель ВГА

В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Сейчас всем гражданам оказана медицинская помощь.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте: Боевики в течении дня обстреливали Авдеевку из крупнокалиберной артиллерии и танков, - пресс-центр штаба АТО
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Что-то не видно проку от таких квалификаций. Кассавам начхать на наши определения, а Европа традиционно выскажет озабоченность. И ничего не изменится.
Пока эту падаль огнём не уничтьжим, ничего не изменится. Гнать их надо с украинской земли, и всё тут.
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І шо? Кому конкретно звинувачення пред'являть? Хуйлу
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Так теракт жеж, а не война. Значит безымянным террористам будут предъявлять.
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А вы знаете, что скоро в Крым можно будет ездить только за дешевой солью и все ...

https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
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пардон, а де терорюги взяли Грады? я так понимаю, что стелют соломку для друга саевой опг? а вдруг Гаага...
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Ну так "Грады" ж на щедрой домбасской земле на деревьях растут, ну и военторги опять же.
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Мне тоже резонло. А почему не как военное преступление?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбстрел боевиками жилых кварталов Авдеевки квалифицирован как теракт, - прокуратура
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