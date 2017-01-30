 Украинского заложника Литвинова этапировали из колонии в Ростовской области в Магадан

"По последней информации, политзаключенного украинца Сергея Литвинова из колонии в Ростовской области этапировали в Магадан", - написала она.



"В колонии подтвердили, сказав что его вывезли "куда-то на север", - отметила Гончарова.



Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написала активистка Яна Гончарова.Напомним, Литвинов был задержан осенью 2014 года в Ростовской области, этапирован в Москву.В апреле Тарасовский районный суд Ростовской области приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. По версии следствия, летом 2014 года в Станично-Луганском районе Луганской области Литвинов в сговоре с двумя представителями силовых структур Украины совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на гражданина РФ. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения.Литвинов также обвинялся в совершении в составе украинского батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Станично-Луганского района и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились.