 Ярославский хочет принять участие в приватизации Турбоатома

Об этом он сообщил журналистам, 27 января, в Харькове, отвечая на вопрос, какие промышленные предприятия Украины интересны его инвестиционной группе, пишут Украинские новости.
"Турбоатом". 75% там государственные. Мы в Давосе встречались с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и мажоритарным акционером "Glencore" Айваном Глайзенбергом. Это известная мировая компания. Мы договорились, что, если будет открытый конкурс, то мы будем участвовать. Совместно DCH и "Glencore", - сказал Ярославский.
Он отказался ответить на вопрос, какую сумму готов направить на приобретение акций "Турбоатома", а также не сказал, какую часть хотел бы приобрести.
"Сколько будет выставляться. Это не от меня зависит, сколько будет выставляться. Вы представляете, сколько он стоит? Не дороже ОПЗ. Если у меня сил хватило на ОПЗ, не будет ли достаточно у меня на "Турбоатом"?", - сказал бизнесмен.
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а от украинского народа кто был? Гройсман?
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5 декабря 2015
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