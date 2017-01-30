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 Экономика
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Все про:приватизация (788) Турбоатом (34) Ярославский (102)

 Ярославский хочет принять участие в приватизации Турбоатома

Руководитель группы DCH Александр Ярославский намерен участвовать в конкурсе по приватизации харьковского "Турбоатома".

Об этом он сообщил журналистам, 27 января, в Харькове, отвечая на вопрос, какие промышленные предприятия Украины интересны его инвестиционной группе, пишут Украинские новости.

"Турбоатом". 75% там государственные. Мы в Давосе встречались с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и мажоритарным акционером "Glencore" Айваном Глайзенбергом. Это известная мировая компания. Мы договорились, что, если будет открытый конкурс, то мы будем участвовать. Совместно DCH и "Glencore", - сказал Ярославский.

Он отказался ответить на вопрос, какую сумму готов направить на приобретение акций "Турбоатома", а также не сказал, какую часть хотел бы приобрести.

"Сколько будет выставляться. Это не от меня зависит, сколько будет выставляться. Вы представляете, сколько он стоит? Не дороже ОПЗ. Если у меня сил хватило на ОПЗ, не будет ли достаточно у меня на "Турбоатом"?", - сказал бизнесмен.
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хитрый кондитер хочет столкнуть Ярославского лбом со злобным Кроликом?
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говорит втроём с призидентом и Глайзенбергом перетерли всё ок
а от украинского народа кто был? Гройсман?
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а кто такой УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ? єслі рєчь ідьот о дєньгах ? іх дєло ваєвать і злидні .
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Что то много он хочет. А СК Металлист назад купить не?
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У младоалигарха. За копейки, по сравнению с тем, что получил за его продажу оному.
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Курченко согласился вести переговоры о продаже "Металлиста"
5 декабря 2015
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Турбоатом пошел по рукам. Кто следующий? АНТК Антонова??
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Вон ОПЗ уже пустили в приватизацию и что из этого получилось? бюджет только потерял более 550 млн долларов, к тому же и завод прекратил свою работу! Следующим ОГХК ставят на приватизацию, что с ним будет?
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Якісь подвійні стандарти. Чому закриваються очі на те, що "Глінкор" із "Роснафтою" співпрацює?
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Нельзя допустить, что бы стратегически важные обьекты Украины перешли во владение к инвесторам со страны агрессора! Нужно привлекать международных и работать с ними на перспективу развития всей экономики
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кому потом задвинет интересно? потому как работать он никогда с производством не будет!
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Ярославский не укакается от нагрузки- он собирался ХТЗ сделать мирового уровня? Или пошел шахер махер- ХТЗ ПРОДАСТ , Турбоатом купит. А ХТЗ Порошенко прихватит ? Сплошное купи продай - трактора делать некогда.
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Так а что там, даже если подготовят к приватизации, НАБУ совместно с друзьями нашими из Грузии могут успешно ее сорвать. Не впервой, уже проходили
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Подобные предприятия нужно не продавать, а делать что-то вроде кластеров, как в Оборонпроме, только меньше по размерам.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЯрославский хочет принять участие в приватизации Турбоатома
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