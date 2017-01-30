EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 За рубежом
  729  11
Материалы по теме:
Все про:Россия (68494) политзаключенные (543) Литвинов (16)

 Украинского заложника Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан

Украинского заложника Кремля Сергея Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала активистка Яна Гончарова.

Также читайте: Местонахождение Клыха неизвестно уже 3 недели, - адвокат Новиков

"По последней информации, политзаключенного украинца Сергея Литвинова из колонии в Ростовской области этапировали в Магадан", - написала она.

"В колонии подтвердили, сказав что его вывезли "куда-то на север", - отметила Гончарова.

Напомним, Литвинов был задержан осенью 2014 года в Ростовской области, этапирован в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия содержания крымских политзаключенных в симферопольском СИЗО нечеловеческие: клопы, тараканы, практически никакого медобслуживания, - правозащитница

В апреле Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. По версии следствия, летом 2014 года в Станично-Луганском районе Луганской области Литвинов в сговоре с двумя представителями силовых структур Украины совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на гражданина РФ. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения.

Литвинов также обвинялся в совершении в составе украинского батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крысы Путлерские,Бог всё видит,будете там где сегодня ссср....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они и видят себя наследниками ссср...
Когда хуйло, откинет копыта, то может в мавзолее хранить будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...СССР уверенно шел своим курсом и Россия идет тем же путем!" (Медвед)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы знаете, что бы уничтожить Москву достаточно сбросить контейнеры с бесплатными ножами и топорами, все остальное доделает менталитет русских ...

https://www.youtube.com/watch?v=3T95BsOUEuA
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть не территории россии происходили инкриминируемьіе собьітия. Ни один международньій суд не признает єто решение законньім.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
напоминаю сепарским ГАН++М не забыть побыстрее написать завещание))
коротка и не казиста жизнь тупого сепаратиста)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что им завещать? Вискарь, краденный из МЕТРО? Более-менее приличные вещи россияне увезли еще в 2014м
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Платоныч,какой ты жестокий,рожу кацаПсинскага хмыря крестом наградил
 показать весь комментарий
Ответить
 
я конечно жалею наших граждан которых путлер удерживает в тюрьме, но может кто- нибудь мне раскажет зачем жти ребята шароебились в раше зная, что там всех украинцев берут и бросают в сизо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Советую предварительно просмотреть в Ю-тубе документальный фильм Александра Смирнова- Китайский синдром . Скоро ослабевшая от множества развязанных ею войн Россия вынуждена будет уступить могущественному Китаю всю свою территорию до Урала . Очевидно что кто-то из высших чиновников в Кремле отрабатывает свои дивиденты от Китая . Василь
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинского заложника Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка Военная прокуратура Германия Донбасс КГГА Киев Меркель минские соглашения Нацполиция обстрел оружие переговоры Порошенко потери прокуратура ранение расследование Россия самоубийство СБУ смерть суд терроризм Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти